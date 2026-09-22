Valve sufrió una de las mayores filtraciones de la industria, y no fue por las acciones de un hacker. Mientras Gabe Newell navegaba en su lujoso yate, alguien encontró un auténtico tesoro para la historia de los videojuegos: más de 12 TB de archivos con prototipos, demos, trailers y secretos que permanecieron ocultos durante más de 2 décadas. ¿Qué reveló la filtración? ¿Acaso tiene pistas sobre Half-Life 3? Veamos cómo un descuido de Valve provocó el llamado Teraleak de Steam.

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Gabe, tenemos un problema

Usar Steam es tan sencillo, que rara vez pensamos en todo lo que sucede tras bambalinas para que podamos jugar. Cuando la tienda se estrenó en 2003, ocurrió una proeza tecnológica: Valve puso en marcha una enorme infraestructura capaz de almacenar, gestionar y distribuir miles de juegos a personas de todo el mundo. Esto fue posible gracias a Steam2, un complejo sistema que dio vida a la plataforma y que es el protagonista de la reciente filtración.

El Teraleak de Steam sucedió a finales de agosto de 2026, cuando más de 12 TB de archivos provenientes de Steam2 salieron a la luz de forma inesperada. La información llegó rápidamente a varios foros y redes sociales, sin que Valve pudiera detener su difusión. Ningún insider ni hacker se adjudicó la gigantesca filtración, porque ocurrió por un descuido de la compañía.

En una década, Steam creció y se convirtió en el monstruo que es ahora, lo que obligó a Valve a abandonar Steam2 y apostar por SteamPipe, una infraestructura mucho más eficiente que nos permite descargar juegos y actualizaciones sin cuellos de botella. Durante esta transición, los datos que se almacenaron en Steam2 de 2003 a 2013 quedaron abandonados en algún rincón de las oficinas de Valve hasta que alguien los encontró este año en un sitio de acceso público.

Una década de archivos de Steam salió a la luz sin que Valve se lo propusiera

Gabe Follower, insider de Valve, confirmó que el Teraleak de Steam sucedió por un simple error de la empresa. Los datos estaban al alcance de cualquiera, sin contraseñas ni restricciones de por medio. Gracias a esto, los entusiastas del estudio tienen en sus manos una base de datos que abarca una década de historia de los videojuegos.

Hasta ahora, nadie sabe cómo sucedió la filtración. Una teoría dice que el contenido se archivó de manera privada antes del cambio de infraestructura, pero que un fallo la hizo pública. Otra hipótesis es que alguien recopiló la información en secreto durante años y ahora decidió liberarla. Mientras se resuelve el misterio, la comunidad ya se dio un chapuzón en el mar de datos y encontró cosas muy interesantes que ni siquiera imaginábamos.

Una década de historia de los videojuegos al descubierto

Para poner en perspectiva lo enorme que es el Teraleak de Steam, basta con mencionar que incluye todas las versiones de todos los juegos que Valve subió a Steam2 de 2003 a 2013. Su repositorio tiene más de 4 millones de archivos con información de cientos de juegos de Valve y muchos otros desarrolladores.

La filtración contiene prototipos, demos y versiones jugables de una amplia variedad de títulos, incluso de proyectos que se cancelaron. Entre los primeros hallazgos hay versiones antiguas de más de 2000 juegos, incluyendo GTA V, Call of Duty 4: Modern Warfare, Batman: Arkham Asylum, Dragon Age: Origins y Spec Ops: The Line. Lo interesante de esta sección es que es una mina de oro para los dataminers, quienes ya buscan contenido que haya sido eliminado o modificado.

Otra curiosidad que vale la pena mencionar son los archivos relacionados con League of Legends. El Teraleak contiene registros de cuando el MOBA apareció en la base de datos de Steam, lo que en 2009 generó rumores sobre una posible alianza entre la compañía de Gabe Newell y Riot Games.

Pasemos al plato fuerte, es decir, a la información relacionada con los juegos de Valve. Muchos esperaban encontrar algo relacionado con Half-Life 3 o, al menos, con el mítico Episodio 3 de Half-Life 2 que fue cancelado. Desafortunadamente, el Teraleak de Steam tampoco sabe contar hasta 3. No existen registros de esos proyectos, aunque sí hay algo interesante sobre la franquicia: un modelo en 3D llamado “Weaponizer”, que fue un arma planeada para el Episodio 3. Sabemos que existió porque anteriormente apareció en archivos filtrados hace años y en el documental del 20.° aniversario de Half-Life 2. Curiosamente, el arma se encontró en un prototipo de Portal 2, como un modelo provisional de una pistola de pintura que terminó descartada.

