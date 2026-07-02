La tecnología avanza a pasos agigantados, así que cada mes se lanzan nuevos productos. Xiaomi logró encontrar su lugar gracias a su línea de celulares, pero también tiene presencia en otro tipo de mercados. En particular, sus ratones para PC y laptops son muy populares, y recientemente lanzó un nuevo modelo inalámbrico.

Hablamos del ambicioso Wireless Mouse 4 Pro, que promete ser una opción viable para quienes busquen una buena relación calidad-precio. Y es que este dicho ratón cuenta con la tecnología TOG, lo que significa que funciona en cristales y superficies de otros materiales, incluso sin alfombrilla o mouse pad.

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Wireless Mouse 4 Pro es un ratón muy cómodo y funcional

Lo primero que llama la atención de este nuevo mouse es su diseño ergonómico. El accesorio tiene dimensiones de 62 mm x 115.5 mm × 36.5 mm, así que se alza como una buena alternativa para quienes tienen manos pequeñas o de tamaño medio. También es muy ligero, pues pesa 66 gramos sin pilas.

Al respecto, la tapa superior del nuevo ratón de Xiaomi es magnética, por lo que se retira fácilmente para acceder a compartimento de la batería y a la ranura para el receptor USB de 2.4 GHz.

Otra característica destable es que su rueda electromagnética dinámica que cambia de forma automática entre los modos de giro libre y el desplazamiento con muescas en función de la velocidad del dedo. Esta herramienta resulta particularmente útil para mover con precisión una página y navegar rápidamente por documentos extensos, por ejemplo.

El Wireless Mouse 4 Pro de Xiaomi se puede conectar en hasta 3 dispositivos de manera simultanea mediante el receptor USB y a través de una red Bluetooth 5.0. La cereza en el pastel es que cuenta con botón especial que permite alternar entre las diferentes conexiones de forma instantánea.

Adicionalmente, el ratón para PC presenta 3 ajustes preestablecidos para el DPI, es decir, la sensibilidad del mouse. Es posible elegir entre 1000, 1600 y 2400, y el pequeño LED en la parte superior del mouse muestra el DPI actual y el nivel de batería. Y sí, es innecesario instalar algún software para configurar estos parámetros.

El nuevo Wireless Mouse 4 Pro de Xiaomi

El nuevo ratón de mouse asombra con su tecnología TOG

Quizás la característica más innovadora y revolucionaria del nuevo Wireless Mouse 4 Pro de Xiaomi es la implementación de la tecnología TOG, que permite que el ratón funcione con precisión sobre superficies de múltiples materiales.

El sensor Track-On-Glass hace que sea posible utilizar el ratón sobre cristales de al menos 4 mm de grosor, así como en otras superficies, de una forma eficiente. Todo eso sin la necesidad de tener una alfombrilla o un mouse pad.

En cuanto a la disponibilidad, se sabe que Xiaomi lanzó el Wireless Mouse 4 Pro en China, donde está disponible a cambio de ¥199 CNY, es decir, alrededor de $29 USD. Por ahora, la compañía guarda silencio sobre la posibilidad de un estreno mundial, así que se desconoce si el ratón llegará a México y otros países de Latinoamérica.

El Wireless Mouse 4 Pro de Xiaomi tiene la tecnología TOG y otras funciones que lo convierten en un ratón de gama media

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