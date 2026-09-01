Cuando debutó, nadie imaginaba que It Takes Two se convertiría en el GOTY de 2021, pero quedó claro que se trataba de un juego muy especial que tendría una influencia importante en la industria de los videojuegos. Ahora, a 5 años de su debut, empezamos a ver algunos juegos que toman la fórmula para hacer algo similar, pero propio.

Es aquí donde entra Orbitals, un proyecto de Shapefarm, estudio con sede en Tokio, Japón, que destaca por su talento internacional. Entre sus filas se encuentra Jakob Lundgren, encargado de dirigir Orbitals y creativo que previamente trabajó para Hazelight Studios en el desarrollo de It Takes Two y A Way Out.

Con una combinación de idea y talento sacados directamente de la fuente, Shapefarm llega con una propuesta que, más que superar It Takes Two, intenta entregar algo único, pero igual de encantador. ¿Lo consigue? ¿Será una fórmula replicable en varios juegos capaz de conservar el encanto? Le puse las manos encima un buen rato y, después de acabarlo, puedo adelantar que es un juego brillante.

Cooperación anime en el espacio

Como sabes, si no ignoraste el primer párrafo de esta reseña, Orbitals es un juego que bebe mucho de It Takes Two. Además de ser un plataformero de acción enfocado exclusivamente en ser una experiencia cooperativa, intenta ser una experiencia con una identidad sumamente fuerte que lo haga reconocible con el recorte de una captura de pantalla.

Logra esto último de 2 formas: con un estilo de arte muy distinto a las corrientes actuales, que muestra cada esquina de su mundo como algo único. La otra manera es con un sistema de juego que se siente fresco y destaca por una ejecución magnífica que demuestra que sus creadores entienden y se comprometen con la importancia de las características de un buen videojuego.

Sobre eso hay muchas cosas más que decir y empezaré con lo que considero más importante: la calidad. Ya lo dije: es muy sencillo comparar Orbitals con It Takes Two, y es que las similitudes están siempre a la vista. Juegos cooperativos, con pantalla dividida de forma vertical, una mujer y un hombre protagonistas y un sistema de juego que requiere coordinación y trabajo en equipo para poder brillar.

Por otro lado, la realidad es que Orbitals toma una dirección diferente a la de It Takes Two; decir si es peor o mejor depende de lo que cada quien busque en un juego.

Mientras que It Takes Two se basa en ser un popurrí de ideas y en crear situaciones jugables que apoyen a la historia y creen conflicto, Orbitals sigue una estructura de diseño basada en la estructura narrativa asiática conocida como Kishōtenketsu. Este modelo sigue 4 fases: Ki (introducción), Sho (desarrollo), Ten (Giro) y Ketsu (Conclusión) para crear historias que, en lugar de generar tensiones que desencadenen en un clímax, buscan que el jugador entienda los sucesos y a sus personajes.

Así, con un modelo similar al que usa Nintendo en sagas como Super Mario Bros y The Legend of Zelda, Orbitals nos entrega una aventura que toma una idea sencilla, la presenta en un espacio seguro y la desarrolla con varios giros. En otras palabras, en lugar de ser un popurrí, lleva las mecánicas a su máxima expresión. Si It Takes Two es un disco de grandes éxitos, Orbitals es un álbum conceptual.

Pero bueno, suficientes palabras bonitas: ¿a qué me refiero con todo esto? ¿Cómo se juega Orbitals? El diseño del juego gira en torno a 3 objetos: una pistola de agua, un gancho retráctil y una especie de rayo láser. Para cada nuevo nivel tu compañero y tú deberán tomar uno de esos objetos (el juego indica cuáles necesitas) y salir a enfrentar desafíos espaciales.

Cuando tienes el equipamiento correcto y entras en el nivel, encuentras acertijos que debes superar con tu compañero. Por ejemplo, puede ser que alguno esté en un piso inferior y deba usar la pistola de agua para abrir un camino entre la lava que evita que el otro jugador pueda avanzar. Por su parte, el que está en la parte superior deberá usar el rayo para pasar y romper objetos que ayuden a su rival.

La jugabilidad de Orbitals es lineal, así que no esperes encontrar soluciones creativas o alternativas a los acertijos, aunque tampoco está prohibido el pensamiento lateral. Sí, la solución es una, pero el diseño de acertijos está tan bien logrado, que tampoco es como que siempre encuentres la solución a la primera, en especial cuando tienes el factor de coordinación con otra persona para pasar cada nivel.

