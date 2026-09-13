Las franquicias deportivas son el mejor ejemplo de la relación amor–odio que existe en los videojuegos. Cada año, llegan críticas y reclamos, y la amenaza de que, ahora sí, dejaremos de gastar en ellas. La realidad es muy diferente, la pasión por el deporte es poderosa y tener un producto que te permite disfrutar toda una liga con licencia en el momento que gustes es irresistible, además de que puedes cambiar la historia porque también es posible que, en la vida real, tu equipo favorito tenga una temporada perdedora. ¿Juegan con nuestro fanatismo? Por supuesto, pero en ocasiones, coincide con un buen trabajo de desarrollo y… ¡milagro! Hay cosas buenas que decir de Madden NFL.

La presión de la competencia

Durante muchos años se ha dicho que lo que necesita Madden NFL para salir de la mediocridad es competencia. No puede ser contra otro editor, pues la NFL es muy estricta al señalar que no desea que haya un juego “bueno” y otro “malo” por razones de mercadotecnia. Sin embargo, la presión propia de un entorno competitivo llegó desde casa, pues EA Sports College Football hizo todo tan bien, que era inevitable que EA Tiburon Pusiera más atención en Madden NFL.

La fórmula se comprobó: cuando hay competencia, ganan los jugadores. Madden NFL 27 lo demuestra con mejoras puntuales en apartados clave que se vuelven relevantes para el estado actual de la franquicia y también pueden servir de base para el futuro, ahora que estamos cerca de una nueva generación.

Lo primero a destacar es el apartado visual. Se trata de la entrega de la franquicia que mejor se ve y escucha en los últimos años. El avance en el diseño de los jugadores y los estadios es notable y, en ocasiones, alcanza ese nivel de realismo que esperas en un título deportivo con licencia oficial.

La influencia de College Football se siente de nueva cuenta con la integración de más animaciones que dan frescura y diversidad a cada partido. Para darte una idea clara: el primer juego que reseñé de esta franquicia fue Madden NFL 19 y en los años posteriores cada juego se sentía repetitivo en cuanto a ambiente, animaciones entre jugadas, narraciones, etcétera. Eso por fin dejó de suceder. A la par, y de nueva cuenta gracias a la competencia que inició con la IP de futbol americano colegial, cada equipo tiene su intro y tradiciones antes de cada juego.

El ambiente en el estadio también mejoró de forma notable, la reacción del público añade realismo y el colorido de los estadios por fin se ve y se siente como en un partido real. En entregas anteriores, y sin saber por qué diablos hacían eso, encontrabas NPC con jerseys de los locales o visitantes, pero los más eran aquellos que portaban una prenda de colores vivos o neutros. En Madden NFL 27, encuentras ese mar de azul y verde en el estadio de los Seahawks, el negro y plata de los Raiders, el verde y amarillo de los Packers. La localía se ve y se siente, así como el estilo de transmisión de TV y más en aquellos juegos especiales de lunes por la noche, jueves por la noche, Día de Acción de Gracias, Navidad, y los playoffs.

Otro detalle a considerar es el efecto de clima dinámico. Por fin hay variaciones en condiciones de lluvia o nieve, no es algo que se mantenga igual durante los 4 periodos y qué mayor realismo puedes pedir que en un partido contra los Buffalo Bills en el que llega a medio partido la tormenta de nieve.

¿Es perfecto? Por supuesto que no, y los bugs son una tradición, pero son los menos. El único detalle que me desagrada es la decisión de las cámaras respecto a las celebraciones. En ocasiones, la celebración de un touchdown puede generar errores y el ángulo visual termina dentro del cuerpo del jugador. También hay veces en que la cámara muestra a jugadores random en el campo cuando la atención debería estar en quienes celebran. Finalmente, es una pena que sigan sin existir opciones para celebrar fuera de lo que puede hacer el jugador. Hay estadios que lanzan cohetes con cada anotación y sería genial tener la oportunidad de festejar un touchdown con una cámara que muestre la acción desde las alturas para ver el espectáculo, pero seguimos sin ello.

En busca de un nuevo nivel de realismo

¿Y esta rosa? Madden NFL resaltó para mal en años recientes por la mediocridad en su jugabilidad y la falta de atención en elementos que, en teoría, deben aportar al realismo. La entrega de este año muestra que las críticas y burlas calaron hondo en EA Tiburon y que pasaron los mismos años trabajando para lograr una buena experiencia de juego.

¡Sorpresa! Madden NFL 27 es un buen juego de futbol americano gracias a los cambios, los ajustes y las mejoras. No se trata de la revolución que esperas, pero sí es una base suficientemente sólida para pensar en que lo mejor está por venir.

El primer cambio importante tiene que ver con los pases. En esta edición, se añadió un sistema de pase y recepción con una mecánica que aumenta las posibilidades de éxito. Básicamente, se trata de un medidor similar al de NBA 2K, el cual aparece momentos antes de hacer la recepción y, si sueltas el botón que se asignó al jugador que recibe el ovoide en el momento y en la marca exacta, un destello verde indicará que hay más probabilidades de atrapar ese pase. Falla un poco y será amarillo, suelta a destiempo y será rojo.

Aunque no define por completo el éxito o el fracaso de cada pase, el sistema da más responsabilidad en la jugada y le quita protagonismo al aparato estadístico que definía esas probabilidades. Por supuesto, toma tiempo adaptarse a este nuevo sistema, pero también existe la opción de dejar el tradicional. Me agradó tener más control de las jugadas de pase y que la recepción dependa de mi habilidad con el control en todo momento y no de las estadísticas de cada receptor.

