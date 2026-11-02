Muchos fanáticos de Nintendo quedaron desconcertados al ver que The Legend of Zelda: Ocarina of Time tendría un remake para Switch 2. En un primer momento, la renovada aventura de Link generó dudas en algunos jugadores y un debate sobre si era realmente necesario.

Ahora, todos los seguidores de la saga están convencidos de que hacía falta una nueva versión para revivir The Legend of Zelda: Ocarina of Time y presentarlo a una nueva generación de jugadores. Eiji Aonuma, productor de la franquicia, concuerda en que el remake era indispensable.

En una entrevista reciente, el creativo de Nintendo explicó por qué decidieron hacer un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y, además, acabó con las especulaciones sobre qué estudio estuvo a cargo de su desarrollo.

Video relacionado: Juegos de The Legend of Zelda - Del Peor al Mejor

¿Por qué Nintendo hizo un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2?

El regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time es un acontecimiento muy importante para millones de jugadores, ya sea porque disfrutaron el título original de 1998 o son fanáticos de la franquicia. El remake llegará justo para celebrar el 40.° aniversario de la IP, pero hay otra razón de peso para que Nintendo se animara a hacerlo realidad.

Eiji Aonuma explicó que era el momento ideal para hacer un remake del título de Nintendo 64 por un motivo: muchos de los desarrolladores que trabajan en la saga sólo han desarrollado sus títulos más modernos. Esto significa que realmente no están familiarizados con el legado de la franquicia y todo lo que representa Ocarina of Time.

“Hay miembros del equipo que conocen el juego vagamente, y otros que lo jugaron en su infancia. Pero empecé a preguntarme cómo interpretarían The Legend of Zelda: Ocarina of Time al desarrollar futuros juegos de Legend of Zelda”, afirmó el creativo.

Desde la perspectiva de Aonuma, era importante que los encargados de la saga conozcan “la estructura del juego y el estilo de desarrollo” que propuso Ocarina of Time en su tiempo. De esta forma, podrían tener ideas para futuras entregas de la saga, independientemente de si tienen un corte clásico o no.

“Podrían surgir nuevas perspectivas que podrían aplicar en futuros desarrollos. Si lográramos eso, creo que sería increíblemente valioso. Eso nos llevó a la conclusión de que ahora es el momento adecuado para volver a jugar a The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, agregó Aonuma.

Hay otra razón de peso por la que Nintendo se animó a revivir la aclamada aventura de Link: los jugadores que están acostumbrados a la fórmula de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. La compañía quería que sus fans experimenten la estructura clásica de la saga, y Ocarina of Time era el título ideal para mostrársela.

“Queríamos que los jugadores acostumbrados a juegos de Legend of Zelda como Breath of the Wild, donde pueden elegir libremente su propio camino desde el principio, también experimentaran ese tipo de jugabilidad”, concluyó Aonuma.

Nintendo tuvo varias razones para lanzar el remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time este año

¿Quién desarrollo la nueva versión The Legend of Zelda: Ocarina of Time?

Durante meses, los fans de la saga se han preguntado cuál es el estudio de desarrollo detrás de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Por un tiempo, se especuló con la posibilida de que fuera Grezzo, equipo que estuvo a cargo de Ocarina of Time 3D, la versión mejorada del clásico para Nintendo 3DS.

También hubo teorías y pistas que apuntaron a Monolith Soft, estudio encargado de Xenoblade Chronicles que también ha colaborado en otros importantes proyectos de Nintendo. Sin embargo, ninguna de esta compañías hizo el remake.

Aonuma reveló que, en realidad, The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 estuvo a cargo del Grupo de Producción n.º 3 de Nintendo Entertainment Planning & Development (EPD). Así pues, el remake estuvo en manos de creativos experimentados que han trabajado en anteriores entregas de la saga.

El remake fue creado por un grupo experimentado de desarrolladores de Nintendo

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con The Legend of Zelda.

Video relacionado: La historia detrás de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Fuente 1, 2