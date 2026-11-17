LO QUE DEBES SABER:

PlayStation se quedó sin nominaciones a Juego del Año (GOTY) en The Game Awards 2026 por primera vez en más de una década

La marca había sido nominada constantemente entre 2015 y 2025

Marvel’s Wolverine no cumplió las expectativas de la crítica ni de los fans, por lo que quedó fuera

PlayStation era reconocida por sus exclusivos de alta calidad, habituales en las nominaciones al GOTY

Aunque sus números financieros parecen justificar sus decisiones, PlayStation palidece ante lo cualitativo y muestra de ello es la reciente lista de nominados a The Game Awards 2026, pues por primera vez en más de una década, la marca japonesa no tiene un representante en el premio más importante de la noche.

La nominación a GOTY de este año es histórica en distintos sentidos. Por un lado, se enfrentan 2 franquicias que han marcado a la industria en distintos momentos: GTA y The Legend of Zelda. Por el otro, la resistencia de aquellos desarrolladores y editores que luchan contracorriente, así como una que otra sorpresa.

Sin embargo, la nota también la da la ausencia de PlayStation en la nominación, terreno que parecía dominado por Sony en los últimos años.

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PlayStation se queda sin nominado al GOTY en The Game Awards por primera vez en 12 años

God of War ganó el GOTY 2018 en The Game Awards

Uno de los momentos más esperados por fin llegó: la revelación de los nominados a The Game Awards 2026 (que puedes checar en este enlace) y uno de los grandes ausentes en el premio más importante de la noche es PlayStation Studios.

El brazo first-party de Sony no dio el ancho este año para tener un nominado al GOTY y esto sorprende pues compitió por el premio más grande de forma ininterrumpida por más de 10 años.

La última vez que PlayStation no tuvo un nominado al GOTY fue en 2014. De 2015 a 2025, la división de desarrollo de juegos exclusivos de PlayStation compitió sin falta, pero este año las críticas y los resultados no fueron favorables.

El título más importante de PlayStation este año fue Marvel’s Wolverine de Insomniac Games, pero las críticas de los medios especializados y la voz de los fans demostraron que no alcanzó el estándar que maneja la compañía japonesa para sus juegos exclusivos y por eso no alcanzó la nominación al GOTY 2026.

Here are your six nominees for Game of the Year.#TheGameAwards streaming live on Thursday, December 10. pic.twitter.com/wBl1DsWnEU — The Game Awards (@thegameawards) November 17, 2026

¿Cuáles fueron los nominados al GOTY de PlayStation en ediciones anteriores de The Game Awards?

Astro Bot ganó el GOTY en The Game Awards 2024

Tal como lo mencionamos, la nominación al GOTY era terreno muy conocido por PlayStation e incluso se consideró como un competidor recurrente debido a la alta calidad de sus producciones, reforzada por la crítica y la opinión de los fans.

Para darnos una idea de la debacle de PlayStation y el carácter simbólico de su ausencia en el GOTY de The Game Awards 2026, basta con revisar la lista de juegos nominados en ediciones anteriores:

2015 - Bloodborne

2016 - Uncharted 4: A Thief’s End

2017 - Horizon: Zero Dawn

2018 - Marvel’s Spider-Man / God of War (Ganador)

2019 - Death Stranding

2020 - Ghost of Tsushima / The Last of Us: Part II (Ganador)

2021 - Ratchet & Clank: Rift Apart

2022 - God of War Ragnarök / Horizon Forbidden West

2023 - Marvel’s Spider-Man 2

2024 - Astro Bot (Ganador)

2025 - Death Stranding 2: On the Beach

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