Ya que hablamos del control de cada jugada, un ajuste que al inicio se siente extraño, pero con el paso del tiempo resulta magnífico, es el de la gestión de las formaciones y acciones dentro del campo antes de que el ovoide pase a manos del mariscal de campo. En entregas previas, estos comandos y opciones se encontraban en la cruceta y tenían su grado de complejidad, en especial porque el tiempo corre y es necesario sacar la jugada antes de que el reloj llegue a cero.

Ahora, esos comandos se asignaron en los botones superiores y los gatillos, y también se simplificaron, por lo que ahora resultan más intuitivos. Antes, hacer un ajuste en la formación previo a sacar la jugada requería 4 o 5 botonazos, ahora puede hacerse sólo con 2. Asimismo, Madden NFL 27 ofrece la posibilidad de crear plantillas personalizadas para que adaptes este tipo de acciones según tu gusto y las asignes en los botones que desees. Sin duda, se trata de un gran acierto por parte de EA Tiburon porque reduce la ansiedad y presión por acomodar a tus jugadores sin tener que apretar tantos botones en cuestión de 1 o 2 segundos.

Este ajuste tan importante llega de la mano de mejoras en la IA, en especial, a nivel defensivo. La NFL, aunque es un deporte con dosis de explosividad, depende en gran medida de la defensa. Por un lado, el equipo que se encarga de proteger al QB y garantizar que la jugada se lleva a cabo; por el otro, los defensas que buscan evitar la carrera, el pase y, por qué no, mandar al QB en camilla a su casa.

La mejora de la IA luce del lado defensivo, cuando tratas de evitar el avance y la anotación del rival, se nota en la respuesta de cada jugador a partir de las decisiones que tomas antes de que se lance cada jugada. Debido a que se simplificó el sistema de cambios y ahora es más eficiente, la clave está en los gatillos; eso te da mejor control en el emparrillado y si tu formación es la adecuada, notarás que tus jugadores toman mejores decisiones en cuanto a tacleadas y coberturas. Ya no hay jugadores deambulando o tacleando sin sentido, ahora cada uno parece entender su lugar y función en el campo, lo cual se nota incluso a nivel numérico. Basta con darse una vuelta por las ligas que arman los fans para darse cuenta de que el número de puntos por partido disminuyó gracias a la mejora de la IA defensiva, así como a la simplificación de los controles de formación, lo cual aumenta el reto y la complejidad en cada partido.

La jugabilidad de Madden NFL 27 es la mejor que hay en años recientes, en parte, porque pulió lo bueno que se ofreció en la edición del año pasado. Por supuesto, hay jugadas extrañas, movimientos raros y uno que otro bug, pero dejó de ser el festival de mediocridad y desatención de hace unos años y eso sí es un auténtico milagro cuando hablamos de esta franquicia.

Ahora sí se siente real tener el control de más de 50 jugadores

Otro de los cambios de este año se encuentra en el muy querido modo Franquicia. A diferencia de otras IP deportivas, este modo sigue siendo el favorito de la mayoría de los jugadores de Madden NFL, pues ofrece la posibilidad de gestionar a tu equipo favorito y convertirlo en dinastía con el paso de las temporadas. En varios de sus apartados, el modo Franquicia se mantiene tal cual lo conocemos, pero bajo el principio de si no está roto no lo arregles.

La novedad está en el motor Persona, que no se trata de un motor gráfico, sino de un sistema que aporta un nivel de realismo que no se había visto en Madden NFL. Esta vez, cada jugador tiene forma de pensar, ambiciones e intereses particulares, lo que añade una nueva capa de estrategia a la toma de decisiones. Alguno de tus elementos puede resultar una diva, otros ser obedientes, mientras que algunos sólo querrán ver si la cifra en dólares les conviene o prefieren escuchar ofertas de otros equipos.

Cada equipo de la NFL tiene más de 50 jugadores y en Madden NFL 27 realmente sientes que tienes algún tipo de relación con cada uno de ellos. El modo Franquicia siempre se ha tomado el trabajo de coach muy en serio, y ahora tendrás que lidiar con la actitud, ambición, proactividad o inmadurez de cada elemento, lo que también significa que no siempre te saldrás con la tuya y una mala gestión, negociación o decisión pueden llevarte a la pérdida de jugadores importantes.

El resto de modos de juego se mantienen en su nivel. Superstar sigue siendo una experiencia de menús atractiva solamente para quienes desean ver una versión suya en pantalla en un equipo de la NFL. Eso sí, este modo ya se ve plagado con las microtransacciones y ofrece un mejor y más rápido desarrollo para tu avatar, si estás dispuesto a pagarlo con tu tarjeta de crédito.

Ultimate Team demuestra por qué los jugadores siguen sin caer en sus garras y, hasta ahora, la experiencia de abrir sobres, cumplir retos, jugar en línea y las constantes invitaciones a pagar por contenido no han hecho clic con los fans como esperaban los trajeados, y eso es una buena noticia.

Mención especial merece el soundtrack oficial, pues en esta edición hay más canciones de metal y rock pesado para los fans de este género y… vamos, a veces no se antoja taclear y querer arrancarle la cabeza al QB con un tema de hip-hop. Este año, las guitarras, el bajo y la batería suenan a lo grande como si fuera el estadio de los Raiders.

Te saliste con la tuya, Madden NFL

Tras años de decepciones, es bueno ver que EA Tiburon por fin entendió las críticas de los jugadores y se esforzó para entregar un título bueno de futbol americano. Madden NFL 27 cumple como juego deportivo, y sus cambios y ajustes lucen como un pase perfecto que termina con celebración en la tierra prometida. Esta temporada, los fans de la NFL tienen mucho qué celebrar y será un año muy divertido.