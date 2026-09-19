Final Fantasy VII Revelation debutará el 8 de abril en consolas y PC y será el capítulo que cierre con el ambicioso proyecto remake de Square Enix. Sin embargo, el paso del tiempo también implica que la obra se tenga que adecuar a las condiciones tecnológicas actuales.

Esto incluye la cantidad de espacio necesario para instalar el juego. Las 2 entregas previas lograron tener todos los datos en sus respectivos Blu-ray, pero la tercera no podrá hacerlo.

Según información oficial de Square Enix, FF VII Revelation requerirá la descarga de datos de instalación pues no estará completo en el disco. ¿La razón? Su peso y recientemente el director del juego habló al respecto.

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Final Fantasy VII Revelation pesará 200 GB y es por eso que no estará completo en Blu-ray

Durante una entrevista con VGC, Naoki Hamaguchi, director de Final Fantasy VII Revelation, habló sobre el peso del juego y explicó la razón por la que no estará completo en su versión física.

El creativo estimó que el tercer capítulo del proyecto remake pesará cerca de 200 GB, por lo que superará a las 2 entregas previas.

Aunque se trata de una decisión polémica, el equipo de desarrollo tomó el camino que consideraron correcto para ofrecer a los jugadores una edición física:

“Todavía se están arreglando muchas cosas, pero probablemente serán 200 GB en el juego. Entiendo que hay muchas opiniones sobre este tema, pero al final del día, la realidad es que necesitamos superar el hardware hasta cierto punto.

Una cosa que quiero decir es que, aunque el juego no estará en el disco completo, en la situación en la que estamos, porque los discos podrían desaparecer, definitivamente queríamos ofrecer algún tipo de producto físico. Eso era muy importante para nosotros".

¿Cuánto pesaron las 2 entregas de FF VII Remake y cómo resolvió Square Enix el tema del format físico?

La primera entrega, Final Fantasy VII Remake, tiene un peso aproximado de 80 a 100 GB, según la plataforma. Por su parte, Final Fantasy VII Rebirth pesa casi 150 GB en su versión de PS5.

Dadas las declaraciones de Naoki Hamaguchi, Final Fantasy VII Revelation superará el peso de ambos juegos con 200 GB y se trata de un reto que Square Enix no quiso tomar.

En el pasado, la compañía japonesa resolvió este tema con un Ultra HD Blu-ray de triple capa que funciona para PS5. El primer juego cupo sin problemas en el disco.

Para la segunda parte, la empresa incluyó 2 discos: 1 de triple capa y 1 de doble capa que se encargaron de la instalación de datos y de correr el juego.

Finalmente, si bien es posible que Square Enix usara 2 Ultra HD Blu-ray de triple capa para FF VII Revelation, lo cierto es que lidiar con el formato físico en la actualidad implica un tema de costos y la realidad es que las 2 entregas previas no cumplieron con las expectativas de venta. Es por eso que Square Enix apostó por un disco con datos de instalación que inicie una secuencia de descarga.

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