LO QUE DEBES SABER

Tanto Xbox como PlayStation recibieron numerosas nominaciones en The Game Awards 2026, pero sin llegar a competir por el premio al Juego del Año

Grand Theft Auto 6 encabeza la lista con 8 nominaciones, incluida la de Juego del Año

PlayStation se queda fuera del GOTY por primera vez en 12 años

The Game Awards 2026 no será la única premiación del año, pero ciertamente será la que más dará de qué hablar en las próximas semanas. Ya conocemos la lista completa con todos los nominados, y el anuncio fue combustible para alimentar la siempre presente guerra de consolas. Es por eso que es inevitable comparar a XBOX y PlayStation.

Sony rompió una importante racha de 12 años, aunque aún así logró obtener una cantidad considerable de nominaciones. Y a pesar de quedarse fuera de la contienda por el GOTY, Microsoft también está presente y competirá en una cantidad nada despreciable de categorías.

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PlayStation y XBOX recibieron muchas nominaciones en TGA 2026

Tal como se prometió, el martes 17 de noviembre de 2026 se llevó a cabo un evento breve en el que Geoff Keighley reveló todos los nominados para la edición de este año de la famosa gala de premios. La gran sorpresa se la lleva Grand Theft Auto 6, que es el juego que competirá en la mayor cantidad de categorías.

En específico, GTA 6 obtuvo un total de 8 nominaciones para diversas categorías, incluida la más importante: Juego del Año. De esta manera, Rockstar Games se convirtió en una de las compañías más nominadas de 2026 pese a sólo tener un juego a sus espaldas. Eso sí, quedó por detrás de Nintendo (12) y Capcom (11).

Annapurna y PlayStation empataron en tercer lugar con un total de 9 nominaciones cada uno. El caso destacable es, por supuesto, la casa de Sony, que se quedó fuera de la contienda por el GOTY pese a lanzar títulos muy importantes como Marvel’s Wolverine, Saros y Marvel Tokon: Fighting Souls.

De esta manera, es la primera vez en 12 años que PlayStation no compite en la máxima categoría de The Game Awards 2026. Pese a este claro desliz que es un reflejo del año difícil que vivió la compañía japonesa, aun así Sony logró sobreponerse a Microsoft por muy poco margen.

XBOX empató con Rockstar Games y obtuvo un total de 8 nominaciones en TGA 2026 gracias, en gran medida, al buen recibimiento de Forza Horizon 6 y Gears of War: E-Day. En ese sentido, el shooter en tercera persona de The Coalition se colocó en la lista de los títulos que compiten en la mayor cantidad de categorías.

En específico, Gears of War: E-Day obtuvo un total de 3 nominaciones, así que competirá codo a codo con Ace Combat 8: Wings of Theve de Bandai Namco.

Lista con los juegos y las compañías con la mayor cantidad de nominaciones en TGA 2026

¿Cuáles son los juegos nominados al GOTY en The Game Awards 2026?

Actualmente, XBOX lleva más de 15 años sin estar nominado al GOTY en The Game Awards 2026. Los fanáticos esperaban que Gears of War: E-Day revirtiera esa racha negativa, pues la precuela que se enfoca en Marcus Fenix y Dom Santiago obtuvo muy buenas calificaciones. En este momento, posee una puntuación de 87 en Metacritic.

Lamentablemente, Microsoft quedó una vez más fuera de la contienda por el premio más importante del evento organizado por Geoff Keighley. Pero sin duda, el dato más revelador es el hecho de que, por primera vez en 12 años, PlayStation tampoco tendrá un representante que luche por el GOTY.

Esa racha inició en 2015 con el aclamado Bloodborne de FromSoftware y continuó hasta 2025 con Death Stranding 2: On The Beach de Kojima Productions. Lamentablemente, ni Saros ni Marvel’s Wolverine lograron contentar suficiente a la crítica como para obtener una nominación.

A continuación, compartimos la lista completa con los 6 nominados al Juego del Año en The Game Awards 2026:

007 First Light

Control: Resonant

Grand Theft Auto 6

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Nintendo y Rockstar Games se enfrentarán en la lucha por el GOTY 2026 de The Game Awards

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de los nominados? ¿Te hubiera gustado ver un título de XBOX y PlayStation en la lista? Déjanos leerte en los comentarios.

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