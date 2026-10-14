Por fin está aquí. El día de la Emergencia deja de ser un relato que los Gears veteranos le contaban a sus niños antes de dormir, y ahora es una pesadilla que podemos experimentar con el control en la mano.

Gears of War: E-Day promete un regreso a las raíces, mientras busca cautivar nuevas audiencias a un formato de shooter en tercera persona más tradicional y simple 一algunos dirían “nostálgico”一 pero entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, y esos 7 años de espera desde su última entrega y cuya recepción fue… agridulce, ponen en duda la habilidad de The Coalition para cumplir sus ambiciones.

¿Será que este estudio por fin dio en el clavo con la fórmula de Gears? ¿O una vez más fuimos víctimas del hype y marketing que remontaban a tiempos más simples del mundo del gaming?

Pero antes, debemos aclarar algo: esta reseña corresponde a la campaña de un jugador. Más adelante actualizaremos estos contenidos con nuestras impresiones del componente multijugador, junto con la calificación de ser necesario.

ACTO I: “Si no está roto, no lo arregles”

Si bien ya conocemos el desenlace de la historia del Día de la Emergencia, hay que aplaudir el temple de The Coalition para atreverse a contarla de tal forma que podamos experimentarla. Muchas cosas pudieron salir mal: desde un mal manejo de personajes hasta la revisión de lore establecido por el universo extendido de una franquicia que lleva 20 años en el mundo del gaming. El riesgo detrás de esta decisión es alto, y era importante tanto para su equipo de desarrollo como para fans de la franquicia que E-Day pegara por arriba de las expectativas para las entregas más recientes.

Tenemos el gusto de decir que, al menos en la campaña, cumplieron con creces.

Durante la campaña, tomas el control del escuadrón Bravo, compuesto por Marcus, Dom, Mags y Lucas, quienes se ven forzados a luchar por su vida en medio de la invasión caótica de un extraño enemigo. En este caso, el pánico lo genera algo completamente foráneo y ajeno a lo que los soldados de la COG han enfrentado hasta ese momento.

Las primeras horas de Gears of War: E-Day entregan una ambientación que te llena de pavor porque presencias en tiempo real cómo la vida tranquila de Kalona y su ciudadanía perecen bajo las hordas de larvas. Su ejecución nos dejó fríos más de una vez, pues E-Day se regodea al hacerte ver el horror de que todo tu esfuerzo por salvar civiles se vea frustrado por una fuerza imparable que destruye todo a su paso.

La estructura de la campaña sigue un formato mayormente lineal, con algunas áreas de mundo semiabierto. Esto hace de Kalona un personaje más dentro del juego, ya que durante la campaña visitas áreas a diferentes horas del día, mientras avanza la invasión Locust. El nivel estructural de la ciudad se va erosionando para terminar ahogada junto contigo y cualquier otro escuadrón que tenga la mala suerte de estar en tierra firme.

The Coalition ha comprobado una y otra vez su maestría para adiestrar a la bestia que es Unreal Engine, y ésta no es la excepción.

El valor de producción de Gears of War: E-Day es consistentemente impresionante, lo que nos obliga a detenernos y observar la cantidad obsesiva de detalles tanto en las megaestructuras de los edificios de Kalona, como en los objetos regados en departamentos, restaurantes, pasillos y oficinas recientemente evacuados por la invasión Locust.

Desde el relieve de las cavernas se sienten golpes de luz directa, así como estructuras que se despedazan frente a ti, luces de emergencia que empapan las calles y el infierno rojo que emana de los agujeros de emergencia de las larvas. Todo esto hace de Gears of War E-Day un agasajo visual que aprovecha tecnología de vanguardia con un cuidado que podríamos llamar excesivo.

Algo a destacar es la variedad de paletas de color que E-Day incorpora durante la campaña. A simple vista, pareciera que la graduación de color responde a una emulación de la era dictada por la 7a generación de consolas, pero si nos alejamos un poco vemos un sinfín de tintes que complementan un gran número de áreas con identidad únicas, todo esto sin perder la intriga y el suspenso de un título que maneja sus temas y presentación con moderación. Es algo impresionante, considerando que nos encontramos combatiendo arácnidos gigantes en el minuto 20 de la campaña.

