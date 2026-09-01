GTA VI se dejó ver al mundo en su máximo esplendor a mediados de la semana pasada con un extenso avance que mostró más de 25 minutos de gameplay. El adelanto extendido emocionó a los fanáticos, quienes quedaron sorprendidos por el apartado visual y las novedades jugables. Y sí, la nueva entrega también introducirá cambios controvertidos.

Conoceremos todos los pormenores de Grand Theft Auto VI cuando finalmente llegue a las tiendas el próximo 19 de noviembre de 2026, pero algunas personas afortunadas ya tuvieron la oportunidad de probarlo de primera mano. De esta manera, ya sabemos que esta secuela modificará una de las características clásicas más icónicas de la serie.

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Por primera vez en 25 años, GTA VI modificará los controles

En muchos sentidos, todos los proyectos de Rockstar Games fueron pioneros en la industria y marcaron nuevos estándares que posteriormente otras compañías replicaron en sus propios títulos; sin embargo, hay un aspecto que el resto de estudios decidieron ignorar: el esquema de control.

Los fanáticos de hueso colorado sabrán muy bien que, para correr en GTA V y las entregas anteriores de la serie, es necesario pulsar repetidamente el botón X o A. Aún no existía un estándar cuando debutaron los primeros juegos en 3D de la saga, por lo que esa mecánica se sentía natural y cómoda.

No obstante, ahora se siente como una reliquia del pasado. Por eso mismo sorprende que aún sea necesario machacar el botón para esprintar en Red Dead Redemption 2, que debutó en 2018. Eso deja en evidencia que la implementación de dicha mecánica fue una decisión deliberada, casi como si se tratase de una tradición.

Mientras tanto, el resto de la industria volteó hacia otro lado y decidió que era una mejor idea utilizar el L3 para que los personajes pudieran correr. Ese esquema está presente en la inmensa mayoría de los juegos AAA de la última década, como Call of Duty, Assassin’s Creed, Battlefield y muchos más.

Por primera vez en 25 años, Rockstar Games miró lo que hace la competencia y optó por cambiar la configuración del mando. El youtuber italiano MikeShowSha, quien fue uno de los streamers privilegiados que tuvo la oportunidad de viajar a las oficinas del estudio para jugar el título antes que nadie, confirmó que los desarrolladores hicieron cambios importantes en ese frente.

Según el creador de contenido, Grand Theft Auto VI finalmente cambió el botón de esprintar de X/A a L3, lo que significa que será necesario presionar el joystick izquierdo para que Jason o Lucía empiecen a correr. En este momento, se desconoce si deberemos mantener pulsado la palanca para esprintar o si bastará con apretarla una vez.

El cambio en el esquema de control de GTA VI divide las opiniones de los fans

Que Rockstar Games decidiera cambiar la disposición del mando para Grand Theft Auto VI está lejos de ser una sorpresa, pues muchas series clásicas siguieron el mismo camino y actualizaron sus mandos para adaptarse a los estándares modernos. Uno de los casos más recientes es Halo, que en su remake por fin incluyó un botón para esprintar.

Se podría argumentar que se trata de un cambio bienvenido, ya que cualquier título que no use el joystick analógico para esprintar se siente raro y fuera de lugar en pleno 2026; sin embargo, esa decisión dividió las opiniones de la comunidad y ya quedó claro que muchos fanáticos prefieren el esquema anterior.

“X es mucho mejor que L3, ¡qué tontería!”, dijo un jugador molesto en redes sociales. “¡Es un cambio horrible! La memoria muscular se activa inmediatamente para pulsar el botón X”, argumentó otro. Algunos jugadores se muestran indiferentes, pero esperan que los desarrolladores ofrezcan la opción de modificar el control.

“Me acostumbré a pulsar X. Espero que haya una opción para cambiarlo o reasignar los controles. Al jugar a Call of Duty y otros juegos, usar L3 para correr puede volverse extremadamente rígido y el mando es más propenso a sufrir drift”, comentó un fan en la sección de comentarios.

Por ahora, Rockstar Games guarda silencio sobre el tema. Vale la pena destacar que Grand Theft Auto VI también hará otros cambios importantes en el mando. Según MikeShowSha, el freno de emergencia en los coches ahora funcionará con el botón X/A, en lugar de estar asignado en RB/R1.

GTA VI ya aplicó diversos cambios muy controvertidos que decepcionaron a algunos jugadores

Pero cuéntanos, ¿prefieres el esquema clásico? Déjanos leerte en los comentarios.

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