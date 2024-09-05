Astro’s Playroom fue lo primero que muchos jugaron al estrenar su PlayStation 5. Muchos lo vieron únicamente un demo técnico destinado a presumir todo lo que el PlayStation 5 y el DualSense son capaces de hacer; sin embargo, resultó ser un fantástico regalo para todos los fanáticos de los plataformeros.

Después de la buena recepción de Astro’s Playroom y la experiencia VR que salió en PlayStation 4, era momento de que Astro tuviera un juego que sacará todo potencial. Es así como llega ASTRO BOT, un juego de plataformas desarrollado por Team ASOBI que promete estar lleno de diversión y referencias al legado de PlayStation.

¿Esto es suficiente para crear un juego memorable que pueda convertirse en uno de los grandes de PlayStation? En resumen, sí. ASTRO BOT es un juego fantástico que merece ser jugado por todos los entusiastas de los videojuegos.

Excelencia plataformera

Para empezar, tenemos que dejar bien claro que ASTRO BOT es una joya de plataformero. Team ASOBI tocó todas las notas correctas para entregar una experiencia que te deja con una sonrisa cada vez que tomas el control para iniciar una nueva aventura con Astro.

¿Cómo lo consigue? Con varias decisiones de diseño acertadas que lo convierten en un plataformero sólido y sumamente divertido. Son varios los puntos que hacen de Astro’s Playroom un juego fantástico, así que vale la pena desmenuzarlos uno por uno para entender exactamente por qué logra transmitir sensaciones tan positivas.

La estrella, como debe de ser, es el diseño de niveles. Lo que presentó Team ASOBI se aleja poco de lo que vimos en Astro’s Playroom, pero lo expande y refina para entregar una experiencia de juego mucho más sofisticada. Gran parte de esto se debe a que las decenas de niveles permiten que los conceptos de juego vayan evolucionando a lo largo de la campaña, y de esa manera, ideas que encontramos en los escenarios tienen su desenlace en los últimos niveles en una forma que se asemeja a un examen final.

“Se aleja poco de lo que vimos en Astro’s Playroom, pero lo expande y refina

Quizás uno de los cambios más importantes entre ASTRO BOT y Astro’s Playroom es que el primero tiene más énfasis en los power-ups, mientras que en el demo técnico de PlayStation 5 este tipo de potenciadores eran la cereza en el pastel de cada nivel, y ahora se sienten como las estrellas centrales. Esto es importante porque es la forma en la que el juego agrega variedad y permite que diferentes mecánicas evolucionen a lo largo de los niveles. Incluso en cada nivel se nota una evolución de los conceptos; siguiendo la filosofía de 4 pasos que es tan característica de los plataformeros de Nintendo, ASTRO BOT presenta desafíos que poco a poco son más complicados hasta terminar en un reto final que pone a prueba lo que aprendiste.

También hay que señalar que los niveles de ASTRO BOT te darán diversión dependiendo de qué tan comprometido estés con ellos. Lo fácil es seguir el camino trazado, llegar al final e ir al siguiente, y vas a pasarla bien, pero también te estarás perdiendo de sus coleccionables. En cada nivel podrás rescatar a varios robots, conseguir piezas de diferentes ilustraciones y hasta encontrar salidas secretas. Muchos de los retos más interesantes son encontrar todos estos objetos, y el juego te recompensa por indagar, conocer cada rincón de los niveles y explorar las mecánicas de juego al máximo.

No es Kratos, ¡ES ASTRO!

Todo lo anterior da a ASTRO BOT un ritmo fantástico. Hace tiempo que no disfrutábamos una experiencia de plataformas que nos tuviera enganchados de tal manera. Puedes pasar horas y horas en un mismo nivel explorando cada detalle, pero una vez que llegues al siguiente te seguirás divirtiendo porque encontrarás algo completamente diferente. La estructura astuta del juego mantiene la sensación de asombro en cada momento sin caer en el error de volverse una ensalada de ideas sin sentido.

El diseño de los niveles es una de las grandes razones por las que jugar ASTRO BOT es una dicha, pero eso significaría muy poco si no tuviera un sistema de control sencillo que responde de forma correcta a cada una de tus acciones en el DualSense. Este es un plataformero sumamente justo, así que todos tus fallos serán tu responsabilidad y, por lo mismo, te hace sentir como todo un ganador cuando decides pensar fuera de la caja y aprovechar lo que está a tu disposición para conseguir atajos.

Esto nos lleva a otro punto muy importante: ASTRO BOT sabe aprovechar el DualSense. Así es: 4 años después del lanzamiento del PlayStation 5 por fin tenemos un juego completo que en verdad saca jugo de todas las posibilidades del nuevo control de una forma creativa que va más allá de hacer que los gatillos tengan cierta resistencia. El DualSense se aprovecha de manera muy parecida a como lo hace Astro’s Playroom: entrega sensaciones por medio de las vibraciones hápticas, usa la bocina para generar un ambiente de audio 3D y utiliza la resistencia de los gatillos de formas creativas. Por ejemplo, en un nivel, uno de los power ups de Astro se convierte en una aspiradora que debes usar para limpiar un montón de botellas de plástico que están en el piso. Mientras lo haces escuchas el sonido del plástico chocando contra las paredes de la aspiradora desde la bocina del control, mientras que los motores del DualSense hacen magia para que sientas como si tuvieras las botellas en las manos.

