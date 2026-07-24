Juegos
F1 25: 2026 Season Pack
Disponible en:
Reescribe la parrilla con el EA SPORTS™ F1® 25: 2026 Season Pack. Nuevos equipos, Audi y Cadillac, se unen a la formación, trayendo una plantilla renovada de pilotos listos para desafiar el campo. Adéntrate en una nueva era con coches innovadores de 2026 y enfréntate al MADRING lleno de adrenalina en la próxima generación de carreras de Grand Prix™.
DETALLES
- Desarrollador:Codemasters
- Publisher:Electronic Arts
- Género:Carreras
- Fecha de Lanzamiento:2/Junio/2026
Contenido relacionado
Reseñas
Inicia sesión desde el menú superior para publicar una reseña.
Aún no hay reseñas para este juego.