LO QUE DEBES SABER

El más reciente juego de God of War se lanzará para PlayStation 4 el 16 de noviembre de 2026

2 nuevos modos de juego gratuitos, Hermes y Erebus, estarán disponibles tanto para los jugadores de PS4 como para los de PS5

El desarrollo de God of War Laufey, centrado en Faye, sigue en marcha, con un lanzamiento previsto para mayo de 2027

PlayStation 5 ya tiene casi 6 años en el mercado, así que es totalmente normal que el PS4 reciba cada vez menos lanzamientos first-party; sin embargo, de vez en cuando debutan juegos importantes para dicha plataforma. Los fans que aún no dan el salto a la nueva generación estarán contentos de saber que una entrega de God of War llegará a la consola antigua.

Esta confirmación tiene lugar poco después de que surgiera un rumor que afirmaba que el spin-off protagonizado por Kratos estaba en camino a PlayStation 4. Sony puso fin a cualquier duda, y dio a conocer que, en efecto, el videojuego de 2026 llegará en pocos días al hardware de 2013.

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El nuevo God of War de 2026 por fin llegará a PS4

La franquicia de Santa Monica Studio todavía es muy importante para Sony, razón por la que sigue más activa que nunca. La última entrega de la serie principal debutó en 2022, y continuó con el concepto que se presentó con el soft reboot de 2018. Ahora, la saga se prepara para regresar con nuevos proyectos.

A inicios de 2026, el estudio desarrollador soltó una sorpresa que tomó con la baja guardia a la comunidad. Nos referimos al anuncio oficial de God of War Sons of Sparta, un spin-off que se aleja de los combates en 3D para presentar una aventura pixelart con tintes de metroidvania 2D.

Este videojuego creado por Mega Cat Studios, equipo responsable de Five Nighs at Freddy’s: Into the Pit, llegó a las tiendas el 12 de febrero de 2026. Pero a pesar de ser una experiencia visualmente modesta, debutó en exclusiva para PlayStation 5. Los fanáticos empezaron a preguntarse por qué se omitió un lanzamiento para PS4.

Es muy probable que Sony quisiera impulsar las ventas de su consola actual con el lanzamiento más reciente de una de sus franquicias insignia. Sea como sea, los fanáticos de PlayStation 4 por fin podrán unirse a la diversión.

A través de un comunicado oficial, la compañía japonesa confirmó que God of War Sons of Sparta llegará oficialmente a PS4 el próximo 16 de noviembre de 2026, por lo que los fanáticos que sólo tienen la plataforma de 2013 podrán explorar este spin-off en 2D a principios de la próxima semana. Con un poco de suerte, el lanzamiento de GTA 6 no opacará su debut.

El lanzamiento de esta precuela de Kratos será del agrado de los jugadores que sólo poseen un PlayStation 4 en sus casas, pero ciertamente dista de ser una completa sorpresa. Como dijimos, un port para la consola antigua de Sony se filtró hace un par de días en la PSN y en la PS Store.

Ni Santa Monica Studios ni Mega Cat Studios revelaron el precio oficial del port para PS4 de God of War Sons of Sparta, pero es probable que esté en sintonía con lo que se puede encontrar en la consola next-gen. Como referencia, la versión para PlayStation 5 se vende por $29.99 USD o $516.38 MXN.

Es oficial: God of War Sons of Sparta dejará de ser exclusivo de PS5 y por fin llegará PlayStation 4 este mismo año

God of War Sons of Sparta recibe nuevo contenido gratuito

La idea de poder jugar el nuevo videojuego de God of War en PlayStation 4 es motivo suficiente para estar emocionados, pero por suerte los desarrolladores también se guardaron otra sorpresa bajo la manga. Lo que pasa es que el título se actualizará con novedades.

El contenido gratuito estará disponible el 16 de noviembre junto al lanzamiento del port para PS4, y los fanáticos de PlayStation 5 también podrán acceder a él sin costo alguno. Se trata de 2 modos de juego adicionales que deben seleccionarse antes de comenzar una nueva partida.

El primero de ellos es el Modo Hermes, en el que los jugadores compiten contrarreloj con un kit de herramientas específico para hacer speedrunning, como un cronómetro para medir los tiempos, un marcador permanente y más. Los fans de God of War Sons of Sparta podrán desbloquearlo al completar el juego por primera vez, o al introducir el siguiente código en el menú principal: Arriba, Arriba, Abajo, Abajo, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, L1, R1, Panel táctil.

Por su parte, el Modo Erebus presenta un desafío especial y muy complicado en el que tanto Kratos como los enemigos caen derrotados con un solo golpe. Es una alternativa para quienes buscan un nivel de reto más elevado. Es posible seleccionar cualquiera de estas modalidades especiales al iniciar una nueva partida.

Este relanzamiento demuestra que Sony sigue comprometida con la franquicia. God of War Laufey, el nuevo título principal que se alejará de Kratos para enfocarse en su esposa Faye, sigue en desarrollo y debutará hasta mayo de 2027, pues hace poco cambió su fecha de lanzamiento.

Por último, ya sabemos que un remake de la trilogía original está en producción. Los detalles de este proyecto son escasos, pero durante la presentación oficial se confirmó que el actor T.C. Carson regresará en el rol del personaje principal.

Mientras esperan el lanzamiento de God of War Laufey, los fans podrán disfrutar el nuevo contenido gratuito de God of War Sons of Sparta

Pero cuéntanos, ¿planeas darle una oportunidad a este spin-off? Déjanos leerte en los comentarios.

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