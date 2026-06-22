Square Enix demostró el poder del Nintendo Switch 2 con uno de los lanzamientos más ambiciosos de la compañía. Final Fantasy VII Remake Intergrade fue todo un suceso técnico porque dejó claro que Nintendo Switch 2 puede unirse a la fiesta con ports de gran calidad. Ahora es momento de seguir con la leyenda de Cloud y su interminable lucha con Sephiroth.

Final Fantasy VII Rebirth es gigantesco, y no me refiero a los 102 GB que ocupa en la memoria del Nintendo Switch 2. Lo que quiero decir es que esta aventura de Cloud es un juego de alto perfil que además cuenta con un mundo abierto muy amplio, partículas y texturas por todos lados, y una duración que supera las 100 horas de juego.

Por esta razón, el reto era aún más grande y debo decir que, aunque tiene algunas deficiencias y sacrificios técnicos, la versión portátil de este RPG de acción es impresionante. Te cuento todos los detalles en este análisis.

Final Fantasy VII Rebirth rompe el límite

Como dije, Nintendo Switch 2 pasó la prueba, pero también declara abiertamente con este port que la consola tiene algunos límites que se pueden superar con algunos ajustes. Pero antes de indagar en las cualidades y defectos de esta versión, me gustaría revisar de forma rápida todo lo que ofrece Final Fantasy VII Rebirth. Recordemos que la segunda parte se lanzó en 2014, y este port nos trae prácticamente el mismo juego completo y sin recortes en su contenido. Una experiencia que vale la pena revisitar o explorar por primera vez en versión para llevar.

Una de las cosas que Square Enix hizo muy bien fue incluir un resumen del primer juego en caso de que hayas perdido el hilo o si decidiste empezar desde aquí. El video es breve, pero funciona bien para ponernos en contexto desde la llegada de Avalanche al reactor en Midgar y el fatídico encuentro con Sephiroth. Esta introducción habla del interés de Square Enix por reforzar su narrativa, que sin duda es de los puntos más fuertes de la saga.

Después de empaparnos de lo ocurrido, el punto de partida es justo donde termina el primer juego, esto para dar pie, de forma más detallada, al vínculo entre Cloud y Sephiroth. Si bien, desde el principio podemos notar una fuerte carga cinemática, el ritmo de juego se mantiene fluido, y ese es uno de los puntos que destacan a Final Fantasy VII Rebirth del resto, en especial cuando hablamos de su sistema de batalla, además de los cambios y agregados para esta secuela.

Final Fantasy VII Rebirth es uno de los juegos más impresionantes en Nintendo Switch 2

Todo es interesante, con un toque cómico y al mismo tiempo muy emocional, sin importar la ruta que decidas seguir. Hasta capturar chocobos en campo abierto, cumplir misiones secundarias o conseguir ingredientes para transmutar mejores objetos se vuelve adictivo. Este aspecto es fundamental para que Final Fantasy VII Rebirth triunfe, me refiero a que de por sí la historia principal te atrapa al punto de no querer dejar de jugar. Al tener tanto que hacer, la posibilidad de jugar cuando quieras en tu Nintendo Switch 2 para seguir avanzando a tu propio ritmo es una ventaja que, al menos en este sentido, le da una ventaja a este port sobre las demás plataformas.

Además de la historia, otro factor que tuvo un buen tratamiento es el mundo abierto, porque es uno de los mayores diferenciadores con el primer juego de esta saga. Es decir, tienes la posibilidad de seguir las misiones principales y profundizar en la historia o desviarte en el horizonte a bordo de tu chocobo en busca de torres de comunicaciones o retos por cumplir. Si bien esto es de lo mejor que tiene Final Fantasy VII Rebirth por ofrecer, es también una de sus penitencias, porque es donde más sufre al tener tantos elementos en pantalla. En algunos casos, el paisaje termina de cargar ante tus ojos o los enemigos se manifiestan como fantasmas.

Verás cómo el mundo aparece poco a poco ante tus ojos

Lo curioso de un mundo abierto tan libre es que puedes seguir el rumbo que quieras, pero también sus restricciones, porque aunque te invita a la exploración, no deja de ser un espacio en el que los personajes tendrán acciones limitadas. Me refiero a que mantiene la fórmula clásica de encuentros con enemigos y así, aumentar el poder de nuestros personajes mientras seguimos la línea trazada por la historia principal. Final Fantasy VII Rebirth no pretende desviarse tanto de su objetivo: darle desarrollo y enriquecer lo que nos contó en Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Finalmente, tenemos los cambios en el sistema de batalla y el desarrollo de los integrantes de tu party. Que cuentan con un sistema más complejo gracias al desarrollo de habilidades a tu antojo. Final Fantasy VII Rebirth nos da libertad de desarrollar nuestros personajes como nos convenga, prácticamente sin limitaciones. Eso incluye la posibilidad de armar nuestra party con nuestros 3 integrantes favoritos y aprovechar sus habilidades únicas.

La idea es que poco a poco vayamos fortaleciendo el arquetipo de cada personaje y le demos un toque especial con las habilidades y magias que más nos convengan. Hay distintas formas de hacerlo, por ejemplo, equipar materia en armas y accesorios, masterizar ataques o aprender nuevas técnicas activas y pasivas a través de un complejo árbol de habilidades.

