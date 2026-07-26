La unión entre EA y Codemasters auguraba una era de juegos de carreras del más alto nivel con opciones para todos los gustos. Claro, eso pensaba en mi ingenuidad y antes del desastre que arrastró a esta industria. Hoy, no se sabe a ciencia cierta qué resta del estudio británico que durante décadas se especializó en los juegos de carreras.

Debido a que esto sigue siendo —en alguna parte recóndita— una actividad movida por la pasión, hay señales de vida y una luz al final del túnel. Codemasters trabaja en un reinicio de la franquicia F1, pero sabremos de eso hasta el próximo año. ¿Qué sucede con la entrega anual? El estudio pensó en los fans y lanzó un paquete de actualización para la temporada actual; lo probé y me la pasé increíble. A continuación, te explico por qué.

Jugando con fuego

Durante años, los fans de los videojuegos deportivos han pedido un cambio en las iteraciones, porque consideran que, si un estudio atina con una buena entrega, debe actualizarse en las siguientes temporadas hasta que sea necesario un cambio. Claro, que eso es veneno para el modelo de negocio, pues un juego completo genera más dinero que un update de temporada.

En el caso de F1, cuando todos esperábamos novedades, Codemasters anunció que le faltaba capacidad para lanzar la entrega anual dado que trabajan en el cambio histórico más importante para la franquicia, lo que será F1 27. En lugar del tradicional título de año tras año, esta vez lanzaron un paquete de actualización para la edición 2025, y el resultado es positivo, lo cual nos lleva a pensar en la viabilidad de este tipo de lanzamientos.

F1 25: 2026 Season Pack implementa contenido, cambios y ajustes de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en la versión base de F1 25 que debutó el año pasado. No se trata de un simple cambio de skin, pues además de actualizar reglas, imagen, escuderías y pilotos, hay mejoras en la jugabilidad porque este año el serial pactó nuevas reglas a partir de cambios tecnológicos en los monoplaza para hacer cada carrera más emocionante y competida.

Esta temporada hay 2 equipos nuevos: Audi y Cadillac; de hecho, el segundo significó el regreso del mexicano Sergio “Checo” Pérez al máximo serial del automovilismo. Esto nos deja con un total de 11 equipos oficiales:

McLaren

Ferrari

Red Bull

Mercedes

Aston Martin

Alpine

Haas

Racing Bulls

Williams

Audi

Cadillac

Pienso que la mejor forma de hacer justicia en el momento de reseñar un juego deportivo es escribirla después de su lanzamiento y con las actualizaciones pertinentes. Hace unos días, F1 25: 2026 Season Pack recibió por fin los modelos actuales de los monoplaza de Audi y Cadillac y puedo decir que, en este momento, el título está en su punto para gozarlo plenamente.

En la base, se trata de la misma propuesta de F1 25, junto con los mismos modos de juego, y es aquí donde viene el primer trago amargo. La actualización para la temporada 2026 sólo aplica en los modos de juego Carrera de Piloto, Mi Equipo, Gran Premio y Multijugador sin clasificación. Esto significa que el núcleo de modos que se encuentra en F1 World opera con la edición anterior, así que aquellos a quienes les gusta competir en línea siguen atrapados en 2025 y así permanecerán hasta 2027.

La realidad es que Codemasters no podía hacer más, debido a las limitaciones del proyecto y a que no hicieron una entrega nueva. De ahí que la actualización de equipos, monoplazas, jugabilidad y reglas aplique en los modos tradicionales, aunque hay que tener presente que se trata de los más inmersivos.

Carrera de Piloto te permite tomar el control de una figura real para correr durante toda la temporada, mientras Mi Equipo profundiza en la creación de una escudería nueva que se convierte en el equipo 12 y donde tienes que analizar cada detalle para abrirte paso entre los grandes. Gran Premio va directo al grano con la gestión de las carreras que más te gustan o la temporada completa y Multijugador… que hoy sólo sirve para pasar el tiempo porque no hay clasificación.

Esto es lo que hay en esta actualización de temporada, así que ahora puedes decidir cuáles son tus expectativas. En este sentido, lo importante es revisar qué tal se juega y es ahí donde están la emoción y la adrenalina.

Conducción feroz y estrategia al más alto nivel

Los fans de la Fórmula 1 querían ver carreras más emocionantes y duelos feroces entre los mejores pilotos. La FIA puso atención en ello e ideó una serie de cambios que impactaron en el ámbito tecnológico y en materia de reglas.

