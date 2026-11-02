Ya estamos en noviembre, lo que significa que Grand Theft Auto VI debutará en pocos días. Si bien la comunidad está muy feliz, PlayStation se muerde las uñas y toma medidas para evitar que el título más esperado de la década sea blanco de la piratería.

Según los informes, ahora los jugadores de PS5 deben cumplir con un nuevo requisito muy básico para disfrutar GTAVI durante el lanzamiento. Y debido a que la escena de Jailbreak mantiene el pie en el acelerador, es muy probable que dicha condición cambie próximamente de cara al inminente estreno del videojuego de mundo abierto.

Video relacionado: ¿Qué rayos pasó con los clones de Grand Theft Auto?

La escena de Jailbreak amenaza el lanzamiento histórico de Grand Theft Auto VI

En definitiva, 2026 no fue el año de PlayStation. La compañía desató la controversia al informar que le dará la espalda al formato físico a partir de enero de 2028, una decisión que afectará a títulos exclusivos y lanzamientos de terceros. La peor parte es que la compañía también afirmó que los juegos digitales no son de los fans que pagan por ellos.

La comunidad expresó su disgusto en redes sociales, e incluso puso en marcha un boicot en todo el mundo en un intento de cambiar la situación. Si bien parece que estas iniciativas fueron en vano, la escena de hackers fue más allá y reforzó sus esfuerzos para vulnerar los sistemas de PS5 en señal de protesta.

Y sí, en meses recientes se han hecho avances muy significativos en ese frente gracias, en gran medida, a la implementación de inteligencia artificial en los procesos de reescritura de código y demás. A principios de octubre, los hackers cobraron venganza y lograron correr juegos físicos de PS2 en PlayStation 5.

Por si fuera poco, la comunidad también demostró que es posible disfrutar títulos en disco de PlayStation 3 en PS5 a través de métodos alternativos. En paralelo, se lanzó una tienda no oficial que permitía a los jugadores con una consola modificada vía homebrew acceder de forma gratuita y sin restricciones a más de 1000 videojuegos digitales.

Sobra decir que toda esta situación es catastrófica para Sony, que ya prepara el terreno para el lanzamiento más importante de la década: Grand Theft Auto VI. La batalla entre la compañía japonesa y los hackers se intensifica a medida que nos acercamos al debut del título de Rockstar Games.

Grand Theft Auto VI está en riesgo de ser hackeado en PS5

Sony lanza actualización de firmware para PS5 e impone requisito para jugar GTA VI

El jailbreaking consiste en eliminar las restricciones de software impuestas por el fabricante para obtener acceso administrativo del sistema y modificar el programa a voluntad, lo que, básicamente, permite al hacker hacer lo que desee. Es una práctica muy común en el ecosistema de consolas, y se emplea para impulsar la piratería.

Si bien el jailbreak se suele solucionar con relativa rapidez, los avances en materia de inteligencia artificial han hecho que contrarrestar esas acciones ilegales sea cada vez más difícil. Sony debe actuar rápido para parchear todas las posibles vulnerabilidades de seguridad, pues un hackeo pondría en riesgo el estreno de GTAVI.

A finales de octubre, surgieron pruebas que parecían indicar que los hackers ingresaron en el menú de depuración del firmware 14.10 del PlayStation 5, lo que, en teoría, daba acceso total a los sistemas de seguridad. La compañía actuó de inmediato, y poco después lanzó el parche 26.07-14.20.00.

Ahora, Sony acaba de lanzar una nueva actualización para la consola. La versión 14.22.00.00 ya está disponible para su descarga, y las notas se limitan a decir que introduce “algunas correcciones de seguridad en el software del sistema”. Parece una medida para mantener alejado a Grand Theft Auto VI de la piratería.

Lo que hace que este parche sea más interesante es que, según se informa, será obligatorio descargarlo e instalarlo para jugar el título de Rockstar Games. Es un requisito que pretende frenar los esfuerzos de la escena de jailbreak.

De acuerdo con la cuenta PlayStation Game Size, que se encarga de dar seguimiento a todas las actualizaciones en la base de datos de la PSN, GTAVI requerirá el firmware 14.22.00 para funcionar en PlayStation 5 y PS5 Pro, así que los jugadores con una versión anterior deberán actualizar el sistema de la consola. De caso contrario, no podrán jugar.

Es evidente que Sony simplemente no puede permitirse que la piratería alcance a Grand Theft Auto VI, pues una vulneración de seguridad tendría un gran impacto en las ventas. Además, y gracias a los avances de IA, se cree que una simple brecha permitiría que el juego sea emulado en PC.

Será necesario descargar el firmware 14.22.00 para jugar GTAVI en PS5

Es probable que la compañía lance más actualizaciones en los próximos días. Mientras tanto, recalcamos que en Level Up NO apoyamos ni promovemos la piratería ni el hackeo de consolas. Además, recordamos que modificar el hardware acaba con la garantía y puede causar daños irreversibles que dejen inservible el aparato.

Pero cuéntanos, ¿crees que GTAVI estará a salvo? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI, y da clic aquí para encontrar más información sobre PlayStation 5.

Video relacionado: La IA ya logró hackear PS5... y tu consola favorita podría ser la siguiente

Fuente