Para los jugadores veteranos siempre es una buena noticia que se mantengan vigentes las franquicias que llevan décadas de historia. En pleno 2026, Ace Combat sigue volando y es inevitable el choque entre el pasado y el presente. En su origen, los juegos de vuelo, ya fueran en la Tierra o en el espacio, servían para mostrar el desarrollo del gaming y emocionar con miras al futuro. Después de 3 décadas, es momento de despegar de nueva cuenta con Ace Combat 8: Wings of Theve, la nueva entrega de una franquicia que se mantiene fiel a sus raíces y a su nicho. ¿De qué va esta nueva aventura? Te lo cuento a continuación.

La mentira sostiene, la verdad derrumba

Históricamente, y aunque parezca irónico, Ace Combat tiene un mensaje antibélico. El juego no es tan gráfico al mostrar el horror de la guerra, más bien lo hace a través de historias melodramáticas, donde cada diálogo da cuenta del desastre que ocurre en Strangereal, el planeta donde sucede la saga. Aquí, no hay gloria para las fuerzas aéreas por más que sus actos sean en defensa y búsqueda de la libertad.

Ace Combat 8: Wings of Theve tiene lugar en 2029; es decir, 10 años después de Ace Combat 7: Skies Unknown, y nos presenta el conflicto bélico entre la Federación de Central Usea (FCU) y la República de Sotoa. La FCU está en ruinas tras la Guerra del Faro y las fuerzas armadas de Sotoa lanzan una ofensiva que termina con la obtención de la mayor parte del territorio de la federación.

La derrota parece inminente. La FCU sólo cuenta con algunos escuadrones y un viejo portaaviones llamado Endurance. La rendición no es opción, al menos no desde la perspectiva de los líderes, así que es ahí donde entra en juego la propaganda. Iniciamos la aventura como un protagonista silencioso, pues esta historia se cuenta también en primera persona, y conocemos a Jan “Rex” Cope, una leyenda del combate aéreo y a quien se conoce como Wings of Theve, porque lleva sobre sus hombros las alas y la esperanza de la FCU.

Por supuesto y como sucede casi siempre, la realidad es diferente a lo que dicen los políticos. Cope es un piloto mediocre con un historial paupérrimo en combate, pero la ficción es necesaria para evitar la rendición y, tras un combate de prueba con su consecuente tragedia, los papeles cambian: el dog tag está en tus manos, ahora portas las alas de Theve (capital de la FCU) y no la única opción es perpetuar la mentira para mantener motivado a lo que sobra de las fuerzas armadas y pelear contra Sotoa para tratar de recuperar el territorio.

En términos de historia, Ace Combat 8: Wings of Theve mantiene el dramatismo que esperas de la franquicia y, de nueva cuenta, el equipo de desarrollo liderado por Kazutoki Kono atina en las formas de contarla. En esta entrega, además de las secuencias en video, la desesperanza, el sentimiento de derrota, la fe, el dolor, la motivación y más componentes se cuentan en pleno combate con sus respectivos giros y tal como debe llevarse una narrativa militar: en el espacio aéreo como parte del equipo Joker y acompañado del comandante Ellington “Profesor” Baxter, el teniente William “Noise” Coster y Anastasia “Tasha” Severskaya.

Las Alas de Theve

Mantenerse en esta industria siendo una franquicia de nicho es un acto heroico, y en el caso de Ace Combat procuraron que tuviera su propio espacio de desarrollo. En 2022 se formó el estudio Bandai Namco Aces en una sociedad con ILCA con el único objetivo de seguir con la saga y sus nuevas entregas.

Ace Combat 8: Wings of Theve es la primera incursión en el cielo en esta nueva era. Desde que se supo de su existencia, se anunció que su desarrollo ocurriría sobre 3 pilares fundamentales: una historia emotiva acorde con el concepto de la franquicia, el avance fotorrealista del cielo y una jugabilidad de combate aéreo de actual generación, siempre dentro de los límites de la saga.

Ya vimos que la historia cumple, pero es momento de ahondar en los otros 2 pilares.

