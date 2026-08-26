ELDEN RING: Tarnished Edition
Un port que recibió lo que necesitabaPor Pedro Pérez Cesari
+ LO BUENO
- Buen rendimiento y estabilidad
- La experiencia portátil da una nueva forma de experimentar ELDEN RING en consola
- Las nuevas clases son un buen incentivo para volver
- Port impresionante y muy bien logrado
- LO MALO
- No cuenta con cross-save
- Tiene algunos sacrificios visuales
- Jugar con los Joy-Con 2 requieren un pequeño periodo de adaptación
El año pasado tuve la oportunidad de probar una versión en desarrollo de ELDEN RING: Tarnished Edition para Nintendo Switch 2. Como comenté en mi cobertura, es un port que me dejó rascándome la cabeza porque era evidente que no se trataba de una versión horripilante como muchos habían asegurado; sin embargo, tampoco era algo que valiera la pena presumir.
Esto es algo que seguramente notaron en Bandai Namco Entertainment, pues aunque el port estaba programado para debutar en 2025, se retrasó hasta agosto de 2026. Esos meses extra de desarrollo parecen haber sido clave, puesto que nuevos videos del juego lo muestran con mucha más calidad.
Pero, ¿esto significa que el port puede sumarse a la lista de grandes ports para Nintendo Switch 2? Estuvimos jugando un rato y te compartimos nuestras impresiones.
Un port que obtuvo lo que necesitaba: tiempo
Una de las primeras cosas que noté al comenzar esta versión fue que el trabajo adicional de verdad hizo una diferencia. Puede sonar obvio porque el retraso fue de casi un año, pero después de haber probado la versión que estaba disponible en PAX West 2025, entrar en las Tierras Intermedias y encontrar una experiencia mucho más pulida, fue una sorpresa muy agradable.
Y es que no es precisamente sencillo adaptar un juego como ELDEN RING. Estamos hablando de un título enorme, con escenarios abiertos, una gran cantidad de enemigos, efectos visuales y zonas que cargan constantemente mientras exploramos. Todo esto representa un reto importante para cualquier hardware, especialmente cuando hablamos de una experiencia que originalmente se diseñó pensando en PlayStation 4, XBOX One y las consolas de nueva generación. Por eso, todo mundo esperaba que fuera una catástrofe, pese a que el juego puede disfrutarse en otras plataformas portátiles, como Steam Deck. A eso, súmale las primeras impresiones del port… es hasta lógico que todo pareciera terrible.
¿Qué pasó en realidad? Hay que reconocer que en Nintendo Switch 2 hay que aceptar que existen sacrificios. La resolución y algunos detalles visuales están en un nivel diferente que en PlayStation 5, XBOX Series X|S o una PC capaz de mover el juego con soltura; sin embargo, lo importante es que estos recortes no se convierten en una distracción. Al principio, temía que estas impresiones positivas fueran únicamente un espejismo provocado por lo limitado de las zonas iniciales de ELDEN RING (a pesar de que las jugué en la versión previa, donde sí tenían problemas), pero una vez que se abrieron las puertas y pisé Limgrave por primera vez, me di cuenta de que la calidad de ELDEN RING para Nintendo Switch 2 era una realidad.
De hecho, después de jugar unas horas, es muy fácil dejar de pensar en las diferencias técnicas. La dirección artística de ELDEN RING sigue haciendo gran parte del trabajo y las Tierras Intermedias continúan siendo un espectáculo. Los enormes castillos, los bosques, las montañas y las estructuras que están a lo lejos ayudan a mantener esa sensación de que siempre hay algo más por descubrir. Sí, claro que con una resolución más baja y unas texturas un poco menos definidas, pero nunca fue un estorbo que me metiera el pie. Eso es particularmente importante en un juego como éste, pues buena parte de la experiencia consiste precisamente en perderse, descubrir zonas nuevas y encontrar todos esos secretos que guían el camino de tu personaje (y también harán que algunos jefes se sientan un poco menos como una patada en zona sensible).