Los monoplaza pesan 30 kilos menos, sus dimensiones se redujeron y su diseño se ajustó para ofrecer un desempeño más ágil y temerario en la pista. A la par, se implementó un sistema híbrido que gestiona el funcionamiento del vehículo mediante el motor de combustión y un generador eléctrico; ahora, la proporción es 50/50 y eso añadió una capa de estrategia.

La potencia eléctrica se genera en cada frenada, energía que se convierte en electricidad y almacena en una batería. El sistema eléctrico aporta al funcionamiento del monoplaza y su potencia, pero se desgasta constantemente, así que el piloto debe gestionar. La joya de la corona es que, gracias a esto, es posible activar el modo Override, que sustituye al DRS y permite dar un impulso adicional al vehículo si se encuentra a un metro del rival para intentar un rebase, siempre y cuando esté en un punto de detección que permita la activación.

Luego, tenemos el sistema de aerodinámica activa con la integración de alerones delanteros y traseros que se activan en curvas y rectas. En las curvas permite mejor agarre y estabilidad; en las rectas habilita la mayor potencia del monoplaza. El objetivo se simple: que haya más persecuciones durante toda la carrera.

Definitivamente, son cambios importantes, pero ¿qué tanto se reflejan en el videojuego? Hay buenas noticias, pues durante mi experiencia de juego con F1 25: 2026 Season Pack, la jugabilidad respondió de forma adecuada y hasta óptima a estos cambios en el diseño de los monoplaza y a las nuevas reglas.

Codemasters atinó a pulir aquellos detalles en físicas y movimiento para actualizar la jugabilidad y que la reacción de cada monoplaza corresponda con las órdenes que das desde el control. Es importante señalar que la franquicia es tan simulador o casual como gustes y aunque es posible automatizar todo —incluyendo el control de alerones y la gestión del sistema eléctrico—, sugiero ajustar todo de forma manual para experimentar en la pista de forma realista el sentido de estrategia y las consecuencias de cada decisión. Considero que la mejor experiencia que puede ofrecer F1 25: 2026 Season Pack es aprendiendo cada detalle y teniendo control de cada elemento.

Esta mejora en jugabilidad sólo sería posible con un sistema de inteligencia artificial adecuado en control de los demás competidores. Codemasters trabajó muchos años en eso en otras IP, además de la de Fórmula 1, y en esta edición hay una mejor respuesta por parte de los rivales. No es perfecto y a veces pecan de imprudentes, pero es un hecho que aprovechan el mínimo espacio para intentar un rebase y no dejan de perseguirte durante la mayor parte de la carrera.

Aunque se trata de mejoras y adaptaciones puntuales para la temporada de este año, la experiencia de juego es positiva y, sin duda, te brindará horas y horas de diversión al más alto nivel de competencia.

Madring, un adelanto exclusivo para los jugadores

Si bien se trata de una actualización y no de un juego completamente nuevo, F1 25: 2026 Season Pack tiene las mejoras que esperas en cuanto a detalles audiovisuales. Cada pista luce impresionante y cada detalle que tiene que ver con la competencia.

Asimismo, los jugadores pudimos deleitarnos antes que nadie con el nuevo circuito. Madring es la nueva carrera del serial que se llevará a cabo en septiembre en Madrid, España y, hasta ahora, sigue en construcción. Codemasters tomó los planos y toda la información disponible para representarla en el videojuego y digamos que cada fan pudo probarla antes que los mismos pilotos.

Madring es un circuito urbano atípico debido a que tiene rectas largas que permiten correr cada monoplaza a la mayor velocidad, pero también una de las curvas peraltadas más brutales que se hayan visto en este deporte. La Monumental es un hito de diseño, y tomarla con velocidad mientras se experimenta la resistencia con los alerones es una experiencia muy emocionante.

Fuera de eso, encontrarás la misma interfaz y experiencia de usuario del año pasado. No está de más recordarte que, al tratarse de una actualización, su precio es menor al de un juego completo.

Hasta el próximo año

Al final, Codemasters se salió con la suya y ganó algo muy valioso: tiempo. Esta actualización añadió el contenido necesario para saciar el hambre por un juego de la F1 en su temporada 2026 y el resultado es bueno, aunque tenga límites en cuanto a los modos de juego que pueden disfrutarse con los equipos y las reglas actuales. Se trata de una propuesta para los más entusiastas de la F1 y, si es tu caso, no saldrás decepcionado. Mientras la mira está puesta en la renovada entrega de F1 27, hay mucho por correr y competir en los siguientes meses.