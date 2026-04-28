Evangelion llegará a Final Fantasy XIV con un raid especial que promete ser una colaboración épica

Final Fantasy XIV Fan Festival llegó con varios anuncios que emocionaron a la comunidad; sin embargo, si hubo uno que nadie esperaba y que provocó gritos en el Centro de Convenciones de Anaheim, ese fue el anuncio de que Final Fantasy XIV tendrá una colaboración especial con Evangelion, anime de Khara Inc creador por Hideaki Anno.

En el escenario principal del evento, Naoki Yoshida, productor de Final Fantasy XIV, anunció que la alliance raid de Evercold será de Evangelion. Este evento será desarrollado por Creative Studio III en colaboración cercana con Khara Inc.

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Si no estás familiarizado con Final Fantasy XIV, te contamos que un alliance raid es uno de los sucesos más emocionantes dentro del MMORPG. Se trata de raids de 24 jugadores (3 parties de 8 jugadores), quienes deben enfrentar a secuencias de poderosos jefes y mobs. Se trata de momentos espectaculares que, en ocasiones, son temáticos de otros juegos. Ya hemos visto alliance raids del mundo de Ivalice (Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII), NieR, entre otros.

Por el momento hay pocos detalles sobre esta colaboración. Lo que es un hecho es que el alliance raid se llamará Ghost of Desire y que, como ya mencionamos, será parte de Evercold, expansión que debutará en enero de 2027. Se espera que en los Fan Festival en Berlin y Tokio se compartan más detalles.

Creative Studio 3 trabaja rápidamente en la colaboración.

En una plática con medios en el marco de Final Fantasy XIV Fan Festival 2026, Naoki Yoshida confirmó que ellos iniciaron el acercamiento con Khara para iniciar esta colaboración. Desafortunadamente, no hay mucho que pueda compartir más allá de que están trabajando rápidamente en el contenido.



“Estamos trabajando con Khara muy cerca y a un ritmo rápido para poder anunciar esto. Así que estamos aliviados de por fin poder anunciarlo. He estado viendo reacciones en redes sociales parece que, si bien todos están sorprendidos, también están muy emocionados”, comentó Yoshida.

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¿Qué otras colaboraciones ha tenido Final Fantasy XIV a lo largo de su historia?

Además de NieR e Ivalice, el MMO de Square Enix ha construido un historial bastante diverso de crossovers. Uno de los más curiosos fue con Dragon Quest X, que llevó enemigos clásicos como los Slimes y recompensas temáticas al juego mediante eventos especiales.

También destaca la colaboración con Garo, que añadió sets de armaduras inspirados en la serie y contenido PvP exclusivo, convirtiéndose en uno de los eventos más codiciados por coleccionistas dentro del juego.

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En el lado más inesperado, Final Fantasy XIV llegó a cruzarse con Fall Guys, adaptando su caótico estilo de minijuegos en una actividad dentro del Gold Saucer, algo completamente distinto a los raids tradicionales.

Por otro lado, la relación con Monster Hunter: World también incluyó contenido inverso: no solo FFXIV recibió a Rathalos, sino que el propio Monster Hunter integró elementos del MMO, reforzando el intercambio entre comunidades.

¿Qué te pareció? ¿Cómo crees que será la alliance raid de Evangelion en Final Fantasy XIV? Cuéntanos en los comentarios.

Final Fantasy XIV: Evercold llegará en enero de 2027. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este popular MMORPG.