La experiencia de juego es sublime. De nueva cuenta, Bandai Namco Aces logró esa perfecta comunión entre la simulación y el Arcade y se encargó de llevarlo a un nuevo nivel, propio de la actual generación. Digamos que es el siguiente paso en jugabilidad de aquello que experimentamos en Skies Unknown.

La física de los aviones refleja las condiciones que tendrían en una experiencia de vuelo real. El peso, el diseño, el comportamiento ante la velocidad, cada detalle se procuró de forma cuidadosa pero no sólo en términos visuales y de juego, sino en el concepto mismo de guerra, pues se trata de la entrega más avanzada en ese apartado y las decisiones que tomas antes del despegue tienen consecuencias en el espacio aéreo. Un caza ligero se mueve y comporta de una manera, mientras que un bombardero pensado para ataques tierra-tierra se sentirá pesado.

La respuesta del control es un deleite y obliga a poner atención en todo momento, pues las maniobras de alta exigencia son esenciales para mantenerse en combate. Al mismo tiempo, la respuesta de cada aeronave a las variaciones de velocidad, la fuerza G y la pérdida de control tienen más presencia que nunca. Una mala ejecución y morderás el polvo, lo que pondrá fin a la misión.

Creo que nunca había usado tanto las manos y las combinaciones de botones en un juego de Ace Combat, y lo mejor es que no me arrepiento, con todo y el dolor de los dedos y muñecas, pues la concentración plena en cada combate me hizo disociarme de todo lo que sucedía a mi alrededor, incluyendo cuestiones físicas. Se trata de uno de sus juegos en que tus manos y el mando se vuelven uno mismo.

Por supuesto, recomiendo ampliamente escoger el tipo de control Experto, pues es ahí donde puedes vivir el juego en plenitud. El modo Estándar no es malo, pero le quita mucho de la emoción y no vacilo cuando digo que triunfar en cada misión cuesta y al descargar toda esa adrenalina se vuelve común ponerse de pie y gritar la victoria.

La experiencia de vuelo es extraordinaria y se complementa a la perfección con las novedades posibles gracias a la tecnología actual. En cada misión, Wings of Theve nos presenta un campo y espacio aéreo de batalla enormes y con diversos objetivos, algunos prioritarios, otros opcionales, pero que pueden facilitarte la vida. La cantidad de contenido en cada escenario resalta, pero una buena noticia es que está bien cuidado para evitar la saturación y que termine por ser una mezcolanza horrible. Es sorprendente ver y escuchar tanto contenido y saber qué está sucediendo en cada rincón; lo de Bandai Namco Aces es maestría de diseño.

El avance de desarrollo refleja de mejor manera las condiciones reales de la guerra con la presencia de portaaviones, acorazados, tanques, estaciones de largo alcance, una mayor cantidad de cazas de fuerzas antagónicas, etcétera. A la par, y por primera vez en la historia de la franquicia, puedes dar órdenes al escuadrón Joker e influir en el combate. Aunque hay un objetivo específico y pueden presentarse giros inesperados, cada batalla es dinámica y ofrece momentos de emoción, desesperación y triunfo. Por ejemplo, hay una misión de escolta donde debes proteger buques navales que se dirigen a recuperar las costas de la FCU y el objetivo es mantenerlos a salvo. Con uno que llegue se completa la misión, pero debes experimentar en carne propia la desesperación de que la batalla se complique y los enemigos comiencen a hundir tus barcos mientras tratas de que el único que se mantiene firme llegue a su destino.

Por su parte, la IA de los enemigos es la mejor, más divertida y retadora que ha logrado la franquicia hasta ahora, y el balance, a mi parecer, es adecuado porque mientras aumenta el reto y la dificultad, también es posible hacer daño en cualquier parte de las aeronaves rivales, no sólo en puntos específicos, como en la entrega pasada, situación que podía ser una pesadilla por momentos.

Fiel a su esencia, Ace Combat 8: Wings of Theve es un dios cruel, pero justo. La curva de dificultad es notable, pero está bien diseñada y, si pones atención a lo que el juego te pide, podrás enfrentar cada misión con las condiciones adecuadas. No se trata de adquirir aviones con los puntos que ganas ni armamento especial, sino de analizar las condiciones de cada aeronave y armas, según el briefing de la misión. En este sentido, el juego es benévolo, pues antes de despegar te advierte si las decisiones que tomaste para ti y para tu escuadrón son inadecuadas; claro que siempre puedes ser necio y sufrir, si así lo quieres.

