Final Fantasy VII Revelation es el clímax de una saga que ha sabido reconstruirse en solo tres entregas. La evolución de esta trilogía ha superado con creces las expectativas, ya que a primera vista se trata de un remake, pero en cada capítulo hemos visto una perspectiva distinta de lo que ofrecía Final Fantasy VII en su versión original.

Esta última parte reintegra fórmulas probadas en Remake y Rebirth, pero explora nuevas opciones como el sistema Function Integrated Tactical Suitwear (FITS) o simplemente trajes para la versión en español. Además de esto, al fin podremos jugar con Cid y Vincent, personajes emblemáticos de la saga que se suman a nuestra party.

Para conocer todas estas novedades, fuimos invitados a las oficinas de Square Enix donde tuvimos una sesión de juego de Final Fantasy VII Revelation. Aunque el demo fue breve, cumplió con darnos una buena idea de lo que está por venir el 8 de abril de 2027, fecha en la que al fin podremos jugar la versión final de este esperado JRPG.

A continuación te dejo mis primeras impresiones y todo lo que encontramos en Final Fantasy VII Revelation.

El principio del fin

La trilogía moderna de Final Fantasy VII ha alcanzado su punto más alto y nos ha atraído a la reunión de Sephiroth. Esto tendrá consecuencias fatales para el planeta y Cloud tendrá que encontrar la forma de salvarlo mientras despeja la nebulosa que rodea sus recuerdos.

Esto nos lleva al camino que siguen los encapuchados, y este justo es nuestro punto de partida para este demo en donde tuvimos que explorar las gélidas tierras de Whirlwind Maze mientras seguimos los vestigios de seres que antes eran humanos. En este punto veremos a Cloud más desorientado que nunca y cómo Sephiroth sigue incrustado en su cabeza.

Como era de esperarse, Final Fantasy VII Revelation se ve espectacular, al menos en la versión para PlayStation 5 Pro que jugamos en esta sesión. En esta breve aventura tuvimos acceso a diferentes personajes, entre ellos Cloud, Barret, Cait Sith y Yuffie. Pero como tuvimos poco tiempo, decidí enfocarme en Cid y Vincent. Más adelante te contaré todo lo que debes saber de las nuevas versiones de estos personajes.

Un detalle que me gustaría mencionar es que, a pesar de que en todos los trailers se ha reafirmado la idea de que Final Fantasy VII Revelation tendrá ambientes altamente explorables, en Whirwind Maze la intención es dirigirnos a un punto marcado. Los espacios controlados son necesarios para el flujo de la historia, pero se compensa con la posibilidad de brincar cornisas o recorrer lugares complicados mientras escalamos una pendiente.

Por otro lado, en este camino decadente encontramos diferentes enemigos que nos dejaron probar el sistema de combate. Como debes imaginar, la estructura de personajes como Cloud no ha cambiado, pero la diferencia principal radica en los trajes. Que, a pesar de ser algo que ya hemos visto en Final Fantasy, esta entrega integra una capa extra a todos los elementos que intervienen en el campo de batalla.

Los invitados a la reunión

Como te decía al principio, en el demo tuvimos un equipo con 8 personajes disponibles. Lo que más motivó de esta sesión era jugar con los nuevos invitados a la fiesta: Cid Highwind y Vincent Valentine. Ambos personajes tienen estilos únicos y mucho que aportar al equipo, por eso vale la pena enfocarse en ellos por separado.

Comencemos con Cid, un personaje recurrente en Final Fantasy que se proclama como el amo y señor de los cielos. En este demo hace honor a ese título porque precisamente aprovecha el cielo a su favor. Cid es un caballero dragón que usa movimientos ágiles para esquivar y atacar a la par.

Sus ataques transmiten la sensación de estar en un hack & slash, pues en la mayoría de casos habrá que presionar un mismo botón con velocidad en tierra y aire. Además de esto, Cid tiene varios combos que agregan puntos de estilo a la ecuación y no olvidemos el juego aéreo, típico de los caballeros dragón que abren su ofensiva con un salto.

Ahora vamos con Vincent, el emo vengador que sale de su ataúd para disparar a quien se mueva. Vincent Valentine es un pistolero por naturaleza, es una buena opción si estás acostumbrado a jugar con Barret. La diferencia radica en que su esquema de controles es un poco más complejo, ya que, literalmente, puede transformarse en cualquier momento.

