Reescribe la parrilla con el EA SPORTS™ F1® 25: 2026 Season Pack. Nuevos equipos, Audi y Cadillac, se unen a la formación, trayendo una plantilla renovada de pilotos listos para desafiar el campo. Adéntrate en una nueva era con coches innovadores de 2026 y enfréntate al MADRING lleno de adrenalina en la próxima generación de carreras de Grand Prix™.

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