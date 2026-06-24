Soy de los seguidores de Star Fox que desde hace 10 años tuve una vela prendida esperando que Nintendo anunciara algo más de la saga después del resultado obtenido con Star Fox Zero. El juego de Wii U dividió opiniones y muchos creímos que había marcado el final del Lylat System. Algo que me hizo feliz es que Fox, Falco, Peppy y Slippy regresan con una aventura que todos conocemos, pero con varias mejoras que quiero destacar.

Star Fox 64 es uno de mis juegos favoritos y me agradó bastante que anunciaran su remake, aunque me preocupó que arruinaran algunas de sus características casi perfectas. Tengo tatuado en la memoria el título para Nintendo 64 y me encanta, por lo que cualquier arreglo o modificación podría ser contraproducente y convertirse en una apuesta arriesgada. ¿Cuál es mi veredicto? Sigue leyendo para conocer todos los detalles.}

Un nuevo diseño más realista que queda perfecto con la aventura

Fui de los que criticaron el nuevo diseño de los personajes, y no tanto por el aspecto realista, sino porque sentí que era mejor que conservaran lo que vimos de Fox McCloud en Super Mario Galaxy La Película. La buena noticia es que esa sensación extraña se quita de inmediato y terminé disfrutando el nuevo look de los personajes.

Un punto clave es que, además de los pilotos, se rehicieron otros aspectos del juego y se ven increíbles. Un buen ejemplo es el Arwing, nave que recibió su arregladita y que se ve impresionante, pero sin olvidar el Great Fox que ahora llega a ser imponente.

Cada uno de los planetas y las zonas espaciales en el Lylat System me dejaron sin palabras. Sin duda, Nintendo puso gran atención en los detalles y volví a sentir esa impresión y emoción al ver Corneria, Meteo, Fichina, Solar, Venom y otros mundos, como cuando era un niño en 1997. Esa es una de las sensaciones, que por sí solas, hacen que este remake valga cada momento que le dedicas.

La narrativa del juego original del Nintendo 64 no destacaba, pero era suficiente para ponerte al mando de un Arwing y acabar con todos los enemigos que se te ponían en frente. En los juegos modernos esto es insuficiente y los desarrolladores lo saben, así que ahora la trama tiene momentos más profundos que muestran el lore de la saga y permiten conocer la personalidad de cada miembro de Star Fox.

Para lograrlo, se añadieron escenas mucho más elaboradas antes y después de cada misión, donde vemos las indicaciones del General Pepper y escuchamos las respuestas de Fox y todos los miembros del equipo, algo imposible en la versión original. Incluso me recordaron en cada oportunidad que son mercenarios y que pueden convertirse en héroes… por un precio.

En este punto, quiero decir que hubo momentos en los que algunos diálogos me sorprendieron, sobre todo los de Falco con Fox, ya que ahora desde el primer segundo se nota su rivalidad. Eso estuvo presente en el Nintendo 64, pero sentí que ahora el tono es mucho más agresivo.

En conclusión, aquí nos entregan detalles que desconocíamos y enriquecen el lore, ya que se completaron algunos vacíos argumentales, como los orígenes de cada personaje y datos generales de los planetas en el Lylat System. Un plus tremendo para este remake.

¿Cómo se juega Star Fox en Nintendo Switch 2?

Otra buena noticia es que este título se juega prácticamente igual que Star Fox 64, incluso se puede usar el control inalámbrico de la consola retro que se lanzó hace algunos años para Nintendo Switch. Por supuesto, hay varias mejoras en la jugabilidad, pero todo es similar y la memoria muscular fue mi mejor aliado para ser un pro en cuestión de minutos con el nuevo Arwing. La experiencia se siente como si hubieran pulido aún más algo que ya me encantaba.

Si eres de los que nunca probaron la versión original, no te preocupes, ya que los controles son muy sencillos e intuitivos sin importar si tienes un Joy-Con 2 o un Nintendo Switch Pro Controller 2, ambos son bastante ergonómicos. El juego utiliza un sistema similar a lo que se vio en la versión de Nintendo 3DS, la que asignaba el botón B para frenar, el botón Y para acelerar y las maniobras especiales en el D-Pad.

