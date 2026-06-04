007 First Light

007 First Light

Disponible en:
Playstation 5

Gánate el número. 007 First Light es un emocionante juego de acción y aventura de espionaje de IO Interactive. Sigue a James Bond como un joven recluta ingenioso y, en ocasiones, temerario dentro del programa de entrenamiento del MI6, y descubre la historia de origen del espía más famoso del mundo.

DETALLES

  • Desarrollador:IO Interactive
  • Publisher:IO Interactive
  • Género:Shooter, Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:26/Mayo/2026

+ CALIFICACIÓN

9Excelente
CALIFICACIÓNLEVEL UP

+ LO BUENO

  • Es una experiencia de espionage de alto octanage
  • La infiltración fomenta la creatividad del jugador
  • El combate cuerpo a cuerpo es brutal, dinámico y muy satisfactorio
  • Patrick Gibson construye una versión fresca y convincente de Bond
  • La campaña es emocionate y tiene un mensaje contemporáneo

- LO MALO

  • Las secuencias de conducción se sienten poco refinadas
  • La inteligencia artificial enemiga es torpe por momentos
  • Algunos villanos importantes se desarrollan torpemente
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Reseñas

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