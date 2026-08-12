A pesar de toda la polémica que se formó a su alrededor, Ghost of Yotei fue uno de los mejores juegos de 2025 y, según lo que se sabe, fue un éxito comercial. A medida que nos acercamos a su primer aniversario, sus responsables acaban de confirmar que mucho contenido adicional está en camino.

Tal como sucedió con la entrega original de 2020, la secuela le dará la bienvenida a una Complete Edition. Esta versión incorporará una nueva expansión narrativa que profundizará en la historia de Atsu, así como un modo de supervivencia y otras novedades que prometen agregar muchas horas de juego.

Este lanzamiento ya tiene fecha de estreno para PlayStation 5, pero algunos fans se preguntan si podría haber un port para PC.

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Ghost of Yotei: Complete Edition tendrá mucho contenido extra

A través de una publicación en el blog oficial de PlayStation, Andrew Goldfarb, manager de comunicaciones en Sucker Punch, reveló las nuevas características que están en camino al aclamado videojuego de mundo abierto.

Ghost of Yotei: Complete Edition, como su mismo nombre indica, se trata de la edición más completa del título de 2025. Además de agregar todo el contenido incluido previamente en la Deluxe Edition, agregará segmentos inéditos para la historia, un modo single-player y mucho más.

La novedad más importante de esta actualización es, sin duda, la expansión Echoes of Sekigahara, que se divide entre el presente y los recuerdos de Atsu de la época en que estaba en el Japón continental. En las secciones de flashbacks, conoceremos a Nagato, un personaje que forma parte del pasado de la protagonista. También se explorará el trasfondo de la Batalla de Sekigahara.

Mientras tanto, en los episodios del presente será posible explorar un nuevo valle en el que vivió la Serpiente y su pandilla de fieles seguidores conocidos como las Víboras. El DLC narrativo añadirá nuevos enemigos y armas adicionales, así como más armaduras y tintes.

La cosa no termina aquí. Ghost of Yotei: Complete Edition también incorporará Most Wanted, un nuevo modo single-player que combina mecánicas de supervivencia y roguelike. En esta modalidad, el objetivo es aceptar encargos para desbloquear beneficios y nuevos personajes.

El trailer permite observar que Oyuki podrá utilizar la kusarigama, mientras que Nagato usará la Yari para defenderse de los enemigos. Sucker Punch prometió que próximamente compartirá más información sobre este nuevo complemento que está en camino al juego de mundo abierto.

Ghost of Yotei: Echoes of Sekigahara es la nueva expansión que explorará aún más en el pasado de Atsu

Ghost of Yotei: Complete Edition ya tiene fecha de estreno

La edición completa de Ghost of Yotei se lanzará oficialmente el 1 de octubre de 2026, en exclusiva para PlayStation 5. Por ahora, Sucker Punch guarda silencio sobre un hipotético lanzamiento para PC. Tristemente, todo parece indicar que el título ambientado en el Japón antiguo brillará por su ausencia en Steam y la Epic Games Store.

Lo anterior resultará decepcionante para un sector de la comunidad, pues la entrega original se lanzó en mayo de 2024 para PC en su versión de Director’s Cut; sin embargo, informes revelaron que Sony dejará de lanzar sus principales títulos first-party en computadoras, con excepción de las experiencias multijugador y los juegos como servicio.

Si bien se desconoce si Ghost of Yotei: Complete Edition llegará algún día a PC, los jugadores de PlayStation 5 tienen motivos para estar emocionados. Además de la expansión de historia y el modo de supervivencia, esta nueva edición agregará todo el contenido de la Deluxe Edition junto al componente online conocido como Legends, que ya dejó de recibir soporte activo.

La nueva versión del exclusivo de PS5 tiene un precio de $69.99 USD, aunque los jugadores que ya poseen el título base y estén interesados en las novedades podrán adquirir la actualización por $14.99 USD. Los fans que preordenen el juego antes del 30 de septiembre recibirán la Armadura Sakai, un homenaje a Jin de Ghost of Tsushima.

Afortunadamente, el lanzamiento de esta nueva expansión también estará acompañado de novedades gratuitas. Todos los fanáticos podrán descargar un parche en octubre que añadirá el nuevo Modo Belleza de Yotei, que permite disfrutar los entornos de Ezo. También habrá mejoras de calidad de vida, como la capacidad de cambiar la apariencia de una armadura y usar las estadísticas de otro conjunto.

Ghost of Yotei recibirá nuevo contenido el 1 de octubre de 2026

Pero dinos, ¿qué opinas de esta actualización? ¿Crees que el juego eventualmente llegará a PC? Déjanos leerte en los comentarios.

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