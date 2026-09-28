El 20 de agosto de 2026 fue un día pésimo para Rockstar. Un video filtrado de Grand Theft Auto VI apareció de la nada en las redes sociales y nos mostró a Jason recorriendo tranquilamente las calles de Leonida. Al final, el personaje saca un arma y dispara contra una pared hasta formar una sola palabra: “LEEK”. Ésta fue la prueba definitiva de que alguien tenía una versión jugable del título varios meses antes su estreno y que no dudaría en filtrarlo todo.

Para ese entonces, CyberLeek, una misteriosa figura con forma de puerro, ya estaba en boca de todos. Los titulares confirmaron una de las mayores filtraciones de la industria, pero había muchas incógnitas en el aire: ¿quién estaba detrás de ese singular personaje? ¿Cómo había conseguido acceso al juego más esperado de la década? ¿Y por qué desapareció de repente sin dejar rastro?

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Un puerro y un manifiesto

Justamente antes de que CyberLeek fuera el tema del momento, la emoción por GTA VI estaba en uno de sus puntos más altos. Rockstar acababa de anunciar su alianza con Netflix para mostrar por primera vez el juego en acción, pero había situaciones poco favorables para el estudio. Estaba en medio de un escándalo laboral, por despidos relacionados con filtraciones, y también le llovían críticas de la comunidad por el lanzamiento digital de GTA VI.

De forma paralela, varios usuarios de reddit encontraron pistas sobre un misterioso dominio y un token llamado $CYBERLEEK, que se convirtieron en piezas clave de un complejo rompecabezas. La pesadilla para Rockstar empezó el 18 de agosto, cuando una persona o un grupo denominado CyberLeek publicó un manifiesto y un video con jugabilidad de GTA VI, en el que vimos a Jason practicar basquetbol.

Esos días, lo que causó más revuelo fue el comunicado, pues CyberLeek se presentó como más que un simple hacker. Era una especie de mesías que salvaría a los jugadores de las prácticas anticonsumidor de la industria. Reveló 3 mandamientos que las grandes compañías debían seguir para no convertirse en sus próximos objetivos: no abandonar los juegos single-player, eliminar las preventas digitales y dejar de vender DLC con contenido recortado. Su discurso tuvo un efecto inmediato: se ganó el apoyo de los jugadores hartos de los abusos de las empresas y recibió el aplauso de todos los fans sedientos por novedades de GTA VI.

CyberLeek se ganó a los jugadores al amenazar a las grandes compañías en su comunicado

De pronto, CyberLeek pasó de ser un gracioso puerro con equipo táctico a una especie de justiciero que lucha por los videojuegos. Rockstar y Take-Two Interactive tardaron poco en entender que no estaban ante un simple novato, pero de cualquier manera, iniciaron una carrera contra el tiempo para atraparlo antes de que arruinara la presentación en Netflix o sucediera algo mucho peor.

Cazando a un fantasma

Las oficinas de Rockstar North, el equipo principal a cargo de GTA VI, son conocidas por su vigilancia rigurosa. Nadie puede entrar sin autorización previa. De día y noche el complejo es una fortaleza impenetrable para los curiosos; sin embargo, ocurre algo totalmente diferente con los sistemas que resguardan los secretos de la compañía, que han sido vulnerados varias veces.

En 2023, un joven de 18 años llamado Arion Kurtaj reveló al mundo los primeros videos de GTA VI, luego de entrar en los servidores de Rockstar con un móvil, un televisor y un dispositivo de streaming. Este episodio negro en la historia del estudio duró pocos días, gracias a que las autoridades de Reino Unido identificaron y arrestaron rápidamente al adolescente.

Este año, Rockstar y Take-Two iniciaron una cacería para dar con el paradero de CyberLeek, con la esperanza de repetir la hazaña de 2023. Las compañías solicitaron la cooperación de Microsoft y Discord, porque el filtrador había usado esas plataformas para ejecutar su plan maestro. La idea era encontrar su rastro digital para investigarlo hasta descubrir su identidad. Mientras tanto, las filtraciones de GTA VI continuaron a cuenta gotas, con vistazos al mapa de Leonida, sistema de búsqueda, armas, vehículos y otras novedades que sólo elevaron el hype de la comunidad.

El filtrado puso en jaque a Rockstar Games y su búsqueda empezó pronto, pero sin resultados

CyberLeek provocó una gran curiosidad entre los jugadores, y pronto empezaron a surgir teorías sobre su identidad y cómo había obtenido los videos de GTA VI. Rumores aseguraron que no era un hacker profesional, sino un empleado o extrabajador de Rockstar que se había rebelado por los escándalos laborales y demás polémicas del estudio.

Otras fuentes afirmaron que el hacker había conseguido el material del juego por el descuido de un animador de Rockstar India. Incluso se barajó la posibilidad de que las filtraciones fueran una estrategia de marketing muy elaborada por parte de Rockstar, teoría que se vino abajo cuando los videos de GTA VI fueron eliminados por reclamos de derechos de autor. También empezaron a circular noticias y videos falsos sobre la supuesta detención del hacker en Alemania, lo que únicamente acrecentó el interés por el caso.

CyberLeek fue noticia en todo el mundo luego de poner en jaque a uno de los estudios más importantes de la industria. Lo que nadie sospechaba era que su discurso de Robin Hood moderno estaba a punto de cambiar y que tenía todo preparado para cumplir su verdadero objetivo desde el anonimato.

