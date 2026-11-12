Lo que debes saber:

Shpeshal Nick asegura que Nintendo actualmente no tiene planes para desarrollar un remake de The Legend of Zelda: Majora’s Mask para Nintendo Switch 2

Algunas especulaciones surgieron a partir de archivos encontrados en el remake de Ocarina of Time, los cuales parecían insinuar una posible versión de Majora’s Mask. No obstante, la nueva información contradice esas teorías

También se reporta que Nintendo planea lanzar un nuevo amiibo de Ganondorf, que se sumaría a las figuras de Link niño y Zelda niña. No obstante, su producción podría enfrentar algunos inconvenientes

El remake de Ocarina of Time ha conseguido un importante éxito comercial, pues vendió más de 5.2 millones de unidades durante sus primeros 4 días

Los seguidores de The Legend of Zelda tienen motivos para estar pendientes de los próximos movimientos de Nintendo, pues uno de sus lanzamientos recientes abrió la puerta a nuevas posibilidades para el futuro. Además, hay una sorpresa relacionada con una figura que seguramente llamará la atención de los coleccionistas.

La compañía japonesa todavía tiene varias formas de mantener vigente una de sus franquicias más importantes. Entre nuevas versiones de clásicos, productos coleccionables y proyectos relacionados con sus personajes más populares, los próximos meses podrían traer novedades interesantes para los fans de Hyrule.

No obstante, quienes esperan regresar a una de las aventuras más peculiares de la serie quizá no reciban las noticias que desean.

Shpeshal Nick descarta que Nintendo trabaje en un remake de Majora’s Mask

De acuerdo con Shpeshal Nick, Nintendo no tiene actualmente ningún proyecto de The Legend of Zelda: Majora’s Mask en producción. La información provendría de la misma fuente que anteriormente le adelantó detalles sobre el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, por lo que el filtrador considera que tiene motivos para confiar en ella. No obstante, esto no significa que la compañía haya descartado definitivamente la posibilidad de recuperar esta aventura en el futuro.

La declaración representa un golpe para quienes esperaban que el éxito de la nueva versión de Ocarina of Time abriera el camino para otro remake de la franquicia. Recordemos que Majora’s Mask debutó originalmente en Nintendo 64 hace 26 años y es considerado uno de los títulos más queridos de la saga.

Además, durante los últimos días algunos jugadores han encontrado elementos y referencias en los archivos del remake de Ocarina of Time que interpretaron como posibles pistas sobre una nueva versión de su secuela y esta filtración les reduciría las esperanzas de ver Termina de nuevo.

El tercer amiibo de Ocarina of Time sería Ganondorf

La buena noticia es que el leaker también señaló que el tercer amiibo planeado para The Legend of Zelda: Ocarina of Time tendría como protagonista a Ganondorf. Según su información, esta figura formaría parte de la misma línea de coleccionables que acompañará al remake.

Recordemos que Nintendo ya anunció 2 figuras amiibo inspiradas en esta entrega: Link niño y Zelda niña. Ambas están programadas para 2027, pero todavía no tienen una fecha de lanzamiento específica.

El éxito del remake alimenta las expectativas de los fans

La expectativa por un nuevo proyecto también coincide con el impresionante desempeño comercial de Ocarina of Time. Nintendo confirmó que el remake vendió más de 5.2 millones de unidades en sus primeros 4 días, por lo que se convirtió en el lanzamiento más exitoso de un juego publicado por la compañía para Nintendo Switch 2 durante ese periodo.

En cuanto a la información de Shpeshal Nick, es importante recordar que se trata de un rumor y que Nintendo no ha confirmado ninguno de estos detalles. El propio filtrador reconoce que los planes podrían cambiar, especialmente en el caso de la figura amiibo de Ganondorf, debido a “posibles complicaciones de producción”.

Por ahora, los seguidores tendrán que esperar para descubrir si Nintendo decide recuperar Majora’s Mask con una nueva versión o si tiene otros planes para el futuro de la franquicia.

¿Te gustaría que el clásico de Nintendo 64 reciba un remake para Nintendo Switch 2? ¿Qué personaje te gustaría ver convertido en el siguiente amiibo? Cuéntanos en los comentarios.

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