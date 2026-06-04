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007 First Light
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Gánate el número. 007 First Light es un emocionante juego de acción y aventura de espionaje de IO Interactive. Sigue a James Bond como un joven recluta ingenioso y, en ocasiones, temerario dentro del programa de entrenamiento del MI6, y descubre la historia de origen del espía más famoso del mundo.
DETALLES
- Desarrollador:IO Interactive
- Publisher:IO Interactive
- Género:Shooter, Adventure
- Fecha de Lanzamiento:26/Mayo/2026
+ LO BUENO
- Es una experiencia de espionage de alto octanage
- La infiltración fomenta la creatividad del jugador
- El combate cuerpo a cuerpo es brutal, dinámico y muy satisfactorio
- Patrick Gibson construye una versión fresca y convincente de Bond
- La campaña es emocionate y tiene un mensaje contemporáneo
- LO MALO
- Las secuencias de conducción se sienten poco refinadas
- La inteligencia artificial enemiga es torpe por momentos
- Algunos villanos importantes se desarrollan torpemente
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007 First LightGánate el número. 007 First Light es un emocionante juego de acción y aventura de espionaje de IO Interactive. Sigue a James Bond como un joven recluta ingenioso y, en ocasiones, temerario dentro del programa de entrenamiento del MI6, y descubre la historia de origen del espía más famoso del mundo.
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