Más allá de los gráficos, lo que más agradecí de esta versión es que la experiencia se siente mucho más consistente que aquella que probé el año pasado. En ese momento había situaciones en las que el rendimiento podía ser un problema evidente de una forma extraña. Tampoco era como que tuviera un montón de caídas o que se sintiera como una presentación de Power Point; digamos que se sentía raro. Ahora, la situación es diferente. No quiero decir que Nintendo Switch 2 consiga desaparecer todas las limitaciones técnicas de ELDEN RING, porque no es así. ¿Es perfecto? No. Si alguien hace un análisis profundo, es muy probable que encuentre caídas por aquí o por allá; sin embargo, nunca se vuelve algo que incomode, y eso es clave. Me hubiera encantado poder hacerlo, pero ninguna de las veces en las que Margit me rompió la cara fue culpa de una caída de cuadros por segundo.
Tampoco creas que esto es lo único que FromSoftware preparó para ELDEN RING en Nintendo Switch 2. Este port llegó con un par de clases nuevas: Heavy Knight e Idus Knight. Puede sonar como un cambio menor para quienes ya conocen el juego, pero ambas representan una buena excusa para comenzar una nueva aventura, especialmente si llevas cientos de horas en las Tierras Intermedias y buscas una razón para volver.
La Heavy Knight está enfocada en un estilo de juego más pesado y centrado en el combate cuerpo a cuerpo, así que es una opción bastante atractiva para quienes disfrutan cuando entran directamente al enfrentamiento y resuelven las cosas a golpe de espada; es decir, aquellos que tienen experiencia en juegos de rol con toques de acción de un corte más tradicional. Por otro lado, la Idus Knight apuesta por un estilo más ágil y tiene como principal atractivo la posibilidad de comenzar con un arma de tipo light greatsword, algo que seguramente emocionará a un montón de jugadoresl
Eso sí, hay que recordar que en ELDEN RING las clases funcionan principalmente como punto de partida. Elegir una nunca ha significado quedarte atrapado en un estilo de juego para siempre. Las estadísticas pueden modificarse posteriormente y cualquier personaje puede terminar utilizando prácticamente cualquier arma, siempre y cuando cumpla con sus requisitos. Por eso son una manera de darle un poco de aire fresco al inicio de una nueva partida. Además, creo que el Heavy Knight puede ser una opción interesante para todos aquellos novatos sin experiencia en los soulslike.
ELDEN RING se disfruta mucho en portátil
Es probable que aquí esté el principal argumento para elegir esta versión sobre cualquier otra: poder jugar ELDEN RING prácticamente en cualquier lugar.
Ésta también puede parecer una característica menor, y tampoco quiero sonar como el cansado meme de jugar en el baño, pese al peligro de hemorroides, pero después de varias horas resulta difícil no apreciar la posibilidad de llevar un juego de esta magnitud contigo. ELDEN RING es una experiencia que se presta perfectamente para sesiones cortas o larguísimas. Puedes dedicar media hora a explorar una zona, apagar la consola y continuar otro día, o simplemente perderte durante varias horas en las Tierras Intermedias.
Además, en modo portátil el juego mantiene buena parte del impacto visual que tiene en televisión. Obviamente, el tamaño de la pantalla hace que algunos detalles sean menos evidentes, pero también ayuda a que las diferencias técnicas pasen todavía más desapercibidas.
Y hay algo que me parece particularmente interesante: Nintendo Switch 2 hace que ELDEN RING se sienta como un juego que siempre debió poder jugarse de esta manera. Suena a berrinche (y en parte lo es), pero este port cambió mi forma de relacionarme con ELDEN RING. La posibilidad de sacar la consola de suspensión para intentar acabar con un jefe una vez más entre momentos del día o a la hora de la comida generó más ganas de echarme un clavado profundo y hasta explorar zonas que ignoré en mis primeras partidas en PlayStation 5.
Claro que no todo es perfecto, y otro punto que me preocupaba era la adaptación de los controles. ELDEN RING tiene un sistema de combate que depende muchísimo de la precisión y del tiempo de nuestras acciones. Un esquive mal ejecutado o un ataque aplicado en el momento equivocado puede significar la diferencia entre derrotar a un enemigo o volver a intentarlo.
