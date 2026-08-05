Avatar Legends es BRUTAL y un sueño hecho realidad | ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!temporada 2026, Episodio 3
Avatar Legends: The Fighting Game nos tomó completamente por sorpresa. Lo que parecía una adaptación más de una franquicia famosa terminó convirtiéndose en uno de los juegos de pelea más divertidos, profundos y satisfactorios de los últimos años. En este nuevo ¡Lo Bueno, Lo Malo y Lo Meh! analizamos su espectacular sistema de combate, el increíble trabajo que hace adaptando a Aang, Korra, Zuko, Katara, Azula y el resto del elenco, además de todas las mecánicas que lo convierten en una propuesta ideal para los jugadores más competitivos... Pero no todo es perfecto.
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