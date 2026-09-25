Kojima pidió una cantidad significativa a PlayStation para seguir con el desarrollo de PHYSINT, pero al final XBOX habría pagado menos, revela reputado periodistaPor Víctor Rosas el
Jason Shcreier asegura que las pretensiones del japonés fueron tema en el Tokyo Game Show
La ruptura entre Hideo Kojima y PlayStation sigue dando de qué hablar pues, por un lado, se asegura que fue una decisión sorpresiva, pero por el otro también se dice que hubo negociaciones previas y no se cerró un acuerdo.
La nueva tanda de información revela detalles interesantes sobre el cambio de editor. PHYSINT pasó de PlayStation a XBOX, pero al parecer no con las pretensiones financieras que quería originalmente el japonés.
En dado caso, habría actuado para salvar el proyecto y a su estudio, Kojima Productions.
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Hideo Kojima pidió mucho más dinero a Sony para el desarrollo de PHYSINT, y el tema fue un escándalo en Tokyo Game Show
De acuerdo con el periodista de Bloomberg, Jason Schreier, la historia de Kojima Productions y PlayStation no da cuenta de un rompimiento de un día para otro, pues asegura que hubo una fase previa de negociación.
Según el reporte, esta situación fue tema durante Tokyo Game Show pues asistentes al evento le insinuaron que Kojima había pedido mucho más dinero a Sony para seguir con el desarrollo de PHYSINT:
“Hubo muchas negociaciones entre las 2 partes, Kojima Productions y PlayStation, muchas negociaciones sobre el futuro del proyecto, sobre el presupuesto del proyecto, sobre el cronograma, sobre extensiones, sobre exclusividad, y al final no llevó a un resultado satisfactorio. Estuve en el Tokyo Game Show, y varios socios, varias personas se me acercaron y me dijeron: ¿Escuchaste cuánto dinero estaba pidiendo Kojima?“.
Jason Schreier advierte que XBOX habría pagado menos de lo que Kojima quería de Sony por su nuevo juego
Posteriormente, Jason Schreier señaló que no tiene conocimiento todavía de la cantidad que el creativo japonés pidió para seguir con el desarrollo de su nuevo videojuego, pero sabe por fuentes que fue significativa.
Sin embargo, advirtió que XBOX no habría pagado lo que Kojima pedía, sino una cantidad inferior:
“El número rumorado, no he confirmado un número, pero era bastante significativo. Dicho eso, no significa que XBOX estuviera dispuesto a pagar tanto. De hecho, creo que XBOX pagó menos de lo que Kojima podría haberle pedido a PlayStation al final del día”.
Aunque se trata de un rumor a final de cuentas, permitiría matizar la relación entre Kojima Productions y XBOX pues se especula que Microsoft pagó mucho dinero por PHYSINT en un momento en que cierra estudios y cancela proyectos a diestra y siniestra, precisamente, por razones financieras.
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