No quiero decir que jugarlo con los controles de Nintendo Switch 2 se sienta como una experiencia comprometida. Después de un pequeño periodo de adaptación, los movimientos, los ataques, los bloqueos y las habilidades responden como deberían, y ese es exactamente el punto. Si vienes de jugar ELDEN RING durante cientos de horas en otra plataforma, probablemente necesites un poco de tiempo para acostumbrarte a la distribución y el tamaño de los botones, en especial hablando de los gatillos y bumpers de los Joy-Con 2. Claro que te acostumbras en un rato, pero es algo para tener en cuenta.
Otro componente que me hubiera encantado tener en esta versión es cross-save o, por lo menos, alguna forma de llevar nuestro progreso a esta versión. ELDEN RING es un juego que ya lleva años en el mercado y muchos ven a Nintendo Switch 2 como una consola complementaria. Justamente como hicieron Star Wars Outlaws o The Witcher: Wild Hunt en la consola de Nintendo, ELDEN RING se hubiera beneficiado con la posibilidad de llevar tu progreso entre plataformas para que quienes tengan una partida a medio jugar en otra plataforma puedan continuar. Tampoco es el fin del mundo, en especial cuando consideramos que ELDEN RING es de esos juegos donde iniciar una nueva aventura con otra clase o explorando de otras formas puede sentirse muy diferente. Así que meh.
ELDEN RING en Nintendo Switch 2 gusta y sorprende
Como comenté al inicio, tenía varias dudas del port para Nintendo Switch 2 de ELDEN RING. Cuando lo probé en PAX West 2025, el juego funcionaba en la consola híbrida, pero era evidente que había mucho trabajo por hacer para entregar una experiencia que luciera calidad y consistencia.
Eso último es justamente lo que encontré en la versión final de ELDEN RING para Nintendo Switch 2. Por supuesto, no podemos compararlo con sus versiones para PlayStation 5 o XBOX Series X y mucho menos le hace frente a lo que puede hacer en una PC poderosa, pero seamos honestos: nadie con una de estas opciones lo jugará, a menos que busque una versión para jugar cuando está en un avión o de vacaciones.
Entonces, teniendo en claro que esta versión de ELDEN RING: Tarnished Edition está diseñada para quienes quieren una versión portátil (lo cual, inevitablemente, siempre involucra sacrificios) o para quienes exclusivamente juegan en Nintendo Switch 2, las comparativas están un poco de más. Lo que sucede es que en ningún momento sufrí por estar jugando en esta plataforma, algo que era común ver en versiones para Nintendo Switch la generación pasada.
En muchos sentidos, este port de ELDEN RING me recuerda mucho al de The Witcher: Wild Hunt para Nintendo Switch. ¿Es la mejor versión del juego? Para nada. ¿Es perfecto? Tampoco. ¿Es sumamente impresionante y vale la pena darle una oportunidad? Por supuesto.
Entonces, ¿vale la pena? Sí, Bandai Namco Entertainment y FromSoftware están entregando una versión de ELDEN RING que aprovecha todo el potencial de la plataforma. Qué bueno que apostaron por la paciencia, lo metieron otro ratito en el horno y entregaron un port que se disfruta.
ELDEN RING: Tarnished Edition para Nintendo Switch 2 llegará el 28 de agosto. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.
ELDEN RING: Tarnished Edition
Esta edición del juego incluye el juego original «Elden Ring», la expansión «Shadow of the Erdtree», una nueva armadura y opciones de personalización para la apariencia de los caballos.
DETALLES
- Desarrollador:FromSoftware
- Publisher:Bandai Namco Entertainment
- Género:Role-playing (RPG), Adventure
- Fecha de Lanzamiento:27/Agosto/2026
+ LO BUENO
- Buen rendimiento y estabilidad
- La experiencia portátil da una nueva forma de experimentar ELDEN RING en consola
- Las nuevas clases son un buen incentivo para volver
- Port impresionante y muy bien logrado
- LO MALO
- No cuenta con cross-save
- Tiene algunos sacrificios visuales
- Jugar con los Joy-Con 2 requieren un pequeño periodo de adaptación
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