Además, la entrega te manda directo a un tutorial donde pruebas cada aspecto y puedes ajustar cualquier detalle, lo que te permite conocer la sensibilidad del movimiento de la mira al disparar o al manejar el Arwing con el stick análogo. Después de estas pruebas me moví sin problema, hice varias piruetas y, prácticamente, me sentí como en casa.

Por otro lado, hay algo que sí mejoró y lo disfruté mucho. Me refiero al manejo del Landmaster. El tanque se puede utilizar en planetas como Macbeth y, en el juego del Nintendo 64, se sentía algo torpe, por lo que siempre sufría cuando tenía que avanzar junto al gran tren mientras le disparaba. La buena noticia es que ahora tuve un control muy bueno y fluido del vehículo y la pasé bien utilizándolo. Además, el submarino que usamos en Aquas conocido como Blue-Marine se sintió mucho más estable y las criaturas marinas del lugar no supieron ni por donde les llovieron los… balazos.

La rejugabilidad es idéntica a la del título original. Todo se trata de iniciar el viaje en Corneria y acabar con la amenaza del Lylat System después de 7 misiones. La partida completa es corta, justamente como la recuerdo, pero al final de la sesión te invita a descubrir más secretos en cada zona, acabar con más enemigos y conocer todas las rutas hacia Venom.

Además, se conservan las medallas en cada planeta del sistema, las cuales consisten en mantener a tu equipo completo y alcanzar un mínimo de kills en cada misión. Esto aumenta la rejugabilidad, ya que al conseguirlas todas se desbloquean algunos extras en el juego.

Un multijugador que agrega extras prometedores

Aunque el multijugador de Star Fox 64 era muy sencillo, así logró capturar varias tardes de retas con mis hermanos y amigos hace décadas. Fue precisamente su sencillez lo que lo hizo especial, ya que todo se trataba de la habilidad de cada jugador con el Arwing sin distracciones extra.

Esta vez, extrañé un modo con enfrentamientos así de simples, pero de todos modos me agradó que el multijugador agrega más reto a cada partida. No pude probarlo en línea ni con GameShare, opciones que estarán disponibles a partir de su lanzamiento; sin embargo, tuve algunas batallas contra rivales controlados por la CPU.

Son varios escenarios los que se visitan para batallas de 4 vs 4. Un punto interesante es que puedes elegir el bando de Star Fox o de Star Wolf y seleccionar a cualquiera de sus miembros como piloto. Cada misión, dependiendo el lugar, tiene reglas distintas, aunque en todas debes acabar con cualquier enemigo que se cruce por tu camino.

Por ejemplo, en uno, hay que controlar las zonas que rodean las torres de Corneria para llamar a refuerzos; y en otro, es esquivar una lluvia de meteoritos y recoger sus núcleos una vez que impacten en el suelo. Mi favorito fue donde debemos recuperar el cargamento robado por piratas espaciales y llevarlo a nuestra base antes de que caiga en manos equivocadas.

Como puedes ver, son varias opciones interesantes que tal vez jugando contra la CPU no brillan mucho, pero seguramente jugando contra otras personas en modo local u online será una experiencia muy divertida.

Un doblaje en inglés y en español latinoamericano que sorprende

El doblaje es otro aspecto muy importante en este remake de Star Fox 64 que le da un extra a la experiencia. Para comenzar, Nintendo ya incluye voces en nuestro idioma en sus entregas principales y eso hay que celebrarlo.

Por otro lado, seguro habrá fanáticos del juego original que estén acostumbrados a jugarlo en inglés para escuchar las frases típicas de los personajes tal como las recuerdan. Y aunque el guion se actualizó y se modificó, hay frases como “Do a barrel roll” que se conservan y por eso quise probar también ese idioma. Lo mejor de todo es que el doblaje se puede cambiar casi en cualquier momento.