Otro punto a favor de Orbitals es su ritmo. La experiencia en general y cada nivel están en constante búsqueda por exprimir las cosas que las 3 herramientas son capaces de hacer. Además, toda la experiencia es muy sencilla y sin fricciones, para que el principal conflicto sea, precisamente coordinarte con tu compañero para hacer lo adecuado en el momento preciso.

Y quiero hablar un poco más de esto último porque es lo que hace especial a Orbitals. Cuando te sientas con alguien a jugar (sin importar si está a tu lado o en línea), todo está diseñado para que se coordinen: tienes que hablar, explicar tu tren de pensamiento y ponerte a experimentar junto a otra persona. Esto entrega un tipo de aventura de plataformas que pocas veces hemos visto, y que tienen el potencial de crear momentos muy memorables, en especial si estás jugando con alguien significativo para ti.

Bueno, llegó el momento de hablar sobre el apartado artístico de Orbitals, que sólo puedo describir como espectacular. Shapefarm apostó por una estética de anime ochentero que le da muchísima alma, e incluso colaboró con Studio Massket para crear escenas cinematográficas animadas que emulan ilustraciones hechas a mano con trazos gruesos y un efecto granulado que añade una sensación añeja al estilo visual. Esto se extiende a las secciones jugables, con un estilo cel shaded muy bien logrado complementado con una tasa de refresco reducida en los movimientos de los personajes para entregar un efecto visual que hemos visto recientemente en otros juegos y resulta perfecto para lo que Shapefarm tenía en mente.

También debo reconocer el trabajo e inversión de Kepler Interactive para que Orbitals tenga doblaje latino. El trabajo es fantástico, e incluye voces reconocibles como la de Polly Huerta (Starlight en The Boys), Héctor Mena (Deku en películas de My Hero Academia), Pepe Vilchis (Zamas en Dragon Ball Super) y Sebastián Llapur (Marcus en Gears of War), que realmente me hicieron sentir como si fueran los año 90 y estuviera viendo el nuevo estreno de la barra de caricaturas de la televisión abierta. Es nostálgico, pero con estándares modernos.

Detalles a medio cocinar

Aunque Orbitals es un juego maravilloso, hay algunas cosas que no hace del todo bien. Mi principal problema son unos segmentos espaciales que sirven para el ritmo del juego; pero déjame explicarte.

Entre niveles, Orbitals te pone a controlar una nave espacial para que llegues a tu siguiente objetivo. En esos momentos, uno de los jugadores se encarga de manejar la nave, mientras el otro controla la torreta. Esto mantiene la cooperación y da importancia a la comunicación para cumplir los objetivos; en especial, porque cada jugador se hace responsable de diferentes herramientas de la nave.

El problema de estas secciones es que se sienten limitadas, poco desarrolladas y sin muchas emociones. Insisto: son secciones que sirven para ofrecer una experiencia diferente entre niveles y mantener el ritmo; son como el silencio entre 2 canciones ruidosas, pero es una pena que los apartados pasen sin pena ni gloria.

Igual hay que reconocer que el equipo se atrevió a ser creativo en combates bien diseñados contra enemigos poderosos, que requieren aprovechar las dinámicas del juego. Aquí, se nota un esfuerzo real por hacerlos momentos interesantes, pero es una lástima que se hayan quedado tan cortos.

Ideas brillantes, ejecución fantástica

Con todo lo que he dicho, debe quedar claro que Orbitals me parece un juego brillante. Tiene a su favor que explora un estilo de experiencia cooperativa que aún está lejos de saturar el mercado, lo que ayuda a que sus ideas se sientan frescas, a pesar de tener bases de diseño muy conocidas. Es un juego que emociona y enamora gracias a que hace las cosas extremadamente bien.

Orbitals es un juego cooperativo que te va a sacar buenas risas y satisfacciones por trabajar en equipo y cumplir los objetivos. Más allá de su diseño de niveles bien logrado y con variedad suficiente como para hacer que la campaña principal se pase como agua, y de tener un diseño visual espectacular gracias a su dirección de arte e implementación de ideas diferentes que le permiten destacar, tiene un corazón enorme que lo convierte en uno de los juegos más especiales de 2026.

Sí, Orbitals merece que lo conozcas y lo disfrutes. La atención que ha recibido (y que recibirá tras su lanzamiento) está más que justificada. Fantástico trabajo de Shapefarm.

Orbitals debutará el 4 de septiembre en exclusiva para Nintendo Switch 2. Sigue este enlace para ver toda nuestra cobertura del juego de Shapefarm y Kepler Interactive.