Quizás el único “pero” respecto al alto nivel que maneja el juego en todos sus apartados, es que los enemigos importantes no son tan memorables y, aunque cumplen como jefes, no los percibes como un antagonista al que odias y quieres destruir.

Finalmente, Ace Combat 8: Wings of Theve apuesta por un modo multjugador interesante con diversos modos de juego, ya sea PvP o duelo entre escuadrones. Es menos profundo de lo que se esperaría de un juego de guerra, pero considero que es suficiente y debo decir que amé su hub, en específico, la zona Arcade, donde puedes jugar títulos clásicos de Namco antes de volar.

La calma del cielo, interrumpida por la guerra

Palomita para la historia, palomita para la jugabilidad, pero ¿qué tal se ve y se escucha? Aquí no hay de otra. Ace Combat 8: Wings of Theve es una experiencia de actual generación hecha y derecha con altos valores de producción que resaltan el diseño y las mecánicas para entregar una aventura aérea que se mantendrá en el recuerdo por mucho tiempo.

A nivel visual, es la evolución de Skies Unknown con más detalles que reflejan las condiciones de vuelo, combate y climáticas en todo momento. No es lo mismo surcar los aires y pelear ahí que en la proximidad del suelo, y menos cuando tienes una ciudad abajo.

Cada decisión visual tiene una razón de ser y no se trata sólo de que se vea bonito o espectacular, sino de que sirva en combate. Hay misiones en las que el radar no funciona y toca poner en alerta todos los sentidos para saber qué aviones debes derribar, mismos que ubicarás por los rastros de combustión de turbosina. En otras misiones, podrás deleitarte al combatir en medio de un bombardeo de alto impacto con el riesgo de que la onda de calor te alcance y destruya tu avión.

En resumen, Wings of Theve es visualmente impresionante y no tiene igual. Tal vez un simulador específico de aviación alcance ese nivel, pero si se trata de la guerra en los aires, no hay competencia y la franquicia sigue reinando.

En cuanto al audio, sólo tengo elogios. Recomiendo jugar con auriculares o un buen sistema de sonido para sacar provecho a cada detalle. La mezcla es sobresaliente, pues, tal como sucede en lo visual, no se pierden detalles, pese a la cantidad de contenido durante cada combate. Es en esta parte donde el juego se vuelve muy dramático y responde a las condiciones de la batalla. Mientras se escuchan los disparos y las explosiones, junto con el rugido de las turbinas, tu escuadrón informará sobre su situación y, en dado caso, pedirá ayuda con urgencia. En tierra, las fuerzas de la FCU cuentan contigo, las Alas de Theve, y si todo sale mal perderán la esperanza y pensarán que los abandonaste. No está de más contar la presión que esto ejerce, pues te sientes responsable de que todo salga bien y lo que menos quieres es decepcionar a nadie, aunque sepas que eres una mentira con alas.

Como es tradición, la banda sonora a cargo de Ryo Watanabe, Mitsuhiro Kitadani y Keiki Kobayashi es épica y viste de gala cada combate; no se diga cuando hay incursiones sorpresivas de escuadrones enemigos que se presentan cantando una marcha que bien podría ser fúnebre para anticipar tu derrota.

Wings of Theve

Los años pasan, y ahora los contamos por décadas dada su longevidad, pero es encantador que Ace Combat siga como una franquicia que se hace con pasión y amor por los videojuegos y por los fans leales. Ace Combat 8: Wings of Theve es uno de los mejores juegos de la franquicia y sin duda entra en el debate en la cima para elegir al GOAT. Desde el inicio, es un juego hermoso, divertido y retador que recuerda la esencia del gaming al procurar diseño y mecánicas. Project Aces, hoy Bandai Namco Aces, se mantiene fiel a su idea y no se traiciona. Sin duda, se trata de uno de los mejores juegos del año y una experiencia que no debes perderte.