Ir a Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 me hizo entender por qué el MMORPG de Square Enix lleva una década siendo un éxito.

Final Fantasy XIV es uno de los MMORPG más importantes, influyentes y exitosos de la historia. Es gracias a esto que puede presumir una comunidad de 30 millones de cuentas, así como celebrar el Final Fantasy XIV Fan Festival, un evento que reúne a jugadores de todo el mundo.

Asistir a este tipo de eventos siempre es especial, porque uno termina descubriendo más cosas de las que imaginó. Dejemoslo así: vas a ver anuncios, entrevistar desarrolladores y, si tienes algo de suerte, a comprar algo de mercancía especial, pero terminas aprendiendo (y también comprendiendo) el juego o la franquicia con profundidad.

Ya van varias veces que me pasa algo así, pero de todas formas me sorprendió cuando me sucedió en Final Fantasy XIV. Como es un juego al que le he invertido cientos de horas, pensaba que había poco que pudiera aprender, pero regresé a casa entendiendo qué rayos es lo que hace que Final Fantasy XIV permanezca como un juego tan exitoso después de una década del estreno de A Realm Reborn.

El secreto de Final Fantasy XIV está fuera del juego

Eventos como Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 son impactantes por cosas que van más allá de lo que sucede en el escenario principal o de las actividades del evento. Celebraciones así existen únicamente por una razón: dar un espacio para que la gente conecte con otros; algo sumamente necesario en un mundo que poco a poco se está quedando sin un tercer espacio.

Claro que estoy emocionado por ver qué rayos pasará en la Godless Realms Saga que iniciará en Evercold. También me muero de ganas por descubrir cuáles son los nuevos jobs de la expansión y, por supuesto, sigo sin creer que veremos a Evangelion en un alliance raid; sin embargo, no me quedo con eso. Me quedo con haber convivido con colegas apasionados por el juego; con haber visto jugadores y jugadoras que se conocieron en un espacio virtual y viajaron miles de kilómetros para verse en persona y poder abrazarse por primera vez; con encontrar a varios individuos en cosplay tomando la identidad del personaje con el que iniciaron una aventura que nació en Eorzea.

Lo más impactante fue darme cuenta de que toda esta pasión por Final Fantasy XIV no nació por accidente; de hecho, viene desde arriba. No, no habló de dios ni la gracia divina (aunque bien puede confundirse), sino de Naoki Yoshida y las personas involucradas con la creación y el desarrollo de este juego.

Desde la distancia, me quedaba claro que Yoshida era un apasionado de los videojuegos y, en especial, de los MMO. Ésta no es una sorpresa, ya que no logras que uno de los fracasos más estrepitosos de una compañía se convierta en uno de sus mayores éxitos sin antes entender qué hace que un proyecto así sea bueno o malo. Lo que aprendí en el Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 es que Yoshida también es un apasionado de su juego y de la gente que lo prueba.

Cuando entras en una entrevista grupal, lo más normal es levantar tu mano, presentarte, hacer tu pregunta y esperar la respuesta del desarrollador. Con Yoshida vi algo completamente distinto: al responder, se daba tiempo para también hacernos preguntas sobre nuestras impresiones de Evercold, nuestra experiencia con Final Fantasy XIV e incluso, con otros MMO. Puede parecer algo mínimo, pero deja bien claro que a Yoshida le importa conocer a las personas con las que está hablando y saber qué opinan.

Si bien Yoshida es la estrella, no es el único miembro del equipo de desarrollo que muestra ese interés en quienes forman parte del mundo de Final Fantasy XIV. El ejemplo más claro es The Primals, banda formada por Masayoshi Soken, compositor principal y director de sonido del MMORPG, y de la cual también forma parte Koji-Fox, localizador y letrista del proyecto.

La parte obvia es que The Primals es una forma de consentir a sus fans al tocar en vivo algunos de los temas más emblemáticos de la historia del juego. Sin embargo, lo que lo hace especial es que gente involucrada directamente con el juego decide usar parte de su tiempo libre para ensayar y estar listos para entregar un concierto, cuando fácilmente pudieron contratar a un grupo de profesionales para que lo hicieran. No, aquí hasta Yoshi-P sube al escenario para participar, lo que demuestra que invertir tiempo en consentir a su comunidad es algo que les importa y les divierte.

Más que una convención, una reunión familiar

Todo esto hace que Final Fantasy XIV Fan Festival se sienta como algo mucho más grande que fans metidos en una presentación comercial. Más bien se siente como una reunión familiar en la que todos tienen la oportunidad de conectar. Por supuesto, y por temas de seguridad, no todo el mundo puede ir corriendo a abrazar a Yoshi-P; sin embargo, da espacios para conectar con la gente, porque manda al diablo todo entrenamiento en medios para mostrar una cara sincera de agradecimiento a un público que le permite entregar una de las aventuras más grandes que existen en los videojuegos.

Entonces, sí: Final Fantasy XIV es especial por muchas razones, pero todo es gracias a un equipo que ve el juego como algo más que un trabajo, y lo entiende perfectamente como un espacio vivo con personas, familias y comunidades.