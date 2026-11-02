The Legend Zelda: Ocarina of Time, uno de los juegos más aclamados de la historia, volverá muy pronto con un remake para Switch 2. Google decidió celebrar el enorme legado del título de Nintendo con una genial y nostálgica sorpresa en forma de easter egg que, literalmente, te permitirá hacer un viaje en el tiempo, tal como si fueras Link.

El detalle no ha pasado desapercibido por los millones de fanáticos de la franquicia, que en unos días podrán regresar a Hyrule para revivir una de las aventuras más épicas de los videojuegos. El detalle que preparó Google es genial, así que te decimos cómo encontrarlo y activarlo.

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Google sorprende con un easter egg de The Legend Zelda: Ocarina of Time

Desde su lanzamiento en 1998, The Legend Zelda: Ocarina of Time se convirtió en uno de los juegos más queridos y aclamados de la historia. Representó una revolución a nivel de jugabilidad y narrativa, que marcó el rumbo de la industria hacia su paso al 3D. Por esto y muchas razones más, su remake para Switch 2 genera tanto entusiasmo.

La nueva versión de la aventura de Link llegará a Switch 2 el próximo 5 de noviembre, así que Google decidió sorprender a los fanáticos de la saga con un fabuloso detalle repleto de nostalgia. Se trata de un easter egg de The Legend Zelda: Ocarina of Time que puedes activar en el navegador de Google.

Al hacerlo, verás la Espada maestra y su pedestal en la esquina inferior derecha de tu pantalla. Al darle clic, activarás sus poderes al igual que Link y verás una pantalla especial con una Trifuerza y un guiño al juego de Nintendo.

Lo increíble del easter egg es que realmente haces un viaje en el tiempo y regresas a 1998. Una vez que la Espada Maestra esté en el pedestal, el navegador de Google tendrá un aspecto retro y lucirá tal como se veía en aquellos años, en los que el Nintendo 64 y The Legend Zelda: Ocarina of Time fueron una auténtica revolución.

Además de ser sumamente ingeniosa, la sorpresa es un auténtico golpe de nostalgia para quienes crecieron en esa década y disfrutaron el título justo cuando debutó. Por si fuera poco, el easter egg está inspirado en uno de los momentos más emotivos de toda la aventura: cuando Link toma la Espada Maestra y viaja en el tiempo para salvar a Zelda y detener a Ganondorf.

Google también hace un guiño para todos aquellos que disfrutaron la cultura de Internet de 1998, pues el navegador con aspecto retro también da un toque de nostalgia a la sorpresa.

Un genial easter egg de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

¿Cómo activar el nostálgico easter egg de The Legend Zelda: Ocarina of Time en Google?

Es muy sencillo ver el easter egg por ti mismo y hacer un viaje al pasado. Únicamente debes abrir el navegador de Google y escribir “Ocarina of Time” o “The Legend of Zelda”. Al completar la búsqueda, la espada de Link aparecerá en tu pantalla y podrás activar sus poderes.

De esta forma, tu navegador cambiará automáticamente de aspecto y podrás navegar en el Google de 1998, incluso verás el icónico botón “Voy a tener suerte”. Basta con que entres a cualquier página o hagas otra búsqueda para que tu navegador vuelva a la normalidad.

Los fans que esperan el remake de The Legend Zelda: Ocarina of Time quedaron sorprendidos con este easter egg, que rinde un merecido homenaje a uno de los mejores videojuegos de la historia.

If you google Zelda “Ocarina of Time” you can time travel to a 1998 Google search page! lol pic.twitter.com/CQSeCXBZwS — Genki✨ (@Genki_JPN) November 2, 2026

Puedes viajar en el tiempo con una simple búsqueda en Google

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