El Weaponizer de Half-Life fue uno de los descubrimientos más llamativos del Teraleak

Precisamente en Portal 2 se halló el material más llamativo de la filtración. Hay versiones preliminares del juego que datan de 2009 y que demuestran lo mucho que cambió el proyecto durante su desarrollo. Hay cinemáticas, diálogos y modelos provisionales que se descartaron, incluyendo uno de GLaDOS. Una versión de 2010 revela que Valve experimentó con un sistema de bullet time para ralentizar el tiempo, un arma de gel para caminar por paredes y techos, portales circulares en lugar de ovalados y otras mecánicas que prefirió guardar en el baúl de los secretos.

El descubrimiento que se lleva los aplausos es F-Stop, precuela de Portal cancelada. La filtración corrobora lo que ya sabíamos: el proyecto iba a ofrecer una experiencia igual de alocada, pero sin portales. Su mecánica principal consistía en usar una cámara para fotografiar y almacenar objetos, modificar su tamaño y colocarlos en los niveles para poder progresar. Se encontró un audio con diálogos donde Cave Johnson, presidente de Aperture Science, explica el funcionamiento de su nuevo invento llamado Spirit Camera. Asimismo, hay un modelo en 3D de la cámara, iconos de la interfaz del juego y otros detalles que nos hacen lamentar que F-Stop no sea una realidad.

F-Stop fue uno de los descubrimientos más interesantes de las filtraciones

En el Teraleak de Steam también hay sorpresas para los fans de Counter-Strike, hablamos de archivos de las primeras versiones de Global Offensive. Podemos hacer un viaje en el tiempo y ver cómo lucían originalmente algunos de los mapas más icónicos del shooter táctico. Lo curioso es que existieron zonas de combate inspiradas en algunos mapas de Left 4 Dead. Asimismo, hay animaciones, un personaje femenino y físicas que nunca se usaron.

Ya que hablamos de la franquicia de acción y terror, los mineros de datos encontraron versiones preliminares de Left 4 Dead y Left 4 Dead 2. Lo interesante es que muestran la manera en que Valve experimentó para crear algunos niveles hasta perfeccionarlos. Al ser versiones jugables, se descubrieron animaciones descartadas, activadores de helicópteros de rescate y que los personajes iban a tener una capacidad de salto mucho mayor.

Podríamos seguir hablando de todos los descubrimientos publicados hasta ahora, pero sólo sería la punta del iceberg del Teraleak de Steam. Quedan millones de archivos por analizar, así que mucho material inédito se revelará en los próximos meses. Mientras los entusiastas hacen arqueología moderna, hay un detalle de la filtración que es imposible de ignorar: el silencio absoluto de Valve.

Un tesoro para los jugadores, un problema para Valve

Cuando ocurre un incidente de las proporciones del Teraleak de Steam, las compañías suelen publicar un comunicado a las pocas horas o días; sin embargo, Valve no ha dicho una sola palabra y, al parecer, no tiene intenciones de hacerlo. Muchos lo consideran inaudito ya que, después de todo, la filtración involucra información que va más allá de sus juegos.

Hay datos de Rockstar Games, Electronic Arts, Bethesda, SEGA, Square Enix y demás compañías que confían en los sistemas de Steam. Ahora, la filtración revela que son falibles y que pueden revelar información que las empresas preferirían mantener en secreto. Para los jugadores, la filtración es una ventana a un mundo oculto que genera entusiasmo y no implica riesgos, pues no expuso información personal ni contraseñas de Steam.

La situación es diferente para Valve, pues la filtración puede convertirse en un dolor de cabeza con consecuencias legales. Tyler McVicker, otro entusiasta de la compañía, advirtió sobre los peligros de manipular y distribuir el material, así como sobre el problema que representa para Valve en términos de credibilidad ante sus socios. En una época donde los hackeos y las filtraciones están a la orden del día, el Teraleak demuestra que, incluso la información de hace décadas, puede convertirse en un gran problema para las compañías.

¿Cuál crees que es el hallazgo más interesante del Teraleak? Cuéntanos en los comentarios y visita este enlace para conocer todas las noticias relacionadas con Steam.

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