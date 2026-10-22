Si bien cada año vemos el lanzamiento de cientos de nuevos juegos, pocos logran acaparar la conversación durante meses, ya sea para bien o para mal. Ese es precisamente el caso de Marvel’s Wolverine, que dio mucho de qué hablar antes y después de su estreno. Pero incluso con la polémica, tuvo un buen desempeño comercial.

Aunque Sony guarda silencio sobre las cifras de ventas, un nuevo informe deja entrever que lo nuevo de los creadores de la serie Marvel’s Spider-Man tuvo un buen recibimiento, al menos en Estados Unidos. Incluso el juego puede presumir de haber conseguido el mejor estreno para un juego first-party de PlayStation en mucho tiempo.

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Marvel’s Wolverine supera a NBA 2K27 y EA Sports FC 27 en septiembre

Aunque deberemos esperar un poco más para conocer datos oficiales, las estadísticas de la firma Circana nos permiten dimensionar el alcance que tuvo el nuevo videojuego de Insomniac Games durante su estreno original a mediados de septiembre. Y quizás para sorpresa de muchos, parece que al título le fue mejor de lo que algunos esperaban.

Marvel’s Wolverine se vio envuelto en todo tipo de controversias, y miles quería que fuera un fracaso. Tampoco ayudó que fue uno de los primeros exclusivos de PS5 en estrenarse en medio de la polémica por la desaparición del formato físico. Pero incluso en este contexto, se las arregló para debutar con fuerza el mes pasado.

De acuerdo con la firma de análisis de mercado de Circana, Marvel’s Wolverine fue el juego más vendido durante septiembre en Estados Unidos, por encima de pesos pesados como NBA 2K27 y el nuevo EA Sports FC 27. El título ambientado en el mundo de los X-Men también superó a The Blood of Dawnwalker, Wardogs y Onimusha: Way of the Sword.

Vale la pena aclarar que La firma toma en cuenta las ventas físicas y digitales. Lo anterior es impresionante por sí sólo, pero hay otro dato que demuestra que los boicots y las polémicas tuvieron un impacto mínimo en el rendimiento comercial del nuevo exclusivo de PlayStation 5.

Según el analista Mat Piscatella, el juego de Insomniac Games tuvo las ventas en dólares más altas para un juego first-party de Sony durante su mes de lanzamiento desde Helldivers 2 de febrero de 2024. Es un gran logro al recordar que el shooter multijugador se estrenó simultáneamente en PS5 y PC, además de sólo costar $40 USD.

En teoría, eso significa que Marvel’s Wolverine vendió más unidades que el título online de Arrowhead Game Studios para alcanzar ese hito, aunque el número permanece como un misterio.

Parece que el videojuego protagonizado por Logan también impulsó las ventas del PlayStation 5, ya que la consola experimentó un aumento de 43% en venta en dólares con respecto al mismo periodo del año anterior en Estados Unidos. Dígase de paso, es probable que el entusiasmo por GTA VI y otros factores también hayan contribuido.

Pese a las polémicas Marvel's Wolverine fue el juego más vendido en Estados Unidos durante septiembre

Las polémicas de Marvel’s Wolverine

El nuevo exclusivo de PlayStation 5 se mostró al mundo hace un par de años, pero tuvo un desarrollo lleno de obstáculos. Es imposible olvidar que, fruto de una filtración, salió a la luz una versión preliminar del juego que recibió muchas críticas negativas. Más recientemente, el título dividió las opiniones de la comunidad debido a su dirección artística y el diseño de algunos personajes principales, como Jean Grey y Mystique.

En la previa al lanzamiento, desarrolladores de Insomniac Games respondieron a las críticas, e incluso el director afirmó que los fanáticos siempre encontrarán “cosas para quejarse”, incluso si el juego es bueno. La situación empeoró una vez que la nueva entrega llegó a las tiendas.

Marvel’s Wolverine recibió reseñas mixtas debido a su diseño excesivamente lineal y su combate repetitivo, y los jugadores también criticaron las guías que limitaban la exploración. El estudio reconoció los inconvenientes, y en las semanas posteriores lanzó numerosas actualizaciones.

Al final, los datos de Circana revelan que, a pesar de todas estas controversias, el título de acción logró resonar con el público general. Lo anterior representa un logro al considerar que septiembre estuvo particularmente saturado de nuevos lanzamientos debido al inminente debut de Grand Theft Auto VI.

Todo parece indicar que Marvel's Wolverine fue un éxito comercial

Pero cuéntanos, ¿crees que las críticas están justificadas? Déjanos leerte en los comentarios.

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