Esta dualidad permite pasar de la larga distancia a golpes directos con las garras mortales de la Bestia del Caos que conocimos en Rebirth. Ahora, como amigo en lugar de enemigo, Vincent podrá usar el poder de la Bestia Galiana a nuestro favor. Este modo convierte a Vincent en una máquina de guerra, pero recibirá una penalización de HP mientras más tiempo pase transformado.

La verdad es que, cuando jugué con Vincent, me sentí más cómodo en su versión normal. La Bestia Galiana tiene un set de ataques únicos y, aunque en teoría es más fuerte y ágil, me fue más difícil esquivar en este modo. De cualquier forma, me pareció un personaje bien construido y muy versátil.

De vuelta a los orígenes

Una de las novedades más interesantes son los trajes, que traen de vuelta el sistema clásico de jobs. Si has seguido la saga a lo largo de los años, sabrás que existen arquetipos que definen el estilo de ataque de los integrantes de tu party. Esto puede ser inherente o, como en el caso de Final Fantasy VII Revelation, podemos elegirlos y equiparlos según nos convenga.

Para esta sesión de juego pudimos probar algunos que hicieron brillar las habilidades de algunos personajes como Cid, especialista en aeronaves. Pero será posible asignar los trajes a cualquier personaje para reforzar builds defensivas, ofensivas o de soporte.

La suma de los ataques limit break, más los ataques de sinergia, invocaciones y ataques especiales, convierten a Final Fantasy VII Revelation en un festín visual que además nos da recursos de sobra para experimentar durante el desarrollo de las batallas.

La decisión de reconstruir una mecánica clásica tan conocida como los jobs y convertirla en un recurso novedoso para un JRPG moderno me parece algo arriesgado, en especial al tratarse de un juego que busca renovarse y apuntar hacia el futuro, más que a lo clásico.

Y con arriesgado no quiero decir que haya salido mal, al contrario, fue una apuesta interesante que ayuda a refrescar el remake y darle un enfoque distinto en su clímax. En especial porque a estas alturas, la trilogía ha pasado por una evolución que ha probado distintas fórmulas como el mundo abierto y ahora se enfoca en darle un nuevo aire al sistema de combate.

Debo confesar que para esta sesión de juego traté de indagar para probar diferentes opciones, pero cada personaje tenía un traje en específico y no se podía cambiar. La buena noticia es que en la versión final podremos asignarlos como queramos, incluso podremos cambiar la apariencia del personaje sin afectar el arquetipo que hayamos elegido.

Otro aspecto importante es que los trajes no cambian la base de cada personaje, esto quiere decir que, sin importar qué traje elijas, cada personaje conserva sus movimientos originales. Por ejemplo, a pesar de que Cloud sea un summoner, podrá atacar con su espada y usar sus magias asignadas con materia, la diferencia es que además podrá sumar a Titán o a Ifrit a la batalla.

Un sistema muy versátil que evoca recuerdos del pasado, pero también suma espectacularidad y variedad al JRPG de acción. Será interesante ver todo lo que los trajes pueden ofrecer en la versión final y cómo cambian la estrategia al momento de elegir los integrantes del equipo.

El último baile

Square Enix ha cuidado cada detalle de esta versión reimaginada de Final Fantasy VII. Una saga que es el sueño cumplido de varias generaciones atrás y pronto llegará a su fin con un capítulo bien condensado. Final Fantasy VII Revelation es el fin de una saga que ha evolucionado sobre la marcha y que decide cambiar las reglas de último momento. Todo esto con la intención de entregar un juego más completo y que pueda superar las expectativas de los fans más fieles de la franquicia.

Esta sesión de juego no es suficiente para asegurar si Final Fantasy VII Revelation estará a la altura, pero también es cierto que al terminar el demo me quedé con hambre de más. Y esto me parece un buen indicador, porque, además de estar enganchado con el futuro del planeta y los planes de Sephiroth con las células de Jenova, también estoy ansioso de enfrentar las Weapons, probar todos los trajes y saber qué sorpresas y cambios veremos en el último capítulo. Por ejemplo, los viajes en Highwind que nos ayudan a acortar distancia o si en algún momento las líneas temporales se cruzan y de alguna forma veremos a Kadaj o incluso a Genesis. A estas alturas todo es posible.

Si aún no le has dado una oportunidad al remake o te perdiste la versión original, este es un buen momento para jugar Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy VII Rebirth. Así estarás listo para Final Fantasy VII Revelation el 8 de abril de 2027. Recuerda que la trilogía completa cuenta con subtítulos en español y se puede jugar en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.