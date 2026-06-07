Si bien el XBOX Games Showcase 2026 estuvo repleto de anuncios de videojuegos, XBOX también tenía preparados anuncios de hardware, no precisamente de siguiente generación, sino de una edición de XBOX Series X que dejará contentos a los jugadores.

Si eres de aquellos jugadores que aún no tienen alguna consola de actual generación de XBOX, estás de suerte, pues con motivo de los 25 años que la marca cumplirá el próximo noviembre, Microsoft lanzará una nueva edición limitada de XBOX Series X.

Así de bello es el XBOX Series X25 Limited Edition

Se trata de la XBOX Series X25 Limited Edition, que destaca por su estilo traslúcido verde que recuerda el pasado de la marca.

A los jugadores, especialmente los veteranos, les encantan las ediciones de consolas traslúcidas y XBOX lo sabe, así que diseñó esta consola para celebrar todo el tiempo que los fans han apoyado la marca.

Como puedes ver en el trailer abajo y en las imágenes, la consola al encenderse ilumina el logo de XBOX como si se tratara de la edición del Xbox original que se lanzó para celebrar los primeros años de la consola clásica a inicios del milenio.

¿La nueva consola de 25 aniversario de XBOX se venderá en México?

De acuerdo con los detalles, la consola tendrá 1 TB de almacenamiento e incluirá también una que otra sorpresa que XBOX anticipó.

Por supuesto, para hacer juego con la consola de 25.º aniversario, XBOX también pondrá a la venta por separado un control de semejante diseño, precisamente el XBOX Wireless Controller X25 Special Edition, en el que también destacan elementos que evocan al control Duke.

Ambos artículos de colección se pondrán a la venta en noviembre de 2026, pero únicamente en mercados selectos. No se confirmó si México será uno de ellos. Los detalles sobre disponibilidad y precio se darán a conocer más adelante. te mantendremos informado.

El XBOX Series X de edición limitada llegará en noviembre de 2026 (imagen: XBOX)

¿Te agradó la nueva edición del XBOX Series X?, ¿intentarás comprarla? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar nuestra cobertura completa del Summer Game Fest 2026 en esta página.

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