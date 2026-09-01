La función Disc to Digital de XBOX ya está disponible para algunos jugadores, ¿qué títulos de XBOX One y Series X|S son compatibles?Por Daniel Laguna el
Usuarios descubrieron que el programa funciona incluso para títulos retirados de la tienda de XBOX
La transición definitiva del formato físico al digital está cada vez más cerca, y XBOX quiere que sus jugadores preserven su colección de títulos de las generaciones más recientes. Para ello trabaja en Disc to Digital, una nueva función que permitirá a los usuarios de su ecosistema convertir sus juegos físicos en licencias digitales.
Este interesante programa debutó en fase Beta y ya está disponible para los jugadores que forman parte de XBOX Insider. Su fase inicial de pruebas fue un éxito y la comunidad ha comprobado que hay decenas de juegos compatibles.
Gracias a un esfuerzo comunitario, ya existe una extensa lista de títulos que aprovechan Disc to Digital. Incluso, se descubrió que el programa es compatible con los juegos que, por una u otra razón, desaparecieron de la tienda de XBOX hace tiempo.
Video relacionado: ¿Última generación con discos? Circana habla del futuro del gaming en México
Disc to Digital de XBOX sorprende a los jugadores durante sus primeras pruebas
Disc to Digital de XBOX funciona de una manera muy sencilla, pues basta con tener el disco de un juego compatible con el programa para convertirlo en una licencia digital. Actualmente, es posible hacerlo únicamente con títulos de XBOX One y XBOX Series X|S, así que los juegos de anteriores consolas de Microsoft no son compatibles.
Una vez que un juego físico es digitalizado, su disco sigue funcionando con normalidad y los jugadores ahora tienen una licencia digital del título que, dependiendo del caso, puede tener compatibilidad con Play Anywhere y Cloud Gaming.
Algunos jugadores ya están experimentando con Disc to Digital y descubrieron algo fascinante: funciona a la perfección, inclusive con juegos que dejaron de existir en la tienda de XBOX por problemas de licencia u otros motivos.
En caso de tener una copia física de juegos como Deadpool, Minecraft : Story Mode, Titanfall o Rock Band 4 es posible obtener una licencia digital, pese a que ya no están disponibles para su descarga en la tienda de XBOX. De acuerdo con la compañía, el programa será compatible con miles de juegos; sin embargo, habrá muchos que no lo serán.
Actualmente, la comunidad descubrió que la mayoría de los juegos de Ubisoft y Square Enix no forman parte del programa y es un misterio si lo serán en el futuro. Las impresiones sobre Disc to Digital son, por ahora, bastante positivas, ya que en verdad ayudará a los jugadores a preservar su colección de juegos para futuras generaciones, donde el formato digital dominará por completo la industria.
Por supuesto, Disc to Digital tiene algunas restricciones, como la posibilidad de obtener únicamente 1 licencia digital por disco. Por otro lado, aún está pendiente saber si los discos del XBOX 360 y el XBOX original serán compatibles en algún momento.
¿Qué juegos son compatibles con la función Disc to Digital de XBOX?
Como lo comentamos, la comunidad ha hecho un esfuerzo colectivo por documentar qué títulos son compatibles con Disc to Digital. Gracias a esto, tenemos una lista preliminar de juegos que se pueden digitalizar a partir de una copia física.
Es importante mencionar que las pruebas siguen activas, así que nuevos títulos se siguen sumando a la lista. La buena noticia es que actualmente hay decenas de títulos que ya son compatibles con el programa, así que Disc to Digital será una excelente herramienta de preservación cuando esté disponible para el público en general. Abajo está la extensa lista de juegos compatibles:
- 007 First Light
- Ace Combat 7: Skies Unknown
- Adventure Time: Finn and Jake Investigations
- Airoheart
- Alan Wake 2
- Alien: Isolation
- Aliens: Fireteam Elite
- Among Us
- Angry Birds: Star Wars
- Anthem
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Assassin’s Creed Black Flag
- Assassin’s Creed Mirage
- Assassin’s Creed Odyssey
- Assassin’s Creed Origins
- Assassin’s Creed Syndicate
- Assassin’s Creed Unity
- Atari 50: The Anniversary Celebration
- Attack on Titan
- Back to the Future: The Game – 30th Anniversary Edition
- Balan Wonderworld
- Battleborn
- Battlefield 1
- Battlefield 4
- Battlefield 2042
- Battlefield Hardline
- Battlefield V
- Battlefield 6
- Biomutant
- BioShock: Remastered
- BLEACH Rebirth of Souls
- Bloodstained: Ritual of the Night
- Borderlands 2
- Borderlands 3
- Borderlands 4
- Borderlands: The Handsome Collection
- Call of Duty: Advanced Warfare
- Call of Duty: Black Ops 4
- Call of Duty: Black Ops III
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Call of Duty: Ghosts
- Call of Duty: Infinite Warfare
- Call of Duty: Modern Warfare
- Call of Duty: Modern Warfare II
- Call of Duty: Modern Warfare III
- Call of Duty: Vanguard
- Cars 3: Driven To Win
- CHAOS;CHILD
- Clair Obscur: Expedition 33
- Control
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time
- Crash Team Racing
- Cyberpunk 2077
- Darksiders: Warmastered Edition
- Dark Pictures – House of Ashes
- Dark Souls III
- Dead Island 2
- Dead Rising 3
- Dead Rising 4 (W10)
- Dead Rising Deluxe Remaster
- Deadpool
- Destiny
- Destroy All Humans!