Lo que más me gusta de este sistema es que tienes mucho de donde elegir, porque también puedes agregar las invocaciones y nuevos ataques de sinergia al obtenerlos. Esto vuelve al sistema de combate muy versátil, porque, aunque cada personaje tiene un estilo basado en un arquetipo, es posible ajustarlos para que su perfil cambie por completo. Aerith no tiene que limitarse a curar con tanto poder dentro de sí.

Otra opción que se incluye desde su lanzamiento es la progresión simplificada, que es una buena forma de disfrutar la historia sin complicarse la vida. Es posible activar diferentes funciones como vida al máximo, tener limit o barra de sinergia siempre disponible y ganar más experiencia. Es verdad que estas herramientas afectan la experiencia de juego, pero se pueden activar de forma opcional.

La dualidad de Final Fantasy VII Rebirth

Algo que me llamó la atención, pero ya esperaba, es que Final Fantasy VII Rebirth solo tiene una forma de jugarse, me refiero a que en las demás consolas tenemos 2 opciones de optimización: modo calidad y modo rendimiento. Pues de forma simple podemos decir que la versión de Nintendo Switch 2 es más cercana al modo rendimiento, pero a 30 cuadros por segundo. Esto suena peor de lo que es en realidad, porque francamente me parece sorprendente que la consola pueda con tanto.

Al usar el dock, el juego se comporta bien, sin caídas o problemas considerables. En lugares cerrados y con cierto control de elementos en pantalla es donde sorprende, porque, aunque la baja calidad en algunas texturas y ciertos detalles en la iluminación se notan, el desempeño del juego es excelente, incluso en el modo portátil. Por ejemplo, si jugaste Final Fantasy VII Remake en PlayStation 4, reconocerás el problema en el cabello de los personajes que heredó a esta versión.

Es increíble que no nos descubran después de escondernos detrás de esas florecitas

Además de estos problemas gráficos menores, pude notar que al pasar al mundo abierto hay algunos elementos que pueden afectar directamente la experiencia de juego. Por ejemplo, en la misión donde debemos atrapar a Piko, el chocobo que escapó del rancho. La misión es sencilla: esconderse en la vegetación, y acercarnos poco a poco, mientras nos ocultamos en un campo de flores. El problema es que dicho sembradío es muy pobre si lo comparamos con las otras plataformas. Si bien es un sacrificio de elementos en pantalla que aseguran una mejor optimización de recursos, el resultado final no logra contagiar el sentimiento de sigilo o cacería. Más bien se convierte en una situación de comedia involuntaria.

¡Mira esos efectos de iluminación y partículas!

Otro aspecto que no se puede ignorar es el pop-in, es decir, la aparición tardía de algunos elementos. Pues en el caso de Final Fantasy VII Rebirth, esto es algo con lo que tendremos que aprender a vivir, porque desde que pisamos Nibelheim veremos cómo los habitantes y algunos objetos aparecen y desaparecen según la distancia a la que estemos. Esto ocurre en su mayoría en espacios abiertos, y aunque no es molesto, puede que en ocasiones no percibas correctamente lo que hay en el entorno.

Por otro lado, también vale la pena reconocer el excelente desempeño del juego durante las batallas. Jugar Final Fantasy VII Rebirth es espectacular, porque los encuentros están llenos de explosiones y partículas. A esto debemos sumarle los Limit, las habilidades de sinergia, invocaciones y lo épico de las batallas con los jefes en las que grandes enemigos cambian de forma y lanzan ataques muy poderosos. El resultado es un espectáculo que impresiona por lo bien que se ve en la consola.

Hasta aquí han sido aplausos y reconocimientos para Square Enix de mi parte, en especial aprovechar las cualidades del Nintendo Switch 2, pero al pasar al plano portátil, la cosa cambia. Si bien el juego es una sorpresa técnica aún en su versión para llevar, las fallas gráficas son más notorias. Por ejemplo, los objetos siguen apareciendo poco a poco de forma más constante en las zonas abiertas y también en espacios cerrados.

En ocasiones, la imagen se torna borrosa y cuesta distinguir algunas texturas. Hubo momentos en donde la iluminación estaba tan mal que el rostro de los personajes era indistinguible y otros detalles que nos demuestran hasta dónde puede llegar el poder de la consola.

A pesar de estos detalles, me gustaría dejar muy claro que estas observaciones las hago de forma superficial, es decir, enfocado en la calidad de la imagen de la pantalla del Nintendo Switch 2. Se juega perfectamente en modo portátil, pero una de las consecuencias de adaptar un juego tan demandante al formato es esta dualidad de rendimiento tan marcada.

A pesar de los sacrificios técnicos, Final Fantasy VII Rebirth es impresionante

El preámbulo de la revelación

Al tratarse de una segunda parte, es probable que la sorpresa sea menos impactante si vienes de jugar Final Fantasy VII Remake Intergrade en la consola de Nintendo. O que tus expectativas sean aún mayores si disfrutaste la primera parte en PlayStation 5, Xbox Series X|S o PC. De cualquier manera, el resultado de este port es sorprendente, porque además de tener una gran experiencia de juego, tenemos el extra de poder jugar donde queramos.

Final Fantasy VII Rebirth es, de por sí, uno de los RPG modernos más impresionantes de los últimos años y nos anima a creer que, con la experiencia adquirida, Final Fantasy VII Revelation para Nintendo Switch 2 estará al nivel de este port o incluso podría superarlo.