Este año, Gears of War celebra su 20. ° aniversario y lo hace en grande con una precuela que apuesta por las raíces de la franquicia, pero en especial por ese sentimiento que marcó la era más exitosa de XBOX hasta el momento.

Gears of War: E-Day da cuenta de mucho por lo que ha pasado la marca tras años oscuros y ahora en su nuevo intento por recuperar una posición en la industria y más al tratarse de un juego exclusivo de consola.

Al parecer, los resultados iniciales son muy buenos pues esta nueva entrega se colocó en la lista de los títulos más jugados de XBOX tras su lanzamiento.

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Gears of War: E-Day recuerda las viejas glorias de XBOX y se mete en el top 5 de juegos más jugados en la plataforma de Microsoft

Gears of War: E-Day debutó ayer, 6 de octubre, para todos los jugadores. Se trata de un título muy importante para Microsoft pues apuesta, de nueva cuenta, por el encanto de los exclusivos y la promesa es que solo estará disponible en las consolas de la compañía norteamericana, además de su ecosistema de gaming y Steam.

La expectativa se encuentra, entonces, en el desempeño que tenga en XBOX Series X|S y en ese sentido hay buenas noticias.

De acuerdo con un reporte de Mat Piscatella, analista de Circana, Gears of War: E-Day obtuvo el cuarto lugar en cuanto a número de jugadores globales en XBOX tras su debut oficial.

La nueva entrega de The Coalition tuvo tan buen recibimiento en las consolas de Microsoft que actualmente se codea con pesos pesados como Fortnite, ROBLOX y NBA 2K.

El nuevo Gears of War y la apuesta de los exclusivos

Los resultados de Gears of War: E-Day son de suma importancia para la actual estrategia de XBOX bajo el mando de Asha Sharma.

La jefa de XBOX determinó que este juego de The Coalition y Clockwork Revolution de InXile sean exclusivas de consola en un intento por ofrecer reconocimiento y valor de compra a los jugadores que pusieron su dinero en la oferta de gaming de Microsoft.

Cabe mencionar que los resultados que Circana reporta sobre Gears of War: E-Day no equivalen completamente a ventas de copias. El juego debutó también en XBOX Game Pass Ultimate, por lo que también se cuentan los jugadores que lo están jugando a través del servicio de suscripción.

Rumores y una filtración señalan que también se desarrolló un port para PS5, pero se canceló en el último momento. The Coalition negó tal afirmación, pero hay evidencia que muestra lo contrario. La comunidad piensa que, en caso de que los números no favorezcan a Gears of War: E-Day, la versión para la consola de Sony será inevitable.

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