Si dejamos a un lado las controversias, no cabe duda de que 2026 ha sido un año excepcional para los videojuegos en lo que respecta a lanzamientos de muy buena calidad. Incluso en la recta final, hemos visto estrenos muy importantes que se robaron la atención de la comunidad. Uno de ellos es Phantom Blade Zero.

El videojuego de acción inspirado en las obras fantásticas del género Wuxia llegó a las tiendas a finales de octubre y tuvo una excelente recepción por parte de la crítica especializada y los fanáticos. Y sí, estamos ante uno de los estrenos más exitosos de 2026 hasta la fecha.

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Phantom Blade Zero es un éxito en Steam y ya vendió millones de unidades

El título desarrollado por el estudio S-Game posee una puntuación promedio de 88 en Metacritic con base a más de 40 reseñas. Si bien está lejos de ser el estreno con la mayor calificación del año, ya logró convertirse en el videojuego oriundo de China mejor valorado en la historia de dicho país.

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Afortunadamente, el buen recibimiento también se refleja en el rendimiento comercial. Phantom Blade Zero se lanzó el 29 de octubre de 2026, momento en el que alcanzó un pico máximo de más de 700,000 usuarios concurrentes en Steam. Pero tal como avisamos, era muy probable que ese número aumentara durante el fin de semana.

Dicho y hecho, el videojuego protagonizado por Soul batió un récord de 833,921 jugadores simultáneos en la plataforma de PC durante la tarde del domingo 1 de noviembre de 2026. Aunque ya estamos en lunes, mantiene una base de fans muy fiel y actualmente hay casi 600,000 personas conectadas al mismo tiempo en la tienda de Valve.

Es una hazaña impresionante que permitió que Phantom Blade Zero tuviera el mejor lanzamiento en Steam en lo que va de 2026, pues superó con facilidad a estrenos importantes como Wardogs (428,666), Resident Evil Requiem (344,214), Forza Horizon 6 (302,645), The Blood of Dawnwalker (78,188) y Gears of War: E-Day (31,517).

Actualmente, el proyecto de S-Game se encuentra en la posición número 3 de los títulos más jugados de Steam, sólo por detrás de Counter-Strike 2 y Dota 2. Pese a ser una experiencia single-player, supera a PUBG: Battlegrounds, AION 2, Deadlock, Call of Duty, Apex Legends y Rust.

Phantom Blade Zero consiguió más de 833,000 jugadores concurrentes en Steam durante su fin de semana de lanzamiento

Phantom Blade Zero vendió millones de unidades en 3 días

Las cifras de Steam nos dan una imagen bastante clara del buen recimiento que tuvo este videojuego de acción durante su lanzamiento, pero apenas representan una parte del rompecabezas. Hay que recordar que Phantom Blade Zero también está disponible para PlayStation 5 como una exclusiva de consolas.

Durante el fin de semana, S-Game informó a través de un breve mensaje que su más reciente juego superó las 4 millones de copias vendidas en sólo 72 horas, es decir, apenas 3 días. “¡Gracias a todos de todo corazón por todo el amor y el apoyo!“, se lee en el comunicado oficial.

Esa cifra contempla las unidades que se vendieron a través de Steam y PS5, así como en WeGame, una plataforma de PC exclusiva para China. El éxito comercial de Phantom Blade Zero resultará poco sorprendente, pues el analista Rhys Elliott de la firma Alinea Analytics informó previamente que el juego había despachado 1 millón de copias en su fase de preventa.

Aun así, Phantom Blade Zero quedó por detrás de uno de los lanzamientos chinos más importantes de la década: Black Myth: Wukong, que vendió 10 millones de copias en apenas 3 días. Se cree que actualmente acumula más de 30 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

El proyecto de Game Science también ostenta el récord para el juego single-player más exitoso en la historia de Steam, con un pico de más de 2 millones de usuarios concurrentes.

Phantom Blade Zero consiguió más de 4 millones de copias vendidas en apenas 72 horas

Pero cuéntanos, ¿ya probaste el juego de S-Game? ¿Crees que merece su éxito? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

Encontrarás más información sobre Phantom Blade Zero si visitas esta página.

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