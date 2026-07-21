Avatar Legends: The Fighting Game es un juego de lucha 1 contra 1 de ritmo trepidante en el que te enfrentas con tus personajes favoritos de la franquicia Avatar. Cuenta con animación 2D dibujada a mano fiel a las raíces de la serie, un código de red «rollback» propio y juego cruzado completo para una experiencia de juego fluida y competitiva.

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