Todo esto se eleva gracias al excelente diseño sonoro y a la música original.

Las pisadas pesadas de los soldados de la CGO y las abominaciones del subsuelo y la pólvora expulsada de lancers y gnashers que impacta con bolsas de carne para convertirse en un géiser de sangre cuyas gotas podemos captar en nuestro sistema de sonido hicieron de E-Day una experiencia absolutamente grotesca, como debe de ocurrir con un título de esta franquicia.

Gears of War: E-Day no busca reinventar la rueda. Es un título que mantiene el enfoque de la saga y sólo se desvía poco de su propósito inicial. Es un espectáculo audiovisual fácil de entender: entras en un cuarto con decoraciones que sospechosamente mantienen una altura a la cadera, vuelan balas por todos lados y sigues tu camino mientras admiras la remodelación que acabas de completar con tu Lancer.

Aquí, los fans del lore de la franquicia se verán recompensados con referencias por doquier, desde la aparición fuera de cámara de personajes de otros Gears of War hasta referencias enterradas en los cientos de coleccionables y caras familiares para los que han seguido los múltiples arcos de cómics a lo largo de los años.

En el apartado narrativo, E-Day cumple su objetivo sin enfatizar de más una historia que ya es bien sabida. En su lugar, enfoca los esfuerzos en desarrollar personajes clave durante la defensa de Kalona y en contextualizar la relación entre Marcus y Dom en una situación incómoda, donde ambos siguen lamentando la muerte de Carlos, el hermano de Dom, y apenas pueden recuperar la humanidad y lidiar con el estrés postraumático de Las guerras del péndulo.

A Bravo se unen 2 personajes jugables: Mags 一una veterana a quien el sistema gubernamental le falló estrepitosamente一 y Lucas 一un técnico que nunca ha visto el combate一.

The Coalition hizo un buen trabajo para mantenernos inquietos respecto al destino de ambos personajes, con los que es imposible no encariñarse, a medida que se nos revelan sus trasfondos, a un ritmo que entrega descansos en los momentos correctos y sube el volumen al máximo cuando quiere destruirnos sin piedad.

El desarrollo de personajes se eleva gracias a la actuación de voz, tanto en el idioma original como en español latino. En ambos hay gritos y expresiones que nos hacen temblar, sólo de pensar en el esfuerzo requerido para generar esos sonidos desde la garganta. Nos encantaría seguir elogiando este trabajo de doblaje, pero tristemente, el tema nos lleva a revisar…

ACTO II: “Por quién doblan las campanas”

Creemos que la tropicalización del doblaje y la actuación de voz al español latino de Gears of War: E-Day es excelente, pero el apartado técnico y la implementación dentro del juego son de los peores que hemos escuchado en años recientes.

Hablamos de personajes cuya reverberación fluctúa entre cada línea de diálogo con gritos expresados con menor volumen que el de un susurro, cambios de calidad de sonido en una misma cinemática del personaje o simplemente ¡diálogos inaudibles porque están debajo de sonidos ambientales!

Es una lástima, porque el doblaje del título original es icónico y una de las razones por las cuales la franquicia es tan querida en Latinoamérica. Los errores técnicos de este doblaje distraen lo suficiente como para empeorar la experiencia narrativa del juego, algo que no ocurre en el idioma original.

También tenemos que cuestionar la insistencia de insertar secciones de “mundo abierto” en un formato de juego cuya fortaleza se encuentra en el espectáculo de seguir un riel fijo, bien curado y lleno de acción.

Nos referimos a que cada cierto tiempo te arrojan a secciones grandes de un mapa 一que por cierto se comparten con el modo Horde Siege一 para que “explores” a tu ritmo las calles de Kalona. Ponemos “explorar” entre comillas porque eso sólo gastó nuestro tiempo y sirvió para romper el ímpetu de la campaña, porque detiene en seco el ritmo y sentido de urgencia narrativo y nos hace completar listas de tareas para seguir con el plato fuerte.

Misiones secundarias, eventos emergentes y ciertos coleccionables están atados a progresión de la historia principal; es decir, puedes explorar todo lo que quieras, pero hay sectores con eventos que permanecen inactivos hasta que el juego decide que ya cumpliste con la progresión necesaria para dejarte interactuar con objetivos secundarios.