Filtraciones y criptobros

El 24 de agosto, a sólo 6 días de la primera filtración, ocurrió algo surreal: un jugador se presentó en las oficinas de Rockstar North con un puerro en la boca. CyberLeek había convocado a una manifestación en la que, al menos 10 personas, debían protestar disfrazados de verduras y juegos físicos en las manos. El objetivo no se cumplió, pero algo quedó claro: CyberLeek tenía a varios jugadores de su lado y estaba más que listo para aprovecharse de ellos.

Cuando el filtrador demostró que tenía una versión jugable de GTA VI, ya había facturado entre $40,000 y $60,000 USD gracias a la compraventa de $CYBERLEEK, una criptomoneda que tenía un valor teórico de $1.23 millones de dólares repartidos en 1000 millones de tokens. Su sistema de monetización era simple: los jugadores que invertían en la moneda meme podían votar y decidir cuáles videos de GTA VI iba a liberar a continuación. También vendió espacios publicitarios en sus filtraciones y buscó “alianzas estratégicas” en su sitio web, a cambio de pagos de $165,000 USD simplemente por abrir sus comunicaciones con alguien externo.

A guy went all the way to Rockstar North after Cyberleek asked people to go there and show support.



Imagine being a grown man filming yourself eating a raw leek and yelling “for all the incels” in public because a cybercriminal told you to.pic.twitter.com/MVAjwq6tnj — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) August 24, 2026

Supuestamente, la criptomoneda serviría para financiar un “proyecto secreto” y ayudar al filtrador a protegerse de las represalias de Rockstar, que continuaba con sus investigaciones para encontrarlo. La tensión entre CyberLeek y el estudio aumentó rápidamente, sobre todo cuando el hacker amenazó con filtrar todo el prólogo de Lucía y, posteriormente, la versión jugable de GTA VI. En un comunicado, habló sobre un sistema que distribuiría el juego de forma automática en todo el mundo si algo le ocurría. De esta forma, su búsqueda se convirtió en una verdadera bomba de tiempo para Rockstar.

CyberLeek amenazaba con arruinar el especial de Netflix, y también con echar a perder el lanzamiento del juego más esperado de la década. Su papel de justiciero de los videojuegos pronto se vino abajo, pero quienes morían por ver más de GTA VI y querían ver sufrir a Rockstar siguieron apoyándolo. Fue así como se revelaron vistazos al club nocturno, los hipercoches, a los complejos nudistas y las primeras filtraciones protagonizadas por Lucía.

Jugadores respaldaron al hacker con la compra de su criptomoneda y su participación en encuestas

El movimiento Stop Killing Games, enemigo declarado de Rockstar por sus planes de abandonar el formato físico, se pronunció en contra del filtrador y pidió a los jugadores dejar de respaldarlo. El 26 de agosto, el estudio por fin rompió el silencio y reconoció la veracidad de las filtraciones. Se disculpó por tardar tanto en mostrar GTA VI y reafirmó que todo estaba listo para el vistazo extendido en Netflix, programado para un día después.

Hasta entonces, CyberLeek sólo había compartido videos sin contexto que mostraban lo ambicioso del título, pero su estrategia cambió pocas horas antes de la revelación oficial. Fue entonces cuando cometió el que muchos consideran su gran error: filtrar detalles sobre la historia de GTA VI. Si hay algo que los jugadores odian son los spoilers, pero el hacker no lo entendió y perdió la confianza de más personas. Su reputación estaba por los suelos y el valor de su criptomoneda se desplomó. En ese momento, CyberLeek empezó a planear su huida.

La desaparición de CyberLeek

El vistazo extendido a GTA VI fue un rotundo éxito en Netflix. En sólo 4 días, acumuló más de 31 millones de vistas, se convirtió en lo más visto en 87 países e impulsó las suscripciones al servicio. Los jugadores quedaron más que satisfechos con lo mostrado, lo que disparó las preventas del juego y las ventas de consolas.

El especial fue una victoria para Rockstar, pero tuvo un sabor agridulce. CyberLeek sigue libre y, hasta ahora, no hay pistas claras sobre su identidad. El valor de su criptomoneda cayó casi 60% cuando compartió los primeros spoilers de GTA VI y sus amenazas prácticamente quedaron en el olvido tras la presentación. CyberLeek desapareció de la noche a la mañana con ganancias estimadas de $286,000 USD, y sin dejar rastros suficientes para dar con su paradero.

El dinero fue retirado a varias billeteras en 4 transacciones, lo que sugiere que CyberLeek es un grupo de, al menos, 2 personas. Se descubrió que algunas de sus páginas se alojaron en un proveedor de Alemania y que, probablemente, operaba desde Europa debido a los patrones y horarios en que publicaba sus filtraciones. También quedaron rastros de su criptomoneda en la red de Solana, lo que abre varias líneas de investigación que podrían ayudar a Rockstar a encontrarlo.

Las investigaciones para encontrar a CyberLeek continúan, pero su identidad sigue en las sombras

CyberLeek vulneró los sistemas de una de las compañías más herméticas de la industria y también engañó a una comunidad entera para enriquecerse. Con sólo $29,000 USD de inversión inicial, creó una maquinaria que funcionó a la perfección y nos estafó a todos, de una u otra forma. La comunidad aún discute sobre el infame filtrador y especula sobre su posible regreso. Mientras tanto, su identidad se mantiene como uno de los grandes misterios de la industria.

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