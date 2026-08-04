La primera mitad de agosto estará llena de agradables sorpresas para los usuarios de XBOX Game Pass. Microsoft confirmó esta mañana los juegos que añadirá al catálogo de su servicio, y hay buenas noticias para los usuarios de los planes Ultimate, Premium y PC Game Pass.

El servicio para consolas y PC recibirá atractivos juegos para que los suscriptores los disfruten sin costo adicional y pasen un muy buen rato. Además, los jugadores que esperan Gears of War: E-Day tendrán una oportunidad para probar el título de The Coalition antes de su estreno, todo gracias a su suscripción.

Desafortunadamente no todas son buenas noticias, pues XBOX Game Pass y PC Game Pass perderán 4 juegos de su catálogo durante la primera mitad de este mes.

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Todos estos juegos llegarán a XBOX Game Pass muy pronto

A partir de hoy, los usuarios del servicio pueden disfrutar “gratis” Beast of Reincarnation, el nuevo juego de Game Freak que llega como estreno de día 1, y Heretic + Hexen, que incluye 2 clásicos que redefinieron los shooters hace décadas. Lo interesante es que hay muchos más juegos en camino, sobre todo para los usuarios del XBOX Game Pass Premium.

Grounded 2, el juego de supervivencia de Obsidian Entertainment, ya se puede disfrutar con dicho plan de suscripción, aunque sigue en acceso anticipado. Una grata sorpresa es el regreso de PowerWash Simulator 2, juego de FuturLab que abandonó el servicio hace poco, pero que ya está de nuevo disponible.

Adicionalmente, los usuarios de XBOX Game Pass podrán disfrutar una atractiva selección de juegos independientes, que incluye MIO: Memories in Orbit, Ball x Pit, Date Everything! y Egging On. Por su lado, los usuarios de PC Game Pass tendrán acceso a Sandustry, otro de los lanzamientos de día 1 del mes.

Los interesados en Gears of War: E-Day deben saber que el título tendrá una Beta abierta muy pronto, y que los suscriptores a XBOX Game Pass podrán participar con acceso anticipado desde el 6 de agosto. Sólo es necesario tener una suscripción Ultimate o a PC Game Pass para poder participar y probar diversos modos multijugador de la nueva entrega. Abajo está la lista de títulos que llegarán en breve al servicio:

XBOX Game Pass recibirá atractivos juegos independientes en la primera mitad de agosto

Ultimate

Beast of Reincarnation (4 de agosto)

Premium

Heretic + Hexen (4 de agosto)

Monsters Are Coming! (6 de agosto)

PowerWash Simulator 2 (6 de agosto)

Bounty Star (11 de agosto)

Date Everything! (11 de agosto)

Grounded 2 (11 de agosto)

Ball x Pit (12 de agosto)

Cricket 26 (13 de agosto)

MIO: Memories in Orbit (13 de agosto)

Egging On (18 de agosto)

PC

Sandustry (13 de agosto)

¿Qué juegos abandonarán el servicio de XBOX durante agosto?

Como ya es tradición, los servicios de suscripción renuevan y pierden contenido a inicios de cada mes. En agosto, XBOX Game Pass y PC Game Pass se quedarán sin 4 atractivos juegos que estuvieron disponibles en su catálogo por un buen rato, pero la hora de despedirse se acerca.

Entre ellos está Aliens: Fireteam Elite, título de supervivencia en tercera persona desarrollado por Cold Iron Studios, donde la misión es acabar con hordas de xenomorfos. También quedan pocos días para disfrutar Firewatch, aclamado indie de Campo Santo.

Otro juego que abandonará los servicios es Atlas Fallen, un llamativo RPG de acción creado por Deck13 Interactive. Por último, está Menace, RPG táctico de ciencia ficción con combates por turnos desarrollado por Overhype Studios. Abajo está la lista de títulos que dejarán el servicio el próximo 15 de agosto:

Atlas Fallen y más juegos desaparecerán del servicio de Microsoft a mediados de mes

Menace

Atlas Fallen

Aliens: Firesteam Elite

Firewatch

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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