Quédate en casa: Skullgirls 2nd Encore, un juego hecho por y para los fanáticos del género

Seguimos en espera de que el panorama a nivel global mejore. Mientras nos resguardamos en casa para evitar el contagio y que el virus se propague, continuamos con las recomendaciones de parte del staff de LEVEL UP para que aproveches el tiempo durante esta cuarentena. Esta semana subimos la velocidad con R4: Ridge Racer Type 4, destrozamos zombies con Left 4 Dead 2 y nos rompimos la cabeza con Spelunky.

Para la recomendación de hoy pensé en varios títulos de peleas que considero grandes íconos del género pero de los que ya se ha hablado antes. Mis opciones eran Garou: Mark of the Wolves, Street Fighter III: 3rd Strike y Ultimate Marvel vs Capcom 3 pero al final, me pareció justo hablar de uno de los mayores esfuerzos de una compañía independiente por traer un juego de peleas hecho con el corazón: Skullgirls.

Este título surge de la mente de Mike Zaimont, un entusiasta del juego competitivo mejor conocido como Mike Z. Durante su etapa como jugador, Mike Z. participó en encuentros importantes como Evolution Championship Series y Combo Breajer. Esto le dejo mucha experiencia como participante y sumado a su trabajo en juegos como Blazblue Continuum Shift y la versión HD de Marvel vs Capcom 2 para PlayStation 3 y Xbox 360, Mike Z. decidió dar vida a su propio juego de peleas.

Para cumplir su sueño, Mike Z. trabajo desde 2008 en el proyecto al lado del diseñador Alex Ahad, este proceso avanzó con más fuerza cuando Rerverge Labs fue fundada en 2010. Dos años después Skullgirls era toda una realidad gracias al apoyo de Autumn Games, distribuidora que auspicio el proyecto en colaboración con Konami. Lamentablemente, debido a una acusación de fraude, Autumn Games no pudo apoyar más a Skullgirls y el juego fue retirado de PlayStation Network por petición de Konami, al mismo tiempo, Reverge Labs cerró sus puertas y el futuro del juego quedó fue incierto a partir de ese momento.

Pero el sueño no terminó ahí, con la intención de solventar sus gastos y hacer el juego más grande, Mike Z. y Alex Ahad regresaron pero ahora con una nueva compañía, Lab Zero. Su intención era hacer Skullgirls justo como lo habían soñado, y la versión vainilla estaba aún lejos de lograrlo. Fue gracias a Indiegogo y sobre todo al apoyo de la comunidad que el desarrollo del juego se volvió más ambicioso. Después de recaudar más de 800 mil dólares, el título fue republicado como Skullgirls Encore en 2013 para Steam y un año después para consolas. Con más estabilidad económica y más orden en su distribución, Zero Lab lanza Skullgirls 2nd Encore para PlayStation 4, PlayStation Vita, PC y en 2019 para Nintendo Switch. Esta es la versión más completa hasta la fecha con 14 personajes y todo el contenido descargable incluido.

La historia de Skullgirls es simple pero se vuelve más compleja cuando se expande a los personajes de forma individual. Tomo ocurre en el Reino Canopy, un mundo ficticio que se envuelto en el poder del Skullheart, un ser maligno que aparece cada 7 años. Este ente tiene la capacidad de cumplir un deseo a cualquier mujer, sin embargo, si ella es impura, el Skullheart convertirá a esta persona en una Skullgirl. Dicha criatura será inmensamente poderosa y buscará destruir al mundo, pero, si el deseo es generoso y no guarda dobles intenciones, este se cumplirá sin consecuencias. Marie es la actual poseedora del Skullheart y cada personaje tendrá su propia motivación para destruirla y así, si es lo que buscan, cumplir su mayor deseo.

