A mediados de este año, los despidos en Microsoft generaron un caos en XBOX. Más de 1600 trabajadores de la división de videojuegos perdieron su trabajo, lo que provocó la venta de varios estudios, la cancelación de juegos y recortes que pusieron en riesgo a icónicas franquicias.

Desafortunadamente, la mala racha para los equipos de XBOX Game Studios continúa, pues esta mañana Microsoft confirmó otra ronda de despidos que afectará, principalmente, a Halo Studios. Debido a esto, Halo ahora pasará a manos de Activision, que ya trabaja en un nuevo título de la saga. El gigante tecnológico también confirmó una reestructuración de sus estudios, ya varios de ellos se fusionarán.

Video relacionados: El futuro oscuro de XBOX Game Studios

Nueva ronda de despidos en XBOX acaba con Halo Studios y pasa la estafeta a Activision

Asha Sharma, jefa de XBOX, adelantó desde hace meses que planeaban más recortes como parte del llamado “reinicio” de la división de videojuegos. Esta mañana, Matt Booty, director de contenidos de XBOX Game Studios, compartió un comunicado con malas noticias. La primera de ellas es de especial interés para los fanáticos de Halo, pues el futuro de la franquicia cambió de manos.

XBOX anunció la desaparición de 268 puestos de trabajo en Halo Studios, otros estudios no revelados y en los departamentos administrativos encargados de XBOX Game Studios. La compañía no cerrará el estudio que estaba a cargo de Halo, pues un pequeño equipo seguirá dando soporte a los juegos existentes y a la comunidad de la franquicia.

Sin embargo, Halo Studios dejará a estar a cargo de las aventuras del Master Chief, pues el próximo juego de la saga será desarrollado por Activision. Booty explicó que esta nueva responsabilidad no afectará de ninguna forma los ambiciosos planes que tienen para el futuro de Call of Duty. Esto debido a que el próximo Halo será desarrollado por un nuevo equipo específicamente creado en Activision para este propósito.

“Activision también desarrollará el próximo título de Halo, bajo la dirección de un nuevo equipo creado específicamente para este fin, independiente del desarrollo y los planes actuales para Call of Duty”, reveló XBOX.

La compañía anunció una reorganización completa de sus estudios para “fortalecer” sus franquicias y juegos mediante “la reducción del número de unidades de negocio”. Como consecuencia, varios equipos se fusionarán y empezarán a reportar su trabajo a organizaciones más grandes, como Activision y Bethesda.

El futuro de Halo ahora estará en manos de Activision

¿Qué cambios sufrirá XBOX Game Studios?

Activision ya era un pilar muy importante en XBOX, pero ahora tendrá mucha más relevancia. Además de encargarse del próximo Halo, también gestionará todo lo relacionado con World’s Edge y Rare.

Por su parte, Bethesda ampliará su alcance al sumar a Obsidian Entertainment a su organización. Los estudios ahora trabajarán en conjunto en el futuro de Fallout, mientras desarrollan otros proyectos de forma más independiente.

Playground y Turn 10 se fusionarán luego de que el segundo estudio sufriera importantes recortes hace meses. Estos equipos estarán a cargo del futuro de Forza y ​​Fable. Por último, King ahora incluirá a Microsoft Casual Games en una integración que busca hacer más y mejores juegos.

XBOX sigue en crisis y varios de sus estudios se fusionarán

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX.

Video relacionados: La caída de Halo, ¿qué salió mal tras la salida de Bungie?

Fuente