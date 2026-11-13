LO QUE DEBES SABER:

Rockstar Games anunció MACCA & FRIENDS , serie animada que estará disponible dentro de GTA 6

La serie está protagonizada por Macca el Caimán y sus amigos, y ofrece a los jugadores un respiro cómico frente a la narrativa principal del juego.

MACCA & FRIENDS estará disponible a partir del 19 de noviembre en el canal de televisión ficticio WEAZEL, integrado en el juego

Grand Theft Auto VI nos permitirá hacer mucho más que sólo cometer atracos y hacer todo tipo de locuras a lo largo de Leonida. La aventura de Lucia Caminos y Jason Duval también nos permitirá tomarnos un respiro de la vida criminal con una infinidad de actividades secundarias, como ver una buena serie en la televisión.

Rockstar Games reveló esta mañana el primer avance de MACCA & FRIENDS, una serie animada que se podrá disfrutar desde GTA 6. El show es protagonizado por Macca el Caimán, el carismático personaje que aparece en los materiales promocionales del juego y que tiene una figura en su edición especial.

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Así es MACCA & FRIENDS, la serie animada que podremos ver en GTA 6

Los juegos de GTA siempre se han caracterizado por ofrecernos una infinidad de actividades secundarias que nos entretienen y nos dan respiro de las misiones de campaña. Rockstar quiere llevar este lado de la franquicia a un nuevo nivel con GTA 6, y lo hará por medio de una serie animada.

MACCA & FRIENDS es una producción original donde conoceremos las aventuras de Macca el Caimán y sus singulares amigos. La serie animada, ambientada en Leonida, se podrá disfrutar de principio a fin dentro de GTA 6, justo cuanto queramos pausar un momento nuestra vida criminal.

Rockstar confirmó que MACCA & FRIENDS estará disponible a partir del próximo 19 de noviembre, así que podremos disfrutarla desde el primer día en que GTA 6 esté disponible para PS5 y XBOX Series X|S. Podremos sintonizarla en el canal de televisión ficticio WEAZEL.

El estudio compartió el primer teaser de la serie animada, en el que presenta a varios de sus personajes. Macca el Caimán no estará sólo en sus aventuras, pues será acompañado por Pinchy, un peculiar cangrejo, y otros animales.

Por lo que hemos visto hasta ahora, MACCA & FRIENDS será una comedia llena de escenas humorísticas y parodias. Por ahora, Rockstar no ha compartido detalles de su historia ni ha revelado otros programas que estarán disponibles en GTA 6. Abajo puedes ver el trailer:

MACCA & FRIENDS será una de las series que podremos disfrutar en GTA VI

GTA 6 competirá y pondrá en aprietos al streaming

Analistas pronostican que GTA 6 será uno de los lanzamientos con más impacto de toda la industria del entretenimiento. Algunos expertos creen que opacará a algunos próximos estrenos del cine y la televisión, incluso a producciones tan esperadas como Avengers: Doomsday.

Bart Spiegel, director global de la consultora PricewaterhouseCoopers, considera que uno de los mercados que más sufrirá será el del streaming, pues millones de jugadores dejarán de usar Netflix y demás servicios de suscripción para disfrutar el título de mundo abierto.

Los pronósticos de los analistas parecen ahora más certeros, pues GTA 6 ofrecerá sus propias series. De esta forma, incrementará el tiempo que los jugadores pasarán dentro de su mundo, pues no será necesario salir del juego para disfrutarlas.

Expertos creen que GTA 6 será un duro golpe al streaming

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