LO QUE DEBES SABER:

Un desarrollador vinculado al jailbreak de PS5 invitó a los jugadores a comprar GTA 6 en lugar de esperar a una versión pirata, ya que considera poco probable que el juego llegue a distribuirse de forma ilegal

La comunidad se encuentra dividida respecto al consejo del desarrollador; algunos lo interpretan como una advertencia realista sobre la escasa probabilidad de que exista una versión pirata de GTA 6

La escena jailbreak en PS5 ha evolucionado rápidamente, lo que ha generado preocupación ante la posibilidad de que GTA 6 sea pirateado; no obstante, Sony y Rockstar están tomando medidas para evitarlo

La escena jailbreak de PlayStation 5 evolucionó a pasos agigantados en meses recientes. El avance de la inteligencia artificial, combinado con el enojo de la comunidad hacia Sony, hizo posible la liberación de la consola. Esto pone en riesgo el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, pues existe una posibilidad de que el juego de Rockstar Games sea pirateado.

PlayStation ya puso manos a la obra y tomó algunas medidas para evitarlo. Mientras tanto, a Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, no le preocupa tanto la situación, aunque está al tanto de sus riesgos.

En medio de las expectativas por el debut del juego y las posibilidades de que sea pirateado, uno de los desarrolladores del jailbreak para PS5 hizo una inesperada petición a la comunidad: comprar GTA 6, pues considera poco probable que vaya a distribuirse de manera ilegal.

Video relacionado: The Legend of Zelda: Ocarina of Time vs. GTA 6

Dev que liberó el PS5 cree que los jugadores deben comprar GTA 6

A días del estreno de GTA 6, muchos discuten sobre las posibilidades de que sea pirateado en PS5 o que un port no oficial desarrollado con IA llegue a PC. Mientras que Sony trabaja para evitar que se difundan copias ilegales del juego en su consola, Rockstar se mantiene en silencio y, al parecer, confía en que todo saldrá bien.

Al mismo tiempo, algunos jugadores están al pendiente de la escena jailbreak para saber qué sucederá cuando GTA 6 por fin esté disponible en la consola de Sony. Echo Stretch, uno de los desarrolladores que liberó el PS5, se unió recientemente a la conversación con una petición bastante singular.

Por medio de sus redes sociales, pidió a los jugadores comprar GTA 6 y no esperar por una versión pirata del juego. Considera que los fans ya han esperado lo suficiente para disfrutar un juego de este calibre, por lo que no vale la pena estar preocupado por actualizaciones, el firmware de sus consolas y demás.

Desde su perspectiva, es poco probable que GTA 6 vaya a ser pirateado, así que advirtió a los jugadores que no podrán disfrutar el juego en su consola liberada.

“He visto a mucha gente preguntando si deberían actualizar para GTA o quedarse con su firmware actual. Las cosas no pintan bien para extraer datos de juegos en la versión 14.xx, así que si estás esperando una copia de GTA, buena suerte. No digas que no te lo advertí. Estamos hablando de GTA. Llevamos mucho tiempo esperando este juego, así que cómprenlo y disfrútenlo”, afirmó el desarrollador.

Su mensaje dividió la opinión de la comunidad, pues algunos jugadores quedaron desconcertados con la sugerencia de Echo Stretch. Otros consideran que el desarrollador simplemente está siendo realista y que quiere acabar de una vez por todas con cualquier rumor o posible engaño relacionado con una supuesta versión pirata de GTA 6.

Echo Stretch descartó una versión pirata de GTA 6 y pidió a los jugadores comprar el juego

Sony blinda el PS5 para evitar la piratería de GTA 6

En semanas recientes, Sony ha estado en una guerra constante con los entusiastas del jailbreak para su consola. La compañía ha liberado varias actualizaciones como medida preventiva. Se espera que los jugadores deban actualizar su PS5 de manera obligatoria para poder disfrutar el título de mundo abierto.

Asimismo, la compañía cerró una tienda que distribuía copias ilegales de una infinidad de juegos para PS5. Por su parte, Rockstar acaba de liberar una actualización para GTA 6 en la consola de Sony, que también ayudaría a evitar su distribución pirata.

Strauss Zelnick aceptó que el avance de la IA se ha convertido en todo un desafío para la industria. Sin embargo, considera que será “muy difícil replicar la experiencia de consumir nuestro juego tal como fue concebido debido a las limitaciones técnicas”.

La escena jailbreak puso en jaque el estreno de GTA 6

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

Video relacionado: Cyberleek: el hacker de GTA 6 que engañó al mundo y desapareció

Fuente