- Destroy All Humans! 2 – Reprobed
- Deus Ex Mankind Divided
- Devil May Cry 5
- Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition
- Diablo 4
- Digimon Survive
- Disco Elysium
- Dishonored 2
- Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King
- Disney Infinity 3.0
- Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition
- DOOM
- Dragon Age: Inquisition
- Dragon Ball Xenoverse 2
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake
- Dragon Quest III HD-2D Remake
- Duck Dynasty
- Dying Light
- Dying Light 2: Stay Human – Reloaded Edition
- EA SPORTS College Football 25
- EA Sports Rory McIlroy PGA Tour
- Elden Ring
- Exoprimal
- F1 2016
- F1 2017
- F1 2018
- F1 2019
- F1 2020
- F1 2021
- Fallout 4
- FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE
- Final Fantasy Type-0 HD
- Final Fantasy XV
- Forza Horizon 3
- Forza Horizon 4
- Forza Horizon 5
- Forza Horizon 6
- Forza Motorsport 7
- Gears 5
- Gears of War: Ultimate Edition
- Geometry Wars 3: Dimensions Evolved
- Ghostbusters The Video Game Remastered
- Gotham Knights
- Grand Theft Auto V
- Grand Theft Auto: The Trilogy
- Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
- Guitar Hero Live
- Gungrave G.O.R.E
- Hades
- Halo 5: Guardians
- Halo: Campaign Evolved
- Halo: The Master Chief Collection
- Halo Wars 2
- Hogan
- Hogwarts Legacy
- Indiana Jones and the Great Circle
- Injustice 2
- Jurassic World Evolution
- Kingdom Hearts 3
- L.A. Noire
- LEGO 2K Drive
- LEGO Dimensions
- LEGO Harry Potter Collection
- LEGO Marvel Super Heroes 2
- LEGO Star Wars: The Force Awakens
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Like a Dragon: Ishin!
- Looney Tunes: Wacky World of Sports
- LUNAR Remastered Collection
- Mad Max
- Madden NFL 23
- Mafia: The Old Country
- Marvel’s Guardians of the Galaxy
- Marvel’s Midnight Suns
- Mass Effect: Andromeda
- Metal Gear Solid Delta Snake Eater
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1
- Metal Gear Survive
- Metaphor: ReFantazio
- Middle-Earth: Shadow of Mordor
- Middle-Earth: Shadow of War
- MindsEye
- Minecraft: Story Mode
- Minecraft: Xbox One Edition
- Miraculous: Rise of the Phoenix
- Mirror’s Edge Catalyst
- MLB The Show 21
- Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4
- Monster Hunter Wilds
- Mortal Kombat 1
- Mortal Kombat 11
- MySims Cozy Bundle
- NHL 17
- NHL 21
- No More Heroes 3
- Okami HD
- ONRUSH
- Overcooked! All You Can Eat
- Overwatch: Origins Edition
- PAYDAY 2
- PAYDAY 3
- Persona 3 Reload
- Pillars of Eternity II: Deadfire
- Prey
- Project Cars
- Puyo Puyo Tetris
- Psychonauts
- RAGE 2
- Rare Replay
- Red Dead Redemption 2
- Remothered: Broken Porcelain
- Resident Evil 3
- Resident Evil 4 Remake
- Resident Evil 5
- Resident Evil 6
- Resident Evil 7: Biohazard
- Resident Evil: Requiem
- Resident Evil: Village
- Rock Band 4
- Ryse: Son of Rome
- Saints Row IV: Re-Elected
- Saints Row: The Third – Remastered
- Sea of Thieves
- Sega Mega Drive Collection
- Shadow of the Tomb Raider
- Sid Meier’s Civilization VII
- Skylanders Imaginators
- Skylanders SuperChargers Portal Owner’s Pack
- SNIPER Ghost Warrior 3
- Sonic Frontiers
- Sonic Origins
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Sonic X Shadow Generations
- SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
- Spyro Reignited Trilogy
- Starfield
- Starlink: Battle for Atlas
- Star Wars: Battlefront
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- STAR WARS Jedi: Survivor
- State of Decay 2
- Steven Universe + OK K.O.! Let’s Play Heroes
- STORY OF SEASONS: A Wonderful Life
- Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin
- Street Fighter 6
- Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars
- Sunset Overdrive
- SUPER BOMBERMAN R 2
- System Shock
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan
- The Callisto Protocol
- The Dark Pictures Anthology: Man of Medan
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- The Elder Scrolls Online
- The Evil Within
- The Evil Within 2
- The Outer Worlds
- The Quarry
- The Sims 4
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Titanfall
- Titanfall 2
- Tomb Raider: Definitive Edition
- Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2
- Tony Hawk’s Pro Skater 5
- Tower of Guns: Special Edition
- TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS
- Transformers: Devastation
- UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves
- Unicorn Overlord
- Vampyr
- Wanted: Dead
- Wolfenstein II: The New Colossus
- Wolfenstein: The New Order
- Wolfenstein: Youngblood
- WWE 2K19
- WWE 2K23
- WWE 2K24
- XCOM 2
En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX.
Video relacionado: La campaña de Gears E-Day es brutal... pero la mayor sorpresa es otra
Comentarios
Inicia sesión desde el menú superior para dejar un comentario.
Sé el primero en comentar.