La inminente desaparición del formato físico dio pie a un intenso debate que sigue activo en las redes sociales. Diversas personalidades de la industria han dado su opinión sobre la polémica decisión de PlayStation, que dejará de fabricar juegos en discos a partir de enero de 2028.

David Jaffe, creador de God of War, se unió recientemente a la conversación con un mensaje que generó aún más debate, pues habla de cómo los hábitos de consumo de los jugadores inclinaron la balanza hacia lo digital.

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¿Qué dijo el creador de God of War sobre la desaparición del formato físico?

Las críticas hacia PlayStation continúan y los jugadores mantienen en marcha su plan de hacer un boicot y tratar de evitar la desaparición del formato físico. Mientras tanto, Sony ya explicó que no dará marcha atrás, pues las tendencias del mercado son muy claras y la mayoría de sus ventas son en formato digital.

David Jaffe considera que la desaparición del formato físico marcará el final de una era, pero cree PlayStation simplemente está siguiendo el comportamiento del mercado. Sus resultados financieros y reportes de analistas demuestran que el formato físico es cada vez menos popular, pues la mayoría de las personas consume videojuegos en digital.

En un mensaje en su cuenta de X, el polémico creativo aseguró que, para las grandes compañías “el cliente siempre tiene la razón”. Por ello, no es una sorpresa saber que PlayStation abandonará los juegos en disco, ya que los números demuestran que la mayoría descarga su contenido en la PS Store.

Jaffe insinuó que, de manera indirecta, los jugadores también tienen la culpa de lo que está sucediendo. Desde su perspectiva, es lógico que PlayStation se guíe por los hábitos de consumo de la mayoría de sus clientes.

“Para la mayoría de los dueños de negocios, el cliente siempre tiene la razón. Pero cuando tienes distintos clientes que quieren cosas diferentes, supongo que el dicho también sería algo así como: ‘Las necesidades de la mayoría de los clientes están por encima de las necesidades de una minoría’, declaró Jaffe.

David Jaffe cree que los hábitos de consumo de los jugadores marcan el camino que seguirá la ndustria

La comunidad criticó la postura de David Jaffe

Algunos jugadores no dudaron en responder a David Jaffe y criticar su postura, pues no están de acuerdo con su lógica. Consideran que PlayStation comete un error, pues atender “las necesidades de la mayoría no le impide también atender a la minoría”, tal como afirmó un jugador en X.

Otros usuarios afirmaron que, efectivamente, “el cliente siempre tiene la razón”, así que PlayStation debería de cambiar de opinión ante las críticas de su comunidad. Algunas personas creen que el error de la compañía es abandonar por completo un formato, cuando podría continuar con ambos sólo ajustando su modelo de negocios.

“El cliente siempre tiene la razón; simplemente están dispuestos a dejar marchar a muchos de ellos”, afirmó otra personas. “Con la distribución digital y física puedes satisfacer fácilmente a ambos grupos de consumidores, pues los dos métodos no son mutuamente excluyentes”.

Muchos jugadores no compartieron la opinión de David Jaffe sobre la desaparición del formato físico

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