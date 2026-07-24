F1 25: 2026 Season Pack

F1 25: 2026 Season Pack

Disponible en:
Playstation 5

Reescribe la parrilla con el EA SPORTS™ F1® 25: 2026 Season Pack. Nuevos equipos, Audi y Cadillac, se unen a la formación, trayendo una plantilla renovada de pilotos listos para desafiar el campo. Adéntrate en una nueva era con coches innovadores de 2026 y enfréntate al MADRING lleno de adrenalina en la próxima generación de carreras de Grand Prix™.

DETALLES

  • Desarrollador:Codemasters
  • Publisher:Electronic Arts
  • Género:Carreras
  • Fecha de Lanzamiento:2/Junio/2026

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