En otras palabras, es mejor seguir la historia principal para quitar todos los candados existentes antes de ponerte a rondar las calles como loco buscando coleccionables, mejoras de armas y misiones secundarias; de lo contrario, corres el riesgo de dar círculos por la ciudad sin recibir recompensas.

Por último, y sin entrar en detalles para evitar spoilers, debemos advertir que Gears of War: E-Day cae en picada durante el último acto. Lo que sucede es que hay que revisitar una locación por tercera vez y la pelea final se reduce a correr en círculos durante 10 minutos hasta vaciar la barra de vida de la esponja de balas en turno.

Todo esto para llegar a un campanazo que traiciona completamente la ambientación desesperanzadora que The Coalition construyó durante 20 horas de juego en un final brutalmente anticlimático.

ACTO III: “Reducir, Reutilizar y Reciclar”

Si bien nuestras peores quejas quedaron atrás, hay que mencionar uno que otro detallito que tal vez sólo afecte a algunos, y tal vez ni siquiera sean un factor negativo para ti, como ciudadano ejemplar.

En nuestras horas jugando E-Day notamos una repetida reutilización de recursos y mecánicas a lo largo de los diferentes modos de juego. Es una observación más que una queja; después de todo, entendemos la necesidad de eficientar el proceso de desarrollo dentro de las grandes ligas, pero creemos que algunas decisiones 一como los cachés de suministros一 afectan el balance y la dificultad de la campaña, como verán.

Al tratarse de una campaña cooperativa de 4 personas, tenemos la sensación de que The Coalition prefirió evitar el balanceo de armas y munición al dejar en manos del jugador la decisión del tipo de loadout en cada enfrentamiento. El resultado es que nunca sentimos la presión de administrar nuestra munición o realmente armarnos con las mejores herramientas para cada ocasión, ya que la mayoría de las veces fueron más suficientes un francotirador para enemigos pesados y una lancer para carne de cañón.

También notamos la ausencia de un listado más claro de cajas de armamento para completistas de coleccionables. Podemos ver coleccionables por acto de la campaña en el diario de guerra, pero las cajas de mejoras sólo muestran un número a lo largo de la campaña, sin opciones para encontrar esas 2 o 3 cajas que dejamos atrás en partidas anteriores, y que son necesarias para logros y desbloqueables cosméticos.

Finalmente, nos gustaría ver arreglados en futuras actualizaciones uno que otro error, bugs y mejoras de calidad de vida. Por ejemplo, mientras que nuestra experiencia en PC fue mayormente positiva, nos vimos obligados a aplicar varias veces nuestras teclas de elección, ya que de forma aleatoria se restablecieron las asignaciones por defecto. También tuvimos fugas constantes de memoria, lo cual ocasionó problemas de geometría; más de una vez atravesamos el mapa en secciones de mundo abierto, y nos sorprendió uno que otro bug, dado el presupuesto para este título.

Es el tipo de cosas que, individualmente, no son gran tema, pero a la larga se amontonan lo suficiente como para afectar la experiencia de juego.

ACTO IV: “Cerca de casa”

Gears of War: E-Day levanta el estandarte digno de la COG con lo que creemos que es la mejor campaña desde que The Coalition tomó el control de la franquicia. Es un título que no busca reinventar la rueda, sino que se mantiene cerca de casa con una historia cuyo desenlace conocemos y que, aún así, nos mantuvo enganchados hasta el final haciendo lo que mejor hace un soldado de la COG: seguir órdenes de alto mando y regresar a esas larvas al infierno de donde salieron.

Su campaña no dejó de patearnos mientras estábamos en el suelo y observábamos impotentes la destrucción total de una ciudad que, cuanto más intentábamos salvar, más nos adentraba en un espiral repleto de muerte y desesperanza.

La campaña de Gears of War: E-Day logra lo que pocos títulos: hacer justicia a su nombre, a su legado y, con algo de suerte, a lo que venga en el futuro de esta franquicia. Enhorabuena, The Coalition. Excelente trabajo.

Y tú, ¿sobreviviste al día de la emergencia? ¿Cómo te está tratando la porción multijugador? Quédate con nosotros y permanece atento, porque próximamente tendremos nuestra cobertura de Versus y Horde Siege, sólo aquí, en Level Up.