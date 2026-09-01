El Wii U tuvo muy poco apoyo por parte de estudios third-party. Eso cambió radicalmente con la siguiente consola de la compañía, pues muchos equipos de terceros lanzaron sus títulos en dicha plataforma. La tendencia positiva continúa en el Nintendo Switch 2, y ahora los fanáticos sueñan con ver un port de Stellar Blade: Blood Rain.

La nueva entrega de la popular franquicia AAA de SHIFT UP fue una de las sorpresas más gratas del Summer Game Fest 2026. El adelanto muestra muchas escenas de acción y permite ver el mundo de esta secuela, y básicamente confirma que se trata de un lanzamiento multiplataforma. Eso sí, en este momento se desconocen más detalles.

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Un port para Nintendo Switch 2 “sin duda ayudará a la secuela” de Stellar Blade

Fue a principios de junio cuando el estudio surcoreano anunció que el primer título de la serie protagonizado por EVE abandonará la exclusividad en consolas y debutará para Nintendo Switch 2 este mismo año. Aún está por verse cómo se desempeña esa versión, pero la comunidad está muy emocionada.

Naturalmente, el inminente lanzamiento del título original hizo que muchos fanáticos se preguntaran si es posible que Stellar Blade: Blood Rain, la segunda entrega de la franquicia, también aterrice en la consola híbrida de la compañía japonesa. Hay motivos para estar ilusionados y tener esperanza.

En una entrevista reciente para el medio TheGamer, miembros de SHIFT UP hablaron sobre la posibilidad de que otros títulos del estudio lleguen a dicho ecosistema. Los desarrolladores destacaron el aprendizaje técnico que se adquiere al momento de crear un port para otra plataforma.

“Hipotéticamente, ¿podrían las lecciones aprendidas al adaptar Stellar Blade a la Switch 2 aplicarse a otros juegos? ¿Quizás a una gran secuela que tengan prevista para el futuro?”, preguntó el entrevistador.

“Expandirse a una nueva plataforma siempre ayuda. La experiencia que adquirió el equipo de desarrollo, por ejemplo, con PlayStation, aprendimos mucho, luego con PC y ahora con Switch 2. Sí, eso siempre ayuda, y sin duda también para la secuela”, respondió DongKi Lee, director técnico en SHIFT UP.

El desarrollador fue más allá de Stellar Blade: Blood Rain, y destacó que ese conocimiento adicional “será útil para otros proyectos” que desarrollen en el futuro, pues afirma que “siempre se aprende algo nuevo al trabajar con un nuevo dispositivo o plataforma”.

Claro está, dichas declaraciones están lejos de ser una confirmación de que la nueva entrega llegará a Nintendo Switch 2; sin embargo, las palabras de DongKi Lee dan un poco de esperanza a los poseedores de la consola híbrida.

Vale la pena destacar que no es la primera vez que SHIFT UP habla del tema. Poco después de la presentación oficial de Stellar Blade: Blood Rain, Edouard Akopcan, jefe de publicación de SHIFT UP, destacó la importancia de su estrategia multiplataforma. Eso sí, una vez más se negó a confirmar o descartar un port para Switch 2.

Parece que es posible que haya un port para Nintendo Switch 2 de Stellar Blade: Blood Rain

Stellar Blade llegará a Nintendo Switch 2 en 2026

El estudio surcoreano confirmó que Stellar Blade tendrá un port para Nintendo Switch 2. Faltan pocos meses para que termine el año, y tristemente todavía se desconoce la fecha de lanzamiento oficial. Eso sí, se espera que próximamente haya información adicional al respecto.

En días recientes, empezaron a salir las primeras impresiones del port. Los medios y expertos que ya probaron dicha versión destacan que el juego funciona sorpresivamente bien en la consola híbrida, aunque reconocen que sí se nota un bajón de calidad en términos visuales. Eso es comprensible al considerar las capacidades técnicas limitadas del hardware.

Un tema que claramente preocupa a un sector de la comunidad es la posible censura. Para nadie es secreto que Stellar Blade es famoso por el diseño de EVE y otros personajes, así que la posibilidad de que haya cambios en ese frente asusta a los jugadores. Al final del día, títulos como Dispatch sí sufrieron ajustes aquí y allá.

A falta de una respuesta definitiva, parece que el título de SHIFT UP se mantendrá de forma íntegra. Recientemente se compartió la clasificación por edades a través de la ESRB, y la descripción se detallan los aspectos que los fans esperan.

Mientras tanto, un sector de la comunidad se pregunta si es posible que Stellar Blade o su secuela lleguen a XBOX. Los desarrolladores ya respondieron a esas peticiones, y un port para las plataformas de Microsoft luce probable.

La entrega original de Stellar Blade llegará a Nintendo Switch 2 en 2026

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver la secuela en Nintendo Switch 2? Déjanos leerte en los comentarios.

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