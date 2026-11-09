El regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time con su remake para Nintendo Switch 2 fue motivo de celebración para los fans de la franquicia. No obstante, el lanzamiento también dejó algunas ausencias que la comunidad pedía. Una de las más comentadas fue Master Quest, una modalidad que ofrecía un desafío adicional para quienes ya conocían de memoria la aventura de Link.

Aunque Nintendo no ha anunciado planes para recuperar este contenido, un nuevo descubrimiento podría darles motivos a los jugadores para mantener la esperanza. Dataminers revisaron los archivos internos del remake y encontraron referencias que apuntan a que Master Quest podría estar contemplado para el juego.

El modo Master Quest aparece en los archivos del remake de Zelda: Ocarina of Time

De acuerdo con los hallazgos compartidos por la comunidad, los archivos de The Legend of Zelda: Ocarina of Time incluyen referencias a Master Quest, identificado simplemente como “MQ”. Lo interesante es que estas menciones no estarían aisladas, pues también se encontraron elementos relacionados con archivos de calabozos, partidas guardadas y datos de finalización.

El descubrimiento llamó la atención porque Master Quest no está disponible en la versión que llegó recientemente a Nintendo Switch 2. Esta modalidad debutó originalmente en la versión de Ocarina of Time para Nintendo GameCube y presentó una variante de los calabozos, con acertijos modificados, recorridos diferentes y enemigos colocados en posiciones inesperadas.

En otras palabras, no se trataba de una simple opción para volver a terminar la aventura, sino de una experiencia que obligaba a los jugadores a pensar de otra manera y aprovechar sus conocimientos del juego original.

¿Nintendo agregará Master Quest mediante una actualización?

Por ahora, es importante tomar este descubrimiento con cautela. La presencia de referencias en los archivos no confirma que Nintendo tenga planes de lanzar Master Quest como contenido adicional, ni mucho menos que exista una fecha para su posible llegada.

Aun así, los datos sugieren que la compañía contempló esta modalidad durante algún punto del desarrollo del remake. Esto abre la posibilidad de que llegue posteriormente mediante una actualización, aunque también podría tratarse de contenido descartado que permaneció en los archivos del juego.

¿Te gustaría que Nintendo recuperara Master Quest en el remake de Ocarina of Time? ¿Crees que esta modalidad debería llegar como una actualización para Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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