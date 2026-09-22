Para bien o para mal, el gobierno de México acaba de aprobar una nueva norma que podría cambiar para siempre la forma en que los usuarios del país realizan y comparten memes en Internet. La ahora infame Ley Antimemes recibió el visto bueno, y podría tener grandes implicaciones.

El proyecto se discutió a principios de esta semana, y fue este martes 22 de septiembre de 2026 cuando la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados le dio luz verde. Y como era de esperar, el pueblo ya expresó su disgusto en redes sociales.

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Así será la nueva Ley Antimemes de México

En términos simples, esta iniciativa exige a los proveedores de Internet la eliminación de contenidos que, supuestamente, utilicen material protegido con derechos de autor para generar contenidos en redes sociales y otros canales.

La denominada Ley Antimemes englobaría fotos, dibujos, videos y cualquier otro material que esté protegido por derechos de autor. Fue Claudia Sheinbaum Pardo, actual presidenta de México, quien propuso esta iniciativa, que plantea modificar el artículo 114 Octies y añadir los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El artículo 114 de la Ley Federal del Derecho de Autor estipula que los proveedores están obligados a retirar materiales protegidos por derechos autor que están alojados sin autorización en redes sociales y otros canales de Internet. Con esta nueva medida, ahora también abarcará el contenido que se modifique con IA con el fin de generar memes y cualquier otro tipo de parodia.

Por si fuera poco, la iniciativa también sancionará a quienes empleen inteligencia artificial para generar contenido con base en el rostro, la voz, los rasgos físicos y otras características de personas o marcas registradas. Adicionalmente, el artículo 158 estipulará que está prohibido “deformar obras de pueblos originarios sin autorización formal”.

A pesar de lo que su nombre parece sugerir, la ya criticada Ley Antimemes no impone una prohibición general para crear o compartir memes. En cambio, establece medidas frente a potenciales infracciones de derechos de autor cometidas por usuarios de servicios de Internet.

Pero claro, la normativa aún es bastante ambigua y está por verse qué se considera como una infracción de derechos de autor.

El martes 22 de septiembre, los diputados mexicanos aprobaron la llamada Ley Antimemes

Habrá multas por romper la Ley Antimemes

Los diputados mexicanos propusieron la creación de un organismo gubernamental que se encargue de garantizar el correcto cumplimiento de dicha ley, pero por el momento esa responsabilidad recaerá en los propios proveedores de los servicios de Internet.

La reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor puntualiza que dichos proveedores “serán responsables de las infracciones cometidas por los usuarios de sus servicios”, un dato no menor al considerar que el actual artículo 114 establece claramente que las compañías no son responsables de las infracciones de ese tipo.

El dictamen indica que se debe retirar el servicio a los “infractores reincidentes”, aunque, una vez más, no se especificó quiénes entrarían en esa categoría. Ahora bien, ¿qué sucederá con quienes incumplan con la ley? La iniciativa contempla sanciones de hasta 40,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAs). En términos simples, hablamos de multas de entre $80,350 MXN hasta $4 millones de pesos mexicanos.

Dichas multas se aplicarían a los individuos que utilicen la imagen de una persona sin autorización, que difundan contenidos protegidos por derechos autor y que almacenen sin consentimiento libros, fonogramas y demás obras audiovisuales. Los proveedores deberán pagar la misma sanción si no actúan en tiempo y forma.

Aún hay muchas preguntas sin respuesta, así que es probable que Claudia Sheinbaum y demás miembros del gobierno de México brinden más información en los próximos días.

Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, propuso la Ley Antimemes

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Fuente 1 y 2