A pesar de esto, siento que algunas voces no encajan con los personajes. Puede que en parte sea porque tengo grabada la primera versión del título y eso me juega en contra. Por ejemplo, la voz de Andross era mucho más grave en el juego original y eso le daba una personalidad temible y misteriosa; ahora, la sensación fue muy distinta.

Además, hay otras frases típicas de algunos personajes y hasta la forma de decirlas, que antes sonaban épicas y ahora simplemente cumplen. Por supuesto, esto es normal después de tantos años y, a pesar de las diferencias, el trabajo es de buena calidad.

Hay algunos puntos ausentes que se notan, pero también extras curiosos

Por otro lado, debo hablar de un punto que entenderán de inmediato los más veteranos de la saga: algunas cinemáticas clásicas del juego original que conservamos en el corazón, aquí brillaron por su ausencia. El mejor ejemplo es el intro del juego en el que todos los miembros de Star Fox salen corriendo por un gran pasillo del Great Fox ante el llamado de auxilio del General Pepper. Fue una gran decepción no ver ese momento lleno de música tensa que te despertaba y motivaba a iniciar la aventura. Hay otras escenas ausentes que me hicieron falta como fan de Star Fox 64, pero dejaré que seas tú quien las descubra.

Por último, hay un modo cooperativo en el modo campaña que te permite jugar con 2 personas, un jugador mueve el Arwing con un Joy-Con 2 y el otro sólo se dedica a disparar usando el segundo Joy-Con 2 en el modo mouse, algo demasiado simple. A estas alturas, pudimos recibir un cooperativo completo en el que cada persona tuviera su nave y se moviera independientemente. Tristemente, eso no sucedió y es el punto que más me decepcionó.

Star Fox tiene varios extras que ayudan a enriquecer la experiencia que muchos conocemos de los tiempos del Nintendo 64. La mayoría son interesantes, pero otras adiciones pueden pasar desapercibidas por algunas personas.

Una es el modo Desafío que también vimos en Nintendo 3DS, el cual permite rejugar cualquier planeta del Lylat System para completar diferentes objetivos. Seguramente algunos la usarán para pulir sus habilidades y aumentar sus horas de juego. A pesar de ello, creo que la mayoría verá estos retos con pereza y lo dejarán de lado porque no aporta mucho más que al orgullo de un buen piloto.

Además, la entrega ofrece una opción curiosa para los avatares virtuales de cada jugador mientras se está usando una cámara compatible con Nintendo Switch 2 en GameChat. En primera instancia es divertido, ya que tu imagen toma la forma de uno de los personajes del juego y se mueve según tus reacciones. El problema es que puede volverse un distractor en las partidas multijugador y, al final, dudo que muchas personas utilicen esta función si no tienen el accesorio necesario, tal como sucedió con las últimas entregas de Mario Kart y Mario Party.

¿Star Fox merece tu tiempo?

Star Fox tardó 10 años en regresar y lo hizo con el pie derecho. Más que un remake, esta entrega es un homenaje a lo que vimos en el Nintendo 64 hace 29 años. El juego tiene algunos extras, pero en general, conserva la base de lo que conquistó a toda una generación de jugadores.

El hardware de Nintendo Switch 2 vuelve a demostrar lo que puede hacer y me permitió ver cada planeta del sistema como siempre lo imaginé, además de un nuevo lado mucho más profundo de los personajes con los que crecí.

Los gráficos lucen impresionantes y todo corre de forma fluida y estable a 60 FPS. Las cinemáticas entre las misiones le dan un plus que siempre desee en la narrativa y los extras en multijugador local y en línea son necesarios para los tiempos actuales.

Puede que algunos aspectos de esta nueva versión le hagan ruido a los jugadores que se saben de memoria la versión original en el Nintendo 64 como yo, pero estamos ante uno de los regresos más importantes de una franquicia de Nintendo y seguramente es sólo el inicio de lo que nos espera más allá del Lylat System.

¿Le darás una oportunidad a esta entrega de Star Fox? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.