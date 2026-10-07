XBOX Game Pass renovará su catálogo de juegos en pocos días y hay excelentes noticias para sus suscriptores. Microsoft confirmó que el servicio recibirá 9 títulos nuevos, entre los que se encuentra la entrega más reciente de una aclamada franquicia de Electronic Arts.

Además, XBOX Game Pass y PC Game Pass recibirán una gran cantidad de estrenos de día 1 durante la primera mitad de octubre. Para ser exactos, serán 7 los títulos que llegarán directo a los servicios y se podrán disfrutar sin costo adicional.

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¿Qué juegos recibirá XBOX Game Pass en octubre de 2026?

Los servicios de suscripción son excelentes alternativas para disfrutar juegos AAA que debutaron hace tiempo y atractivos títulos que llegarán pronto a nuestras manos. XBOX Game Pass nunca decepciona en este sentido y octubre será un excelente mes para todos sus usuarios.

Muy pronto, los usuarios de XBOX Game Pass Ultimate podrán disfrutar las partidas de Battlefield 6, shooter de EA que fue bien recibido por la crítica y los jugadores luego de los altibajos de la saga. El título compitió al tú por tú y logró sobreponerse a Call of Duty: Black Ops 7, aunque el soporte postlanzamiento no cumplió con las expectativas.

Adicionalmente, los suscriptores de EA Play podrán obtener el Deployment Pack, el EA Play Pack de la Temporada 5 y algunas recompensas de temporada adicionales.

Octubre también será un gran mes ya que tendrá muchos estrenos de día 1. El plan Ultimate permitirá a los jugadores disfrutar sin costo adicional y desde su lanzamiento títulos como Forever Ago, Deep Dish Dungeon, Bluey’s Happy Snaps, Chained Beasts y más.

Otro título esperado y que también llegará directo a XBOX Game Pass es Valor Mortis. El nuevo título de One More Level, creadores de Ghostrunner, es un soulslike protagonizado por un soldado de Napoleón con poderes sobrenaturales que es resucitado. Abajo está la lista de novedades que recibirá el servicio en los próximos días:

Ultimate:

Echo Weaver (8 de octubre)

Forever Ago (8 de octubre)

Battlefield 6 (13 de octubre)

Deep Dish Dungeon (13 de octubre)

Valor Mortis (13 de octubre)

Bluey’s Happy Snaps (15 de octubre)

Chained Beasts (15 de octubre)

Premium:

Neon Abyss 2 (8 de octubre)

PC:

Beyond These Stars (16 de octubre)

Las novedades de XBOX Game Pass y PC Game Pass para la primera mitad de octubre

Microsoft confirma que XBOX Game Pass perderá 9 juegos muy pronto

Desafortunadamente, octubre también llegó con malas noticias para los usuarios del servicio, pues XBOX Game Pass y PC Game Pass perderán algunos de sus títulos más llamativos. Entre ellos está Clair Obscur: Expedition 33, el GOTY de 2025 que conquistó a la crítica y a los amantes de los RPG.

Otras bajas importantes son A Plague Tale: Requiem y Evil West, los títulos de Asobo Studio y Flying Wild Hog que fueron muy bien recibidos en el servicio. En total, serán 9 los títulos que se despedirán de los servicios de suscripción el próximo 15 de octubre.

A Plague Tale: Requiem

Clair Obscur: Expedition 33

Crime Scene Cleaner

Donut County

Evil West

Nova Roma

Pacific Drive

Superball

The Casting of Frank Stone

Suscriptores tienen pocos días para disfrutar el GOTY de 2025 y más juegos

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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