Ahora, después del contexto, hablemos de lo que hace tan especial a Skullgirls, me refiero a la forma en que se juega. Este título nos evoca de inmediato a Marvel vs Capcom por su sistema tag, esto no es casualidad ya que como lo mencioné anteriormente, Mike Z. conoce a la perfección cómo funciona el título de Capcom y replicó algunas de sus mecánicas en Skullgirls, aunque con notables diferencias. En este juego de peleas podremos elegir hasta 3 personajes, con la opción de elegir uno o 2 con más fuerza. El control es el tradicional con 3 golpes y 3 patadas, a partir de distintas combinaciones podremos cambiar de personaje, hacer agarres, guard cancel y push block, entre otros acciones. Todo esto lo aprenderemos en el modo entrenamiento, que debo decir, es muy robusto y busca introducir a los principiantes del género.

El sistema de combos es abierto y permite una gran cantidad de rutas, sin embargo previene el abuso de infinitos y ataques imbloqueables. De esta forma se permiten loops sin romper el juego. Parte de la magia de Skullgirls es la libertad que ofrece al jugador en muchos sentidos, por ejemplo, al momento de elegir asistencia. Al seleccionar personajes podremos elegir de dos ataques predeterminados o elegir libremente la acción de nuestros compañeros. De esta forma se amplían las estrategias y formas de ataque adecuándolas a cada estilo de juego.

Los movimientos especiales tienen una marcación simple con una secuencia sencilla y dos botones, en general el sistema de juego no requiere mucho aprendizaje pero su aplicación requiere velocidad y muy buena reacción. Sobre todo porque las batallas son rápidas, gracias los dash aéreos y asistencias en pantalla.

En cuanto al apartado visual no hay ninguna queja, al contrario, se nota el esfuerzo de Alex Ahad por entregarnos ilustraciones de calidad. Los 14 personajes bellamente animados fueron dibujados a mano, además, las ilustraciones que acompañan la historia de cada personaje fortalecen los diálogos en pantalla. Un manjar visual aderezado con escenarios vivos y llenos de color. Durante su lanzamiento la dirección de arte fue criticada por ser sexista, sin embargo, creo que fijar la atención únicamente en las curvas de los personajes es demeritar todo el trabajo que hay detrás de los detallados sprites de Skullgirls.

Pero si de calidad hablamos, el apartado sonoro no se queda atrás. Los temas musicales son variados y esto no es casualidad, ya que la música que acompaña a Skullgirls fue compuesta por distintos artistas, entre ellos Michiru Yamane, compositora de Castlevania: Symphony of The Night y otros títulos de la saga. Sobre las voces, puedo decir que cumplen bien con su papel y se agradece la inclusión de voces en japonés para Skullgirls 2nd Encore.

Además del modo historia y multijugador tendremos misiones y pruebas además del modo arcade y survival. Un extra es el modo Marie 300% en el que enfrentaremos al jefe final pero con dificultad extrema y finalmente está el modo online que merece especial atención por el uso de GGPO. Dicho sistema simplica el intercambio de datos entre jugadores y optimiza el juego en línea mejorando las condiciones de juego y de esta forma se evita el lag, al menos en su mayoría. Puedo decir que jugar el línea es bastante satisfactorio y funciona mejor que en la mayoría de juegos actuales. De hecho, este sistema se sigue corrigiendo y se prepara una gran actualización para mejorar el netcode que será lanzada muy pronto.

Como ya lo he dicho, Skullgirls es un juego que parte de la experiencia de un jugador competitivo, por esta razón, Mike Z. está interesado en escuchas a los jugadores y reforzar la experiencia de juego en su título. Aunque tiene pocos personajes cada uno es único y cumple su función de acuerdo con su arquetipo, es decir, grapplers como Beowulf o fuertes y pesados como Big Band. Poco a poco, Skullgirls se está convirtiendo en el sueño de su creador y también de todo fanático de los juegos de peleas.

Aunque hablamos de un título que no es tan jugado actualmente y es opacado por los grandes nombres del género de peleas, te recomiendo darle un vistazo y convencerte por ti mismo. Puedes disfrutar de Skullgirls 2nd Encore en PlayStation 4, Switch y en Pc a través de Steam, en esta última plataforma deberás comprar la versión original y actualizar a 2nd Encore.

