El futuro de XBOX aún es incierto, pues su más reciente reestructuración trajo consigo despidos y cambios importantes en su directiva. Asha Sharma, jefa de la compañía, tiene una misión muy importante: recuperar el prestigio de la marca y, a la vez, hacerla un negocio rentable. Sin embargo, su plan de reinicio ya se enfrenta a sus primeras complicaciones.

Esta semana, XBOX sufrió una importante baja, pues una distinguida directiva decidió abandonar su puesto y dar fin a una carrera de más de 2 décadas en Microsoft. Como era de esperarse, esto ha generado dudas y preocupación sobre la estrategia actual de Sharma para intentar salvar a la marca.

Video relacionado: Asha Sharma viene a enterrar a XBOX

Primera directora de operaciones de XBOX deja la compañía a los 3 meses

Luego de la salida de Phil Spencer y Sarah Bond, Asha Sharma hizo cambios muy importantes en la directiva de XBOX. Además de complementar su equipo con ejecutivos como Matthew Ball, actual director de estrategia, también creó nuevos puestos para mejorar la organización de toda la compañía.

Hace sólo 3 meses, Sharma anunció que XBOX tendría a su primera directora de operaciones. El puesto quedó en manos de Helen Chiang, quien acaba de abandonar la compañía por razones no reveladas. Desde 2020, fue vicepresidenta corporativa de Minecraft, una de las franquicias más exitosas de Microsoft.

Su trabajo frente a la IP de Mojang Studio le valió un ascenso a directora de operaciones, pero sólo ocupó el puesto durante unos meses. La noticia ha generado preocupación, pues Chiang llevaba 21 años en Microsoft. De acuerdo con los reportes, Sharma compartió un comunicado el pasado 23 de octubre para comunicar la renuncia de Chiang.

“Helen Chiang deja Microsoft hoy. Le agradezco sus años de servicio y le deseo lo mejor”, afirmó la jefa de XBOX.

Como lo comentamos, no hay detalles sobre por qué Chiang dejó Microsoft y XBOX a sólo 3 meses de tomar su nuevo puesto. Las compañías únicamente confirmaron que posteriormente compartirá información sobre lo que sucederá con el cargo de director de operaciones.

Se especula que algunos directivos de XBOX podrían compartir las responsabilidades del puesto. La cuestión es que la salida de Chiang ha generado cuestionamientos sobre qué tan efectivo es realmente el llamado reinicio de XBOX y si en verdad las cosas están mejorando luego de varias crisis.

Helen Chiang dejó XBOX a meses de convertirse en su directora de operaciones

Más recortes y despidos vienen en camino para XBOX

Los cambios radicales para XBOX continuarán en los próximos meses. Reportes recientes revelaron que Asha Sharma planea otras 2 rondas de despidos, que se llevarían a cabo en noviembre y en enero de 2027. Esto afectará a más estudios de desarrollo, cuya moral está por los suelos en estos momentos debido a que sus creativos temen ser los siguientes en la lista de despidos.

Por otro lado, el reinicio de XBOX también llegó con recortes a nivel de presupuestos. Ahora, los equipos de XBOX Game Studios deben demostrar que sus proyectos tienen potencial de negocio, pues la meta de Sharma es que cada uno de sus juegos sea viable a nivel financiero.

A esto hay que sumarle la reciente reestructuración de XBOX Game Studios. Halo pasó a manos de Activision y Halo Studios quedó reducido a un equipo de soporte. Además, el gigante de Call of Duty gestionará estudios como World’s Edge y Rare. Obsidian Entertainmen se sumó a Bethesda, mientras que Playground y Turn 10 se fusionaron en un mismo estudio.

XBOX sufrirá más bajas en los próximos meses

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX.

Video relacionado: XBOX está devorando a sus propios estudios

Fuente