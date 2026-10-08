XBOX siempre ha querido ser algo más que sólo una compañía de videojuegos; sin embargo, sus altibajos se lo han impedido. La marca no ha renunciado a sus ambición de convertirse en uno de las empresas de entretenimiento más grandes del mundo. Muestra de ello es el anuncio de Experience Points, una nueva división conocida simplemente como XP y que está dedicada a películas, televisión, eventos, colaboraciones y más.

Matthew Ball, director de estrategia de XBOX, presentó esta mañana el proyecto, que tiene como finalidad expandir el alcance de la marca más allá de los videojuegos. Por su lado, Asha Sharma, jefa de XBOX, también habló sobre esta iniciativa para presentar a quien estará a su mando.

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¿Qué es XP, la nueva división de entretenimiento de XBOX?

PlayStation y Nintendo han diversificado su negocio para entrar de lleno a otras áreas de la industria del entretenimiento, como el cine y la televisión. XBOX no quiere quedarse atrás en esta carrera, así que ya tiene un plan para ganar nuevos fans y conquistar a las grandes audiencias fuera de sus consolas y videojuegos.

Matthew Ball considera que la marca tiene el potencial de convertirse en “la compañía de entretenimiento número 1 del mundo”. Para cumplir esta ambiciosa meta crearon XP, cuya misión es aprovechar las franquicias más populares de XBOX y convertirlas en algo perdurables que “entretengan, inspiren y conecten a personas de todas las generaciones y de todo el planeta”.

XP operará como una división nueva de XBOX y cubrirá proyectos relacionados con cine, televisión productos de consumo, eventos en vivo y alianzas estratégicas. La idea es que las sagas de la compañía lleguen a nuevos públicos y la comunidad de fans ya existente crezca todavía más.

Ball enfatizó que el enfoque de XBOX seguirán siendo los videojuegos, pero ahora sus ambiciones serán mayores gracias a XP. La nueva división trabajará con creativos de la marca y socios para ofrecer más y mejor entretenimiento.

Uno de los enfoques más fuertes será producir nuevas adaptaciones de franquicias icónicas para el cine y la televisión. Hay que recordar que algunas de sus sagas, como Halo y Fallout ya dieron el salto a otro formato. XP también creará nuevos productos para los fans, y los sorprenderá con eventos en vivo, atracciones y experiencias inmersivas.

Por último, XP servirá como puente para que XBOX pueda trabajar con reconocidos creadores de la industria del entretenimiento, colaborar con importantes marcas y crear alianzas que beneficien a todos los usuarios de su ecosistema.

XP, la nueva división de XBOX, promete más película, series, eventos y colaboraciones

Veterana de la industria liderará XP y construirá el futuro de XBOX más allá de los videojuegos

La nueva división será liderada por Kayleen Walters, ejecutiva de Mojang Studios que dejará su puesto en el equipo de Minecraft para iniciar una nueva aventura. Antes de unirse a XBOX, trabajó por más de una década en Lucasfilm, donde se encargó de desarrollar proyectos de Star Wars. Más recientemente, fue productora ejecutiva de Minecraft: La película, una de las adaptaciones de videojuegos más taquilleras de la historia.

“Nuestras franquicias pueden significar más para la gente que el tiempo que pasan jugando, y Kayleen sabe cómo construir esas experiencias con la industria sin perder la esencia que hizo que la gente se interesara por la franquicia en primer lugar”, explicó Asha Sharma.

Su puesto en Mojang Studio será ocupado por Maria Angelidou-Smith, ejecutiva que ha trabado en Meta y Reddit. Dirigirá el importante estudio de XBOX a partir del próximo 19 de octubre, con la misión de que Minecraft siga siendo ese pilar que es en el negocio de XBOX.

Kayleen Walters, la directora de XP

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