“La estructura astuta del juego mantiene la sensación de asombro en cada momento”

Estamos seguros de que los escépticos verán este detalle como una nimiedad y entiendo por qué, pero todas las acciones de DualSense elevan la experiencia del juego porque provocan que cada acción tenga más peso. Cuando decidimos apagar todas las opciones que ofrece el control nos dimos cuenta de que la inmersión simplemente no era la misma. Gran parte de la magia de ASTRO BOT está en el DualSense, así que prepárate para cargar tu control a cada rato.

También vale la pena destacar lo detallada y bien lograda que está su presentación. ASTRO BOT es un juego precioso en todo sentido. Cada nivel tiene estilo propio, con pequeños detalles que le dan personalidad y vida. Por otro lado, su fantástico diseño de audio te mete en la acción y te mantiene tarareando sus canciones.

Otro detalle muy importante de ASTRO BOT es que se trata de un homenaje a todo el legado de PlayStation. Todos los niveles principales esconden diferentes robots que debes recuperar para que Astro tenga una misión exitosa. Algunos son comunes y corrientes, pero muchos otros están disfrazados con atuendos de joyas del pasado y presente de PlayStation. Lo mejor, es que estas pequeñas referencias no se limitan a lo más obvio, como sería God of War o Metal Gear Solid, sino que verdaderamente se dieron un clavado en el baúl de los recuerdos para traer series olvidadas. Hay guiños a sagas que ayudaron a formar el legado de PlayStation, pero que ahora están en segundo plano, como Wild Arms o Um Jammer Lammy; también a franquicias third-party que fueron esenciales en la construcción de la marca, como Resident Evil, Street Fighter y Devil May Cry.

Estas referencias trascienden en niveles especiales donde Astro toma el poder de una de las grandes estrellas de PlayStation. Son escenarios con detalles alusivos a estas grandes franquicias y hacen un esfuerzo por adoptar sus mecánicas al sistema de juego de ASTRO BOT. Son niveles creativos y entretenidos, por lo que nuestra única queja es que no haya más.

Todos estos guiños a la historia de PlayStation son parte esencial de ASTRO BOT, pero también queremos mencionar que su calidad los trasciende. Claro que llena el corazón ver tanto amor al legado de una marca, pero la verdad es que seguiría siendo un juego fantástico aunque se tratara de un plataformero protagonizado por un coatí.

ASTRO BOT está lleno de carisma

Casi perfecto

En muchas formas, ASTRO BOT es un juego maravilloso y nos demuestra el enorme error que cometió Sony al cerrar Japan Studio. Eso sí, también tiene un error que es importante mencionar: Por todas las cosas que hace bien ASTRO BOT, hay un error terrible: en nuestra experiencia, sufrimos varios crasheos. Podemos contar con los dedos de una mano las veces en las que el juego se cerró de manera inesperada en nuestras más de 10 horas con él.

Afortunadamente, hay diferentes sistemas que permiten mitigar el daño de este error. Por ejemplo, ASTRO BOT está guardando de manera constante, así que nunca perdimos coleccionables cuando el juego colapsó a la mitad de un nivel. Además, los tiempos de carga son nulos, por lo que es cuestión de segundos para que regreses al nivel en el que estabas.

Desconocemos si es un problema particular o generalizado; honestamente, esperamos que sea lo primero. De hecho, el juego recibió una actualización que nos parece que acabó con este problema, pero aún no podemos confirmarlo en su totalidad. Esperamos que así sea, ya que se trata de una enorme mancha que afecta una experiencia que, fuera de eso, es una joya de los videojuegos de plataformas.

Mencionamos que ASTRO BOT es un juego con un ritmo fantástico. Hablamos de uno de esos juegos que duran lo que tienen que durar, y gracias a eso jamás se siente como que extienda de más su tiempo de bienvenida.

Dicho lo anterior, la realidad es que es importante que consideres que puede considerarse corto. Según nuestra consola, lo terminamos en 7 horas. Sabemos que este contador no siempre es confiable, pero estimamos que fueron 8 o 9 horas, máximo. Este tiempo de juego puede extenderse si decides desbloquear todos los coleccionables y encontrar todos los secretos que ASTRO BOT debe descubrir, y creemos que vas a querer hacerlo.

En este sentido, nos hubiera gustado que hubiera más opciones de rejugabilidad. Por suerte, a finales de año recibirá contenido descargable con nuevos niveles estilo Speedrun como los de Astro’s Playroom. Dicho esto, tendremos que esperar para poder engancharnos a estos retos y competir contra otros jugadores.

ASTRO BOT es una celebración a todo lo que representa el gaming

Seguramente ya resultó evidente, pero de todos modos lo repetiremos: ASTRO BOT es un juego fantástico. Es uno de esos videojuegos que saben seguir una dirección y se compromete de lleno para enamorarte con la diversión más pura. Esto lo convierte en uno de esos juegos en los que el tiempo pasa como agua y quieres jugar más y más.

Tampoco queremos dejar de mencionar que ASTRO BOT es un precioso homenaje al legado de PlayStation, sus personajes y todas esas franquicias que le dieron forma a lo largo del tiempo y la convirtieron en una de las marcas más grandes del gaming. Aunque es evidente que se trata de un videojuego hecho por y para fanáticos de la marca japonesa, también es una celebración a lo que representa este medio y a todos esos increíbles momentos que nos ha hecho pasar desde la niñez hasta la vida adulta. Es una entrega que celebra ser un videojuego para recordarnos por qué amamos tanto a este medio.

ASTRO BOT llegará el 6 de septiembre de 2024 a PlayStation 5. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.