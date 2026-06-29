El género de terror en los videojuegos tiene brillantes exponentes, pero hay franquicias que gozan de estatus de culto pues protagonizan muchas de nuestras peores pesadillas.

Un par de ellas son Silent Hill y FATAL FRAME. Ambas marcaron a generaciones de jugadores hace más de 2 décadas y ahora que están de regreso con remakes y nuevas entregas siguen esparciendo el horror entre los fans.

Ahora que las condiciones comerciales lo permiten, es posible que se den colaboraciones y Konami anunció una de ellas que rinde tributo a la IP de horror de Tecmo (hoy Koei Tecmo).

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¿Cómo obtener el atuendo gratuito de FATAL FRAME II en SILENT HILL f?

Los universos del terror japonés se encuentran en una nueva colaboración. Konami anunció una actualización para SILENT HILL f que incorpora un contenido cosmético inspirado en FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE.

Los jugadores pueden cambiar la apariencia de la protagonista Hinako por un diseño inspirado en Mio Amakura y lo mejor es que es gratis.

El nuevo contenido, denominado Crimson Butterfly, ya está disponible sin costo adicional para todos los usuarios que tengan una copia de SILENT HILL f y actualicen el juego a la versión 1.20 o posterior.

Se trata de un cosmético que modifica únicamente el aspecto visual del personaje. No añade misiones, escenarios, modos de juego o contenido narrativo adicional.

Los jugadores podrán recorrer la inquietante historia de SILENT HILL f con una apariencia inspirada en una de las protagonistas más recordadas del género de terror: Mio Amakura, personaje central de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE.

Konami destacó que esta colaboración busca rendir homenaje a 2 franquicias representativas del horror japonés, ofreciendo un guiño especial para los seguidores de ambas sagas sin alterar la experiencia principal del juego.

SILENT HILL f también está de oferta

Junto con el lanzamiento de la actualización, Konami confirmó descuentos para las ediciones Estándar y Deluxe de SILENT HILL f.

Asimismo, los jugadores pueden adquirir un paquete especial que incluye SILENT HILL f y FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE con descuento, una opción para quienes quieran disfrutar de esta colaboración y explorar 2 propuestas emblemáticas del terror japonés.

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