Double Fine busca nuevas oportunidades en la industria tras abandonar las filas de XBOX y recuperar su independencia. El estudio liderado por Tim Schafer dejará que sus fans decidan cuál será su próximo juego y hay un claro favorito: Brütal Legend 2.

Desde 2009, los jugadores han esperado pacientemente por una secuela del título de acción y aventura, que se volvió icónico por tener a Jack Black como protagonista y cameos de Ozzy Osbourne, Rob Halford y más leyendas del metal.

Double Fine tomó una decisión y por fin hará Brütal Legend 2, pero sólo si sus fans le ayudan a reunir una cifra millonaria para el desarrollo. El estudio inició una campaña de recaudación para obtener fondos; sin embargo, la realidad es que hay un largo camino por delante para que pueda confirmar la secuela.

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Luego de dejar XBOX, Double Fine podría trabajar en Brütal Legend 2

Brütal Legend es considerado, junto con Psychonauts, uno de los juegos más destacados de Double Fine. El juego para PS3, XBOX 360 y PC recibió elogios de la prensa y los jugadores, lo que le valió una calificación de 83 en Metacritic. Su peculiar mezcla de acción, heavy metal y humor lo convirtió en un título único que muchos jugadores aún recuerdan con cariño.

Double Fine no revisitó la franquicia durante todos estos años, a pesar de las peticiones de los fans y de tener el enorme respaldo financiero de XBOX. Ahora que es de nuevo independiente y recuperó su libertad creativa, coquetea con la idea de hacer realidad la secuela.

El estudio prometió que hará Brütal Legend 2, pero sólo con el apoyo de su comunidad. Double Fine necesita financiamiento para completar varios proyectos, por lo que recientemente inició una campaña en Kickstarter para reunir los fondos necesarios.

Una de sus iniciativas es Amnesia Fortnight 2026, un game jam donde el estudio y sus fans conocerán diversos prototipos de juegos, que serán la base para los próximos títulos de Double Fine.

El objetivo más ambicioso de la campaña es Brütal Legend 2; sin embargo, para que sea posible es necesario recaudar $100 millones de dólares. Double Fine prometió que, en caso de que la campaña llegue a dicha meta, de verdad desarrollará la secuela del título de acción y aventuras, que conquistó a miles de jugadores con su lado musical.

Brütal Legend 2 sólo se hará realidad si Double Fine reúne $100 millones de dólares con ayuda de sus fans

La realidad es que aún queda un largo tramo para alcanzar la cifra de $100 millones de dólares, pues el Kickstarter ha reunido casi $300,000 USD de su objetivo principal, que asciende a sólo $400,000 USD. Debido a esto, muchos creen que Double Fine sólo esta bromeando, pues difícilmente se reunirá la cantidad de dinero necesaria para crear Brütal Legend 2.

Ahora bien, la campaña casi llega a su objetivo en 24 horas y estará activa por otros 29 días más. Algunos jugadores tienen la esperanza de que el tiempo sea suficiente para reunir la suma millonaria, mientras que otra parte de la comunidad está convencida de que Brütal Legend 2 no se hará realidad.

Incluso, varios jugadores criticaron a Double Fine por plantear la idea de hacer Brütal Legend 2 con el financiamiento de la comunidad, cuando tal vez pudieron desarrollarlo con la ayuda de XBOX y Microsoft.

Una campaña de Kickstarter que generó polémica

XBOX adquirió Double Fine en 2019 para darle variedad y un toque único a su ecosistema. El talento y los juegos del estudio llamaron la atención de Microsoft, quien creyó que era un estudio ideal para diversificar la oferta de XBOX Game Pass.

Como parte de XBOX Game Studios, Double Fine lanzó RAD, Psychonauts 2, Keeper y KILN, pero sólo la secuela de su franquicia más icónica tuvo una verdadera repercusión. Su reciente campaña de Kickstarter generó polémica en una sector de la comunidad, pues hay jugadores que criticaron al estudio por su falta de ambición cuando era parte de XBOX.

Varios jugadores creen que Double Fine tuvo que haber aprovechado el músculo financiero de XBOX para crear títulos más ambiciosos, incluyendo Brütal Legend 2, en lugar de enfocarse en proyectos de corto alcance como Keeper y KILN.

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