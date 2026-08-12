Sony acaba de sorprender a los suscriptores de PlayStation Plus con un anuncio inesperado: uno de los mejores juegos de la generación llegó a su servicio y ya está disponible sin costo adicional para los usuarios de PlayStation 5.

Mes con mes, la plataforma de suscripción nos permite disfrutar juegos muy llamativos por un costo bastante accesible. Ahora, los usuarios de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) tiene acceso a uno de los títulos más aclamados de la consola de Sony.

Para celebrarlo, sus desarrolladores prepararon una actualización especial que incluye nuevo contenido y añadidos bastante interesantes que le sumarán más horas de diversión al popular juego.

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Helldivers 2 ya está disponible sin costo adicional en PlayStation Plus

A inicios de 2024, Arrowhead Game Studios sorprendió con el lanzamiento de Helldivers 2, secuela que debutó primero en PS5 y PC. El título se convirtió rápidamente en toda una sensación, que reunió a millones de jugadores en ambas plataformas, y en uno de los juegos como servicio financiados por Sony más populares de los últimos años.

Helldivers 2 ha vendido más de 20 millones de copias a nivel mundial y su éxito se consolidó con su posterior llegada a XBOX Series X|S, con un lanzamiento multiplataforma que causó emoción entre toda la comunidad de jugadores. El título recibió elogios por parte de la prensa internacional y promedió una calificación de 82 en Metacritic.

Si aún no le has dado una oportunidad a la secuela, debes saber que ya puedes hacerlo sin vaciar tu cartera. Esto gracias a que Helldivers 2 llegó por sorpresa a PlayStation Plus. A partir de hoy, el título está disponible sin costo adicional para los suscriptores Extra y Premium (Deluxe).

Katherine Baskin, responsable de la comunidad en Arrowhead Game Studios, celebró los hitos del juego y su llegada al servicio, pues esto permitirá que más jugadores se unan a la batalla. El estudio está comprometido a lanzar aún más contenido para el título, así que vale mucho la pena darle una oportunidad en PlayStation Plus.

Actualmente, la compañía trabaja en más actualizaciones de contenido y, además, está en producción una película basada en la franquicia. De hecho, para celebrar la llegada del juego al servicio, Arrowhead Game Studios lanzó Devoid of Liberty, actualización que añade novedades bastante interesantes que también llegarán al resto de plataformas.

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¿Qué incluye Devoid of Liberty, la nueva actualización de Helldivers 2?

La actualización promete nuevos desafíos para la comunidad y misiones de reconocimiento llenas de peligros. En Devoid of Liberty, los planetas cercanos al Vacío han sufrido diversas alteraciones, así que tendrás que investigar qué sucede. A tu paso, deberás destruir las destruir las torres y portales de Illuminate, así como completar una misión de infiltración.

Las novedades se complementan con nuevos objetivos secundarios y más amenazas, como organismos mutados que no tendrán piedad. Asimismo, se añadieron nuevos títulos de rango, pelotones de la SEAF que te ayudarán en las partidas y un nuevo desafío para la comunidad.

A partir de hoy y hasta el próximo 18 de agosto, los jugadores de Helldivers 2 deberán eliminar 500 millones de enemigos para poder desbloquear 4 avatares de la franquicia para sus cuentas de PlayStation.

Arrowhead Game Studios preparó más